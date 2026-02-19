Abelardo de la Espriella aparecerá en eventos públicos con escudo blindado tras recibir amenazas del ELN

El abogado y candidato a la Presidencia Abelardo de la Espriella tomó medidas para reforzar su seguridad, ante amenazas que ha recibido por parte de grupos armados. A partir de ahora, el aspirante al cargo más importante del país dará sus discursos detrás de un atril blindado, que será ubicado en las tarimas dispuestas en los eventos públicos en los que participe.

El abogado ya empezó a utilizar el escudo, que protege su cuerpo entero ante cualquier ataque armado que se llegue a presentar. Lo estrenó en un acto político que lideró en Villavicencio (Meta), en el que expuso sus propuestas y sus opiniones ante decenas de personas.

Estas medidas que está tomando el candidato presidencial surgen días después de que su equipo de prensa informara sobre una llamada anónima que recibió el 10 de febrero de 2026, en la que se advertía de una posible escalada terrorista del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Entre los objetivos militares del grupo armado se mencionó a Abelardo de la Espriella y sus instalaciones políticas en ciudades como Bogotá, Cali, Popayán, Medellín, Barrancabermeja, Bucaramanga, Neiva, Barranquilla y Cúcuta.

Abelardo de la Espriella recibió amenazas del ELN y reforzó su esquema de protección - crédito Luisa González/Reuters y @Categrico2/X

“La información fue remitida de inmediato a la Seccional de Protección y Servicios Especiales para la activación de los protocolos de verificación, evaluación de riesgo y fortalecimiento de medidas de seguridad, conforme a la normatividad vigente”, indicó la campaña en el comunicado.

Además, solicitó a las autoridades competentes que se refuerce el esquema de protección asignado al abogado y que se adelante una investigación sobre la amenaza que recibieron, para determinar su credibilidad, alcance y origen.

Por otro lado, la revista Semana reveló en su momento que el ELN prohibió la realización de actos de campaña de candidatos de derecha en el departamento de Arauca. De acuerdo con la denuncia expuesta por el informativo, un miembro de la organización criminal dio a conocer la amenaza al defensor de derechos humanos y coordinador de la campaña de De la Espriella en Arauca, Juan Carlos Santamaría.

Campaña de Abelardo de la Espriella denunció amenazas - crédito campaña de Abelardo de la Espriella

“Le anunciamos que está rotundamente prohibido seguir con esta campaña miserable. No respondemos por la vida de quienes estén al frente de esta operación. Tampoco por la vida de quienes estén firmándole al lacayo de los gringos”, aseveró.

Luego de que la campaña del aspirante a la Presidencia denunciara las amenazas, el país político se solidarizó con De la Espriella. Una de las personas que se pronunció al respecto es la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático. A través de su cuenta de X rechazó las intimidaciones enviadas al candidato y advirtió sobre los riesgos que corre el país de que los grupos criminales afecten el libre ejercicio político y democrático de los ciudadanos.

“Quiero expresar mi solidaridad con @ABDELAESPRIELLA, quien hoy es blanco de amenazas por parte de los criminales que pretenden intimidar a quienes enfrentan sin miedo el terrorismo y el narcotráfico en Colombia. No podemos permitir que el terrorismo condicione la democracia ni que el miedo silencie a quienes defienden la institucionalidad”, escribió la congresista, que también aspiró a la Presidencia.

María Fernanda Cabal rechazó amenazas contra Abelardo de la Espriella - crédito @MariaFdaCabal/X

Desde la colectividad Salvación Nacional, que respalda la candidatura del abogado, también condenaron las amenazas que recibió el aspirante. Afirmó que este tipo de acciones afectan el derecho de los ciudadanos a elegir libremente en las elecciones que se llevarán a cabo en mayo de 2026.

“Ratificamos que Abelardo De La Espriella continuará con nosotros su gira nacional con ‘La Lista del Tigre’ y dentro del marco constitucional. No nos doblega el miedo ni nos intimida el terrorismo. Exigimos al Gobierno Nacional garantizar la seguridad plena de todos los candidatos y del proceso electoral. Colombia no se arrodilla ante la violencia”, añadió el partido.