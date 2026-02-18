Colombia

Taxista en Bogotá que ofrecía pago con datáfono le hizo “cambiazo” a 35 pasajeros: se habría apropiado de más de $370 millones

Al detenido lo capturaron en la localidad de Suba; además de dos datáfonos, le incautaron varias tarjetas que forman parte del acervo probatorio de las autoridades

Guardar
El hoy detenido distraía a
El hoy detenido distraía a los pasajeros - créditos archivo Colprensa / Sergio Acero | cortesía Fiscalía General de la Nación

Un sujeto que aparentaba ser un modesto taxista en Bogotá fue capturado y señalado de robar a por lo menos 35 pasajeros que transportó en la capital colombiana.

Así lo informó la Fiscalía General de la Nación a través de un comunicado que se publicó la mañana del miércoles 18 de febrero de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Adicional a lo anterior, se conocieron aparte de la audiencia de legalización de captura del conductor, identificado como Juan Carlos Naranjo Becerra.

Al hoy detenido lo acusan de utilizar la modalidad de ‘cambiazo’ de tarjetas bancarias para apropiarse de los fondos de sus víctimas. Para esto, ofrecía la modalidad de pago con tarjeta, y para ello se valía de un aparato, su aliado para cometer los hurtos sin levantar la mayor sospecha.

Las autoridades informaron que el monto sustraído asciende a más de 379 millones de pesos (más de 100.000 dólares), producto de retiros y transferencias ejecutados tras obtener las claves y datos de las víctimas con tarjetas debitadas de manera fraudulenta.

Durante el operativo que se llevó a cabo en la localidad de Suba, fueron decomisados:

  • Dos datáfonos.
  • Dos celulares.
  • Dinero en efectivo.
  • 34 tarjetas bancarias, pero adicional, al detenido se le encontraron otras dos credenciales.

Según las investigaciones, el acusado ofrecía el pago con datáfono como cortesía, y mediante maniobras de distracción entregaba a los pasajeros una réplica inservible, apoderándose del plástico legítimo.

Por todo lo anterior, a Naranjo Becerra se le imputaron los delitos de delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales.

Dentro de lo que se informó por parte de la fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá, Naranjo Becerra no aceptó cargos. Por tal razón, juez de control de garantías ordenó su reclusión en un centro carcelario.

Temas Relacionados

Captura taxistaBogotáRobo a pasajerosCobro de serviciosPago con tarjetaUso de datáfonoCambiazoRobo de tarjetasOperativo en SubaFiscalíaColombia-Noticias

Más Noticias

Además de Sofía Gaviria, otros 20 aspirantes al Senado han renunciado a su candidatura: quiénes son

El Partido de La U es la colectividad que ha sufrido mayores modificaciones a la lista electoral, con siete candidatos que desistieron de su postulación

Además de Sofía Gaviria, otros

Roy Barreras respondió a la circular difundida en el Pacto Histórico para no votar en la consulta presidencial: “No se equivoquen”

El círculo cercano al presidente Gustavo Petro enfrenta crecientes divisiones después de que la dirección del Pacto Histórico instruyera evitar el apoyo a la consulta del 8 de marzo, mientras Roy Barreras aboga por cohesión

Roy Barreras respondió a la

A Esmeralda Hernández no le gustó este acto de campaña de Álvaro Uribe y el Centro Democrático y así lo criticó: “Si el burrito pudiera tomar decisiones”

El episodio viral en redes sociales se presentó en el municipio de Pitalito, Huila

A Esmeralda Hernández no le

Junior vs. América de Cali EN VIVO, fecha 7 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Metropolitano

El equipo de David González quiere sumar los tres puntos ante el campeón de Colombia en la capital del Atlántico

Junior vs. América de Cali

La selección de Escocia escogió su ciudad base para el Mundial de 2026: así es la sede

El “Ejército de Tartán” buscará dar la sorpresa en un grupo complicado que lo completan Brasil, Marruecos y Haití

La selección de Escocia escogió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN le envió fuerte mensaje

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

Reportan explosión en pista aérea militar de Saravena, Arauca: sería un ataque del ELN

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

ENTRETENIMIENTO

Westcol lanzó dura opinión a

Westcol lanzó dura opinión a mujeres que se involucran en relaciones ajenas tras polémica por Blessd y Manuela QM: “No le da pena quedar como una perra”

Sebastián Martínez celebró entre lágrimas el éxito de su hijo Amador en Italia: el menor debutó en el kartismo europeo y subió al podio

⁠Sara Uribe conmovió a sus seguidores al mostrar cómo su hijo sigue los pasos del futbolista Fredy Guarín

‘Rata’ reveló cuánto dinero le dará a Valentina tras conseguir el segundo lugar en ‘El Desafío’: es menos de lo que esperaba

Jay Torres le hizo sorprendente invitación a Jessica Bohórquez en plena entrevista: “Lo que no logré en el reality”

Deportes

Junior vs. América de Cali

Junior vs. América de Cali EN VIVO, fecha 7 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Metropolitano

La selección de Escocia escogió su ciudad base para el Mundial de 2026: así es la sede

Cristiano Ronaldo y los acuerdos con Al Nassr de cara al Mundial 2026 con Portugal: menos partidos de Champions y titularidad en la Liga

El colombiano Harold Tejada brilló en la etapa 3 de la UAE Tour: quedó en el podio de la clasificación general

James Rodríguez debutaría de local con Minnesota United: esta sería la fecha del primer partido del colombiano en la MLS