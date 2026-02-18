Colombia

Prohibieron las relaciones íntimas entre los damnificados de la ola invernal albergados en el coliseo Happy Lora de Montería

Tras quejas de las personas que habitan el lugar, las autoridades decidieron imponer la regla para preservar la armonía y convivencia

Guardar
La publicación del cartel en
La publicación del cartel en redes sociales ha causado risa e indignación - crédito Alcaldía de Montería y Julio Menezez / Facebook

Las autoridades de Montería respondieron a las quejas por “extraños ruidos” nocturnos en el albergue del Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora, afectando el sueño de quienes resultaron damnificados por el desbordamiento del río Sinú.

Tras identificar el origen de los sonidos, señalaron que algunas parejas mantenían “relaciones íntimas” en el recinto. Como reacción, se instaló un aviso que advierte: “No tener intimidad, relaciones sexuales en ningún lugar del coliseo”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El objetivo es, según las autoridades, garantizar el respeto, la tranquilidad y la sana convivencia entre los alojados. En el coliseo conviven familias enteras, menores, adultos mayores y población vulnerable tras la emergencia invernal.

Las opiniones en redes sociales fueron variadas: “Si lo colocaron fue por algo”, señaló una persona, mientras otra comparó el ambiente con “La propia casa de los famosos”.

El letrero se colocó tras
El letrero se colocó tras algunos incidentes denunciados por los damnificados - crédito Julio Menezez / Facebook

Hubo comentarios que sugieren: “Habiliten cuartos o espacios”, y también se escuchó: “Muy bien la orden! Con semejante calamidad y las mujeres embarazadas en condiciones sociales y económicas no aptas para una criatura”.

Las lluvias intensas en Montería durante el invierno de 2026 han modificado la rutina de la ciudad y forzado a las autoridades a activar protocolos de emergencia.

La crecida del río Sinú y la persistencia de precipitaciones han afectado tanto a la zona urbana ribereña como a varios corregimientos cercanos, obligando a cientos de familias a abandonar sus hogares.

El principal refugio temporal habilitado, el Coliseo Miguel Happy Lora, se ha convertido en punto neurálgico para la atención de los damnificados. Desde comienzos de febrero, la Alcaldía dispuso este escenario para albergar a quienes han debido evacuar, especialmente de sectores como Las Palomas, Martinica, Leticia, Guasimal y Vidrial.

La comunidad está recibiendo alimentación
La comunidad está recibiendo alimentación y atención en salud - crédito Alcaldía de Montería / Facebook

La prioridad, según ha explicado el alcalde Hugo Kerguelén García, es “salvaguardar la vida de los monterianos”, asegurando que ninguna familia quede sin apoyo en medio de la emergencia.

Dentro del coliseo, la atención es integral. Las autoridades y organismos de socorro, en coordinación con la Oficina de Gestión Social, la Secretaría de Salud y Gestión del Riesgo, han desplegado un esquema que incluye alimentación caliente, atención médica continua y acompañamiento psicosocial.

La logística contempla la entrega de ayudas humanitarias, necesarias para cubrir las necesidades básicas de las cerca de 600 personas que permanecen en el albergue. La seguridad está garantizada por la presencia de la fuerza pública, que regula el ingreso y mantiene el orden en el recinto.

La situación ha motivado una convocatoria a la solidaridad ciudadana. La administración local ha solicitado donaciones de sábanas, toallas, colchonetas y ropa interior nueva, subrayando la importancia de estos insumos para mejorar las condiciones de quienes permanecen en el refugio. El flujo de ayuda depende tanto de la gestión oficial como de la colaboración de la comunidad.

En el lugar hay 600
En el lugar hay 600 damnificados por las inundaciones - crédito Alcaldía de Montería / Facebook

Mientras tanto, el Puesto de Mando Unificado permanece activo para coordinar la respuesta y monitorear el comportamiento del río Sinú. Equipos de emergencia refuerzan los puntos vulnerables del municipio, buscando frenar el avance del agua y limitar nuevos desplazamientos.

