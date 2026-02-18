Por qué Gustavo Petro habría cometido un delito al leer la historia clínica de Kevin Acosta, el niño con hemofilia que murió en Bogotá

El jefe de Estado señaló que la madre del menor se negó a aceptar la intervención quirúrgica que podría haber salvado la vida del paciente - crédito Presidencia

En medio de la profunda conmoción por la muerte en Bogotá del niño de siete años, Kevin Acosta, y el debate público sobre el acceso a medicamentos para pacientes con hemofilia y otras enfermedades crónicas, la Nueva EPS divulgó la historia clínica del menor.

Esta acción buscó respaldar la versión expuesta por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quienes aseguran que el fallecimiento habría sido producto de “un trauma craneoencefálico severo accidental que generó hemorragia intracraneal”, y no por falta de tratamiento médico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La publicación de la historia clínica generó críticas inmediatas. En Colombia, este documento es considerado “privado, obligatorio y sometido a reserva”, según la Resolución 1995 de 1999 y la Ley 2015 de 2020.

El acceso está restringido a pacientes, equipos tratantes y autoridades judiciales. Solo se permite su revelación a terceros con autorización escrita o por orden legal.

El presidente Petro justificó la decisión al afirmar: “Ahí está el informe del caso del niño Kevin, demuestra lo que quiero profundizar, aún falta la autopsia y no se puede hablar oficialmente sin la autopsia”.

Durante la presentación del caso, el jefe de Estado señaló que el menor Kevin Acosta recibía tratamiento para la hemofilia y que “el Gobierno asumía el costo del tratamiento”.

Petro detalló además la cronología de los traslados: la familia solicitó cambio de ciudad en diciembre, luego de recibir la última dosis en el Huila, y regresó antes del tiempo previsto.

Sobre la administración del medicamento, el mandatario precisó: “No cumplieron cuatro meses como habían dicho en Santander, sino que regresaron en enero. Estoy averiguando la fecha cuando volvieron”.

El accidente ocurrió el 8 de febrero, cuando Kevin cayó de su bicicleta en un polideportivo y sufrió un golpe en la cabeza. Petro relató que el niño “sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, pierde el conocimiento por cinco minutos y presenta otorragia y epistaxis, o sea sangrado por el oído y la nariz”.

La historia clínica narra que la madre rechazó la intervención quirúrgica recomendada. El presidente subrayó: “Tampoco puedo decir si fue lo acertado o no”. Frente a la polémica, Petro defendió: “Esto lo que significa es, uno, que no mentimos anoche. No estamos tapando algo con otra cosa (…) y dos, que aún hay que investigar más si se establece una responsabilidad ajena a la familia”.