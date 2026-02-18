Taxista en Bogotá que ofrecía pago con datáfono le hizo “cambiazo” a 35 pasajeros: se habría apropiado de más de $370 millones

El hoy detenido distraía a los pasajeros - créditos archivo Colprensa / Sergio Acero | cortesía Fiscalía General de la Nación

Un sujeto que aparentaba ser un modesto taxista en Bogotá fue capturado y señalado de robar a por lo menos 35 pasajeros que transportó en la capital colombiana.

Así lo informó la Fiscalía General de la Nación a través de un comunicado que se publicó la mañana del miércoles 18 de febrero de 2025.

Adicional a lo anterior, se conocieron aparte de la audiencia de legalización de captura del conductor, identificado como Juan Carlos Naranjo Becerra.

Al hoy detenido lo acusan de utilizar la modalidad de ‘cambiazo’ de tarjetas bancarias para apropiarse de los fondos de sus víctimas. Para esto, ofrecía la modalidad de pago con tarjeta, y para ello se valía de un aparato, su aliado para cometer los hurtos sin levantar la mayor sospecha.

Las autoridades informaron que el monto sustraído asciende a más de 379 millones de pesos (más de 100.000 dólares), producto de retiros y transferencias ejecutados tras obtener las claves y datos de las víctimas con tarjetas debitadas de manera fraudulenta.

Durante el operativo que se llevó a cabo en la localidad de Suba, fueron decomisados:

Dos datáfonos.

Dos celulares.

Dinero en efectivo.

34 tarjetas bancarias, pero adicional, al detenido se le encontraron otras dos credenciales.

Según las investigaciones, el acusado ofrecía el pago con datáfono como cortesía, y mediante maniobras de distracción entregaba a los pasajeros una réplica inservible, apoderándose del plástico legítimo.

Por todo lo anterior, a Naranjo Becerra se le imputaron los delitos de delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales.

Dentro de lo que se informó por parte de la fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá, Naranjo Becerra no aceptó cargos. Por tal razón, juez de control de garantías ordenó su reclusión en un centro carcelario.