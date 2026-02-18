Prohibieron las relaciones íntimas entre los damnificados de la ola invernal albergados en el coliseo Happy Lora de Montería

La publicación del cartel en redes sociales ha causado risa e indignación - crédito Alcaldía de Montería y Julio Menezez / Facebook

Las autoridades de Montería respondieron a las quejas por “extraños ruidos” nocturnos en el albergue del Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora, afectando el sueño de quienes resultaron damnificados por el desbordamiento del río Sinú.

Tras identificar el origen de los sonidos, señalaron que algunas parejas mantenían “relaciones íntimas” en el recinto. Como reacción, se instaló un aviso que advierte: “No tener intimidad, relaciones sexuales en ningún lugar del coliseo”.

El objetivo es, según las autoridades, garantizar el respeto, la tranquilidad y la sana convivencia entre los alojados. En el coliseo conviven familias enteras, menores, adultos mayores y población vulnerable tras la emergencia invernal.

Las opiniones en redes sociales fueron variadas: “Si lo colocaron fue por algo”, señaló una persona, mientras otra comparó el ambiente con “La propia casa de los famosos”.

Hubo comentarios que sugieren: “Habiliten cuartos o espacios”, y también se escuchó: “Muy bien la orden! Con semejante calamidad y las mujeres embarazadas en condiciones sociales y económicas no aptas para una criatura”.

Las lluvias intensas en Montería durante el invierno de 2026 han modificado la rutina de la ciudad y forzado a las autoridades a activar protocolos de emergencia.

La crecida del río Sinú y la persistencia de precipitaciones han afectado tanto a la zona urbana ribereña como a varios corregimientos cercanos, obligando a cientos de familias a abandonar sus hogares.

El principal refugio temporal habilitado, el Coliseo Miguel Happy Lora, se ha convertido en punto neurálgico para la atención de los damnificados. Desde comienzos de febrero, la Alcaldía dispuso este escenario para albergar a quienes han debido evacuar, especialmente de sectores como Las Palomas, Martinica, Leticia, Guasimal y Vidrial.

La prioridad, según ha explicado el alcalde Hugo Kerguelén García, es “salvaguardar la vida de los monterianos”, asegurando que ninguna familia quede sin apoyo en medio de la emergencia.

Dentro del coliseo, la atención es integral. Las autoridades y organismos de socorro, en coordinación con la Oficina de Gestión Social, la Secretaría de Salud y Gestión del Riesgo, han desplegado un esquema que incluye alimentación caliente, atención médica continua y acompañamiento psicosocial.

La logística contempla la entrega de ayudas humanitarias, necesarias para cubrir las necesidades básicas de las cerca de 600 personas que permanecen en el albergue. La seguridad está garantizada por la presencia de la fuerza pública, que regula el ingreso y mantiene el orden en el recinto.

La situación ha motivado una convocatoria a la solidaridad ciudadana. La administración local ha solicitado donaciones de sábanas, toallas, colchonetas y ropa interior nueva, subrayando la importancia de estos insumos para mejorar las condiciones de quienes permanecen en el refugio. El flujo de ayuda depende tanto de la gestión oficial como de la colaboración de la comunidad.

Mientras tanto, el Puesto de Mando Unificado permanece activo para coordinar la respuesta y monitorear el comportamiento del río Sinú. Equipos de emergencia refuerzan los puntos vulnerables del municipio, buscando frenar el avance del agua y limitar nuevos desplazamientos.

El proceso de evacuación ha privilegiado el traslado seguro de los grupos más vulnerables: niñas, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. El operativo, realizado en lanchas, ha permitido reducir los riesgos asociados al aumento del caudal del río y a los caminos anegados. Las autoridades insisten en que la protección de la vida es la prioridad absoluta mientras persistan los efectos de la temporada invernal.

La administración municipal reitera que ninguna familia está al margen de la atención, y que el esfuerzo conjunto (entre entidades oficiales, organismos de socorro y ciudadanía) es fundamental para superar la crisis. El escenario invernal de 2026 pone a prueba la capacidad de respuesta de Montería, pero también revela la resiliencia de su población ante situaciones adversas.