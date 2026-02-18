Recién nacido fue abandonado en una bolsa de basura en el tejado de una vivienda

El menor se encontraba dentro de una bolsa de residuos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un bebé recién nacido fue abandonado dentro de una bolsa de basura que fue arrojada al techo de una vivienda del barrio Obando, ubicado en el municipio El Rosal, Cundinamarca, durante la mañana del 17 de febrero de 2026.

El hecho fue rechazado ampliamente por los habitantes del sector, que fueron los responsables del hallazgo y de alertar a las autoridades para que la víctima fuera rescatada y atendida por especialistas.

Vecinos de la zona escucharon el llanto del niño y al inspeccionar el tejado hallaron la bolsa, de inmediato, dieron aviso a los organismos de emergencia. El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca y la Policía de la región acudieron al lugar para asistir al menor y asegurar el área, con el fin de inspeccionar el lugar para dar con el paradero de los padres del menor.

El informe del caso, difundido por medios locales como El informativo Facatativá, indica que dentro de la bolsa se observaron rastros de sangre, lo que respalda la hipótesis de que el nacimiento del niño abandonado ocurrió pocas horas antes del hallazgo.

El reporte indica que la rápida reacción de los ciudadanos permitió trasladar al menor al Centro de Salud El Rosal, desde donde los médicos determinaron que debía ser remitido al Hospital San Rafael de Facatativá, allí permanece bajo observación en la unidad de neonatos, mientras termina de recuperarse.

Ante la gravedad del caso se pronunció el sargento Rubén Masmela, comandante de Bomberos de El Rosal, que informó lo siguiente: “Al llegar al lugar, ya la comunidad se había subido al techo de la casa. Había un bebé que tenía pocas horas de nacido”, según declaraciones citadas por Blu Radio.

Actualmente, las autoridades se encuentran recolectando información para determinar cómo fue que el menor llegó hasta el techo de la vivienda en una bolsa de basura y judicializar a los responsables de este acto.

Incrementan los casos de menores abandonados

Este no es el primer caso que se conoce durante 2026, pues la Policía de Bogotá confirmó que rescató a una niña de 3 años que se encontraba sola y bajo llave en una vivienda del barrio Verbenal, en la localidad de Usaquén, al nororiente de la capital.

El aviso oportuno de la comunidad permitió que las autoridades ingresaran al inmueble y trasladaran a la menor al Centro Especializado Revivir del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para garantizar el restablecimiento de sus derechos.

Durante la madrugada, el llanto persistente de la niña alertó a los vecinos, que dieron aviso a la Línea de Emergencias 123. El ingreso a la vivienda se realizó con la autorización de uno de los inquilinos y con el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá.

Así lo explicó el teniente coronel Norberto Caro, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Bogotá: “A través del Grupo de Infancia y Adolescencia de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, se logra el rescate de una menor de aproximadamente 3 años en la localidad de Usaquén. Una vez se hacen las verificaciones y en coordinación con nuestro Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, se logra el ingreso al inmueble y se procede al rescate de esta menor para garantizarle sus derechos”.

Las autoridades confirmaron que la menor de edad se encontraba sola, sin la supervisión de un adulto responsable y encerrada en una habitación bajo llave.

A corte del 8 de febrero de 2026, la Policía de Bogotá confirmó que logró el rescate de 19 menores de edad en situaciones de abandono, lo que demuestra que no son casos aislados.