El proceso de evacuación ha privilegiado el traslado seguro de los grupos más vulnerables: niñas, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. El operativo, realizado en lanchas, ha permitido reducir los riesgos asociados al aumento del caudal del río y a los caminos anegados. Las autoridades insisten en que la protección de la vida es la prioridad absoluta mientras persistan los efectos de la temporada invernal.

La administración municipal reitera que ninguna familia está al margen de la atención, y que el esfuerzo conjunto (entre entidades oficiales, organismos de socorro y ciudadanía) es fundamental para superar la crisis. El escenario invernal de 2026 pone a prueba la capacidad de respuesta de Montería, pero también revela la resiliencia de su población ante situaciones adversas.

Temas Relacionados

MonteríaTemporada invernalLluviasInundacionesDamnificadosAlbergueColiseo Miguel Happy LoraSe prohíbe tener intimidadColombia-Noticias

Más Noticias

Desde Uganda hasta Cali: niños africanos rinden homenaje al Grupo Niche y confirman el poder global de la salsa caleña

Niños y jóvenes de la fundación africana se robaron el show en redes con una espectacular coreografía al ritmo de la música colombiana, emocionando a miles y resaltando el alcance universal del espíritu salsero creado en Cali

Desde Uganda hasta Cali: niños

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima: hora y dónde ver el debut del club Pijao en la fase 2 de la Copa Libertadores 2026

El equipo que es local en el estadio de Ibagué jugará los primeros 90 minutos de visitante en el estadio Pueblo Nuevo de Tachira, por un cupo en la fase 3 de la Copa Conmebol Libertadores

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima:

Elizabeth Loaiza habló sobre el presunto acoso en redes sociales a su hija Ana Sofía Escruceria tras denuncia contra el periodista Carlos Lajud

La modelo y empresaria vallecaucana conversó con Infobae Colombia acerca de esta situación, la cual llevó al comunicador, exjefe de prensa y comunicaciones de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), a eliminar sus perfiles en Instagram y Facebook

Elizabeth Loaiza habló sobre el

Lanús vs. Flamengo: hora y dónde ver en Colombia la final de la Recopa Sudamericana 2026

El primer título de las competencias Conmebol se jugará en el estadio Néstor Díaz Pérez (Ciudad de Lanús), de Buenos Aires, y contará con la presencia de Jorge Carrascal

Lanús vs. Flamengo: hora y

Presidencia confirmó contrato de amiga de Verónica Alcocer y aseguró que apoya la organización de eventos presidenciales: “Es una necesidad institucional”

La contratación busca concentrar en una sola persona la coordinación de eventos oficiales y la logística de la agenda presidencial, según explicó la entidad

Presidencia confirmó contrato de amiga
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN le envió fuerte mensaje

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

Reportan explosión en pista aérea militar de Saravena, Arauca: sería un ataque del ELN

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

ENTRETENIMIENTO

Desde Uganda hasta Cali: niños

Desde Uganda hasta Cali: niños africanos rinden homenaje al Grupo Niche y confirman el poder global de la salsa caleña

Elizabeth Loaiza habló sobre el presunto acoso en redes sociales a su hija Ana Sofía Escruceria tras denuncia contra el periodista Carlos Lajud

Sara Uribe y Marilyn Patiño criticaron a Karola: las contundentes palabras que le lanzaron tras reaccionar al episodio de ‘La casa de los famosos Colombia’

Ignoraron a Yina Calderón en ‘La casa de los famosos Telemundo’ y así reaccionó la colombiana frente a la situación

Karina García reveló que continúa en celibato pese a pesar de tener una relación con Kris R: “No hemos detonado”

Deportes

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima:

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima: hora y dónde ver el debut del club Pijao en la fase 2 de la Copa Libertadores 2026

Lanús vs. Flamengo: hora y dónde ver en Colombia la final de la Recopa Sudamericana 2026

Alberto Gamero fijó el objetivo en Deportivo Cali: “La meta es clasificar a cuadrangulares, no pensar en el descenso”

Colombia vs. Brasil: hora y dónde ver el segundo partido de la Tricolor en la Fase Final del Sudamericano Femenino Sub-20

El técnico de Portugal, Roberto Martínez, rival de la selección Colombia, explicó cómo es dirigir a Cristiano Ronaldo: “Es un verdadero ejemplo”