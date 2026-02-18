Sebastián Martínez celebró entre lágrimas el éxito de su hijo Amador en Italia: el menor debutó en el kartismo europeo y subió al podio

Hijo de Sebastián Martínez debutó en el kartismo europeo y subió al podio en Italia - crédito @sebastianmartinezn/ Instagram

Amador Martínez Sáenz, hijo de los reconocidos actores colombianos Sebastián Martínez y Kathy Sáenz, logró un destacado debut en Europa tras participar en una válida internacional de kartismo en Italia.

La familia viajó al país europeo para acompañar al joven piloto, quien este año afronta el reto de competir en uno de los campeonatos mundiales más exigentes de la disciplina, las WSK Series.

La noticia generó emoción no solo en los seguidores de la familia, sino también en sus padres, quienes compartieron el logro en redes sociales.

Sebastián Martínez, que hizo una pausa en las grabaciones de la nueva temporada de Pa’ quererte para estar presente, expresó su orgullo publicando un video donde se muestra visiblemente conmovido tras ver a su hijo subir al podio.

“Solo pude llorar y dar gracias a Dios. Les cuento porque es tan emocionante e importante: Amador Martínez Sáenz llegó esta semana a Italia a empezar una nueva etapa en el top del kartismo mundial, deja su familia y su país para vivir su sueño. Llegó sin test previo, sin ser italiano o europeo, sin conocer la pista tanto como sus otros competidores y aún así se monta al podio logrando un resultado brutal en unas condiciones dificilísimas. Colombia tenemos piloto. Tenemos quien nos represente en lo más alto del automovilismo. Sigamos apoyando a este joven que me hincha el pecho de orgullo y amor”, escribió el actor.

El debut internacional de Amador Martínez Sáenz en Italia se convirtió en motivo de orgullo para sus padres, Sebastián Martínez y Kathy Sáenz, quienes celebraron su desempeño y lo acompañaron en el inicio de una nueva etapa deportiva - crédito @sebastianmartinezn/ Instagram

Amador, quien combina su formación académica con la pasión por el kartismo, fue reconocido el año pasado como el mejor piloto de su categoría en Colombia. Su preparación y dedicación lo han llevado a destacarse en el ámbito internacional, superando los retos de competir en escenarios desconocidos y enfrentarse a rivales de alto nivel.

Por su parte, Kathy Sáenz también manifestó su satisfacción con el desempeño de su hijo. “Hace una semana llegamos a Italia, donde Amador va a correr este año y está fue su primera carrera de uno de los campeonatos mundiales más importantes, WSK series. Solo podemos agradecer a Dios Todopoderoso por esta victoria tan importante para la carrera de Ama”, expresó la empresaria.

“Qué belleza”, “¡Emoción en serio! Wow felicidades a los papás pero sobre todo a ese hombrecito que demuestra talento y disciplina a full”, “Qué grandes 🙏🏻“, ”Me hiciste llorar , que narración tan emotiva jajaja”, “Qué belleza ver tu emoción, Sebas”, dicen algunas de las reacciones bajo el post.

Varias celebridades y seguidores del actor lo felicitaron por el emotivo momento tras el triunfo de su hijo en Europa - crédito @sebastianmartinezn / Instagram

Sebastian compartió a mediados de 2025 detalles sobre su faceta como padre en una entrevista concedida a la revista Aló. Durante la conversación, el intérprete reflexionó sobre los desafíos y satisfacciones que ha implicado acompañar a su hijo Amador en su desarrollo personal y profesional con el kartismo.

Martínez definió la paternidad como el rol más importante y transformador de su vida. “Cuando eres padre la vida te lleva a dejar de pensar en ti mismo para enfocarte en tu hijo. Eso, necesariamente, te convierte en un mejor ser humano, porque quieres darle lo mejor a ese ser que ahora está en tus manos”, expresó el actor al medio citado.

En la entrevista, el intérprete relató lo significativo que ha sido presenciar el crecimiento y los logros de su hijo, fruto de su relación con la también actriz Kathy Sáenz. Amador ha destacado en el automovilismo desde muy pequeño, sorprendiendo a sus padres por su habilidad y determinación. “Ha sido una de las experiencias más increíbles en todo sentido, poder acompañarlo en sus carreras, alrededor del mundo. Verlo representar a Colombia en lo más alto me llena de un orgullo inmenso”, relató Martínez a Aló.

La pareja de actores posa orgullosa junto a sus hijo Amador y el trofeo ganado

El actor reconoció que apoyar a un deportista de alto rendimiento implica sacrificios, desde extensos desplazamientos hasta la gestión emocional en su familia

Sin embargo, considera que estos esfuerzos se ven recompensados al ver florecer el talento de su hijo y al compartir en familia cada paso de su proceso. “Como es un deporte de competencia, hay muchas emociones, y eso ha sido lo más retador, pero también, al mismo tiempo, lo más gratificante”, aseguró.