Emergencia por fuga de gas en la autopista Norte en Bogotá: persisten restricciones y desvíos en la zona afectada

Aunque el tránsito en sentido Chía-Bogotá ya se restableció, las autoridades mantienen restricciones y desvíos mientras Vanti concluye trabajos de seguridad

Autoridades continúan labores técnicas y de verificación en la calle 209 mientras se garantiza la seguridad en el sector, luego del incidente que obligó al cierre preventivo de la vía - crédito @BogotaTransito/X

Una fuga de gas registrada en la autopista Norte de Bogotá provocó el cierre total de la vía en la zona de la calle 209, generando grandes afectaciones a la movilidad y obligando a cientos de conductores a buscar rutas alternas, mientras equipos técnicos de Vanti y autoridades trabajaban para controlar la emergencia y descartar riesgos en el sistema de gasoductos.

Aunque posteriormente se habilitó el tránsito en sentido Chía-Bogotá, las restricciones y los trabajos especializados continúan en el sector, lo que implica persistentes desvíos y medidas de precaución ante posibles nuevas filtraciones.

Persisten los cierres y controles en la calle 209

Personal técnico mantiene el cierre total en ambos sentidos de la calle 209, punto crítico donde se presentó la fuga. Equipos de Vanti y operarios realizan excavaciones y reemplazo de tuberías para evacuar agua y asegurar la red de gas, bajo estrictos protocolos de seguridad que buscan evitar cualquier concentración peligrosa o nuevos escapes.

Técnicos de Vanti continúan trabajando
Técnicos de Vanti continúan trabajando en calle 209 y Engativá tras controlar la fuga de gas, manteniendo cierres preventivos - crédito Concesionario Ruta Bogotá Norte

El reporte oficial de la Concesionaria Ruta Bogotá Norte destacó que la reapertura de la autopista Norte solo se produjo después de comprobar que no existían más incidentes y que el riesgo estaba totalmente contenido.

La presencia de maquinaria y trabajadores en la zona exige, según las autoridades de tránsito, que los conductores transiten con precaución, sobre todo en horarios de menor visibilidad, como la madrugada.

La medida ha modificado los recorridos habituales de quienes usan la calle 209 para entrar o salir de Bogotá. Las autoridades recomiendan planificar rutas alternas y calcular tiempos mayores de viaje, en especial mientras sigan las restricciones y continúen las intervenciones sobre el terreno.

Control de la emergencia y origen de la fuga

El incidente se produjo cerca de las 7:50 p. m. del martes 17 de febrero, cuando la Concesionaria Ruta Norte Bogotá reportó la fuga en el tramo sentido Chía-Bogotá, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad y el cierre total del corredor para todo tipo de vehículos.

Según los primeros informes, el origen del escape estaría en una tubería dañada, generando la intervención rápida de los equipos de emergencia.

Luego de casi cinco horas de labores, hacia las 12:25 a. m. del miércoles 18, la empresa Vanti logró contener la fuga y restablecer el tránsito en la autopista Norte sentido Chía-Bogotá, sin que se produjeran nuevos incidentes en la red.

Anuncian habilitación progresiva de la
Anuncian habilitación progresiva de la ruta norte en Bogotá, tras el control de la fuga de gas; autoridades mantienen monitoreo preventivo en puntos críticos - crédito Concesionario Ruta Bogotá Norte

No obstante, los trabajos de excavación y revisión de la infraestructura continúan, ya que la zona forma parte de un proyecto de ampliación vial y requiere condiciones óptimas para el tránsito seguro.

Otra fuga de gas en Álamos Norte, Engativá

Simultáneamente, se presentó una situación similar en Álamos Norte, localidad de Engativá, donde se activaron los protocolos preventivos en una zona residencial. Personal especializado intervino de inmediato, estableciendo cierres de accesos y restricciones de tránsito hasta descartar filtraciones adicionales.

Las autoridades confirmaron que la emergencia también fue controlada y que, aunque la fuga de gas fue contenida, persisten las medidas de precaución mientras concluyen las evaluaciones técnicas y se certifica la estabilidad del sistema en el sector.

¿Qué hacer en caso de una fuga de gas?

Las fugas y explosiones de gas natural representan un riesgo grave para la población, ocasionando asfixia, intoxicación por monóxido de carbono, incendios y explosiones. Bomberos Bogotá atienden con frecuencia incidentes vinculados a escapes de este combustible en la ciudad.

En situaciones que involucran trabajo en la vía pública, es esencial alejarse al menos 50 metros del sitio afectado. En estos casos, se recomienda cubrir nariz y boca con un paño y notificar de inmediato a la empresa de Gas Natural o a la Línea Única de Emergencias, 123.

Para prevenir emergencias en viviendas, resulta clave revisar de forma periódica el estado de tuberías, mangueras, válvulas y demás componentes del sistema de gas. Detectar una fuga puede realizarse aplicando agua jabonosa en las uniones. Al confirmar la presencia de una fuga, debe reportarse de forma inmediata.

Ante una fuga de gas,
Ante una fuga de gas, aléjese al menos 50 metros, evite generar chispas y comuníquese de inmediato con la Línea Única de Emergencias 123 o con la empresa prestadora del servicio - crédito Alcaldía de Bogotá

Al cocinar, es necesario apagar la estufa si la vivienda va a quedar sola. Para sofocar un incendio en la cocina se debe emplear un paño húmedo, nunca agua. Corrientes de aire fuertes pueden apagar la llama y provocar emisión continua de gas, por lo cual deben evitarse.

Antes de abandonar el domicilio, asegúrese de cerrar las válvulas de gas y las perillas de la estufa. Ante una fuga, corte rápidamente el paso de gas y evite toda acción que pueda generar una chispa, como encender o apagar luces, manipular interruptores, linternas, fósforos o dispositivos electrónicos.

Una vez asegurada la zona, ventile el espacio abriendo puertas y ventanas, evacue de inmediato y comuníquese desde un lugar seguro con la Línea Única de Emergencias, 123.

