Colombia

Alerta por nueva explosión en una mina de carbón de Sutatausa, Cundinamarca

El accidente obligó al despliegue de los organismos de socorro, con el fin de controlar riesgos y verificar la situación para descartar lesionados

Guardar
Google icon
Las autoridades atendieron una nueva situación en una de las minas del departamento - crédito Iván Valencia/AP
Las autoridades atendieron una nueva situación en una de las minas del departamento - crédito Iván Valencia/AP

El jueves 4 de junio de 2026 se confirmó una nueva explosión en una mina de carbón en la vereda Peñas, ubicada en el municipio de Sutatausa (Cundinamarca), lo que obligó a la movilización a los organismos de socorro para atender la emergencia.

De acuerdo con los reportes preliminares, el hecho ocurrió antes de las 3:00 p. m., lo que activó la intervención del Cuerpo de Bomberos, la Policía, así como personal de la Alcaldía y se confirmó el desplazamiento de ambulancias desde Sutatausa y Ubaté.

PUBLICIDAD

“Se presenta un fuerte accidente minero, en la vereda Las Peñas, en el municipio de Sutatausa, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ubaté Subestación Sutatausa, Equipo Salvamento Minero en desplazamiento, con apoyo del Crue de Cundinamarca, la Policía, ambulancia de la zona y Alcaldía”, puntualizó el primer boletín oficial sobre la tragedia.

Los equipos especializados de las distintas entidades se desplazaron al lugar para verificar la situación y coordinar la atención ante posibles riesgos, priorizando tanto la seguridad de los trabajadores como el control de la emergencia.

PUBLICIDAD

La acumulación de gases podría haber sido la causa de la explosión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La acumulación de gases podría haber sido la causa de la explosión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Avanza el operativo en la mina de Sutatausa

Las autoridades trabajan en la evaluación inicial de daños y la atención a posibles personas en riesgo, aunque hasta el momento no se han confirmado detalles de la cantidad de trabajadores que se encontraban en el lugar. Dos ambulancias llegaron a la zona para reforzar la asistencia médica y facilitar las evacuaciones.

Por ahora, se sabe que los técnicos especializados comenzaron las labores para determinar la causa de la explosión y se dispusieron recursos logísticos para abordar cualquier situación adicional.

Las autoridades investigan las causas de este nuevo hecho - crédito Nacho Doce / REUTERS
Las autoridades investigan las causas de este nuevo hecho - crédito Nacho Doce / REUTERS

Esta no es la primera explosión ocurrida en Sutatausa en las últimas semanas

Este nuevo accidente se produce exactamente un mes después de otra explosión en una mina del mismo municipio, que resultó en la muerte de nueve mineros. La cercanía entre los casos aumenta la alerta de la población local y la exigencia de seguimiento y supervisión sobre las condiciones de seguridad en la actividad minera.

En esa ocasión, se dio a conocer que 15 trabajadores quedaron atrapados, pero solo 6 de ellos fueron rescatados con vida y llevados hasta el Hospital Regional de Ubaté. Entre los sobrevivientes se encuentran: Hugo Caicedo, Alberto Hoyos, Jorge Tardeli, Luis Castellanos, Javier Garnica y Wilson Sarmiento.

Por otro lado, se confirmó que los muertos fueron identificados como: Osvaldo Barrera Mojica, Blas María Chitiva Choachí, Carlos Edilson Prada Fuentes, Eduar Ferney Trochez Guejia, Crisanto Balanta Sandoval, Fredy Albeiro Bucuru Acosta, José Hernando Mojica Martínez, Wilmer Yesid Prada Rincón y Rodolfo Romero.

En esa ocasión, se informó que la tragedia pudo evitarse, teniendo en cuenta que la Agencia Nacional de Minería (ANM) realizó una visita técnica, en la que emitió la recomendación de implementar mejoras en la ventilación para evitar una acumulación de gases. Incluso, los trabajadores tuvieron que ser desalojados en dos oportunidades ante los riesgos presentados, por lo que uno de los familiares de los fallecidos dijo a AFP lo siguiente: “Solo quiero decir que ya estaban avisados”.

Las explosiones en este tipo de socavones han cobrado vidas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Las explosiones en este tipo de socavones han cobrado vidas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La repetición de accidentes de este tipo generó preocupación en la comunidad, que permanece atenta a la actuación de los distintos cuerpos de emergencia. En la zona, se mantiene una vigilancia constante y un despliegue preventivo para atender cualquier evolución de la situación.

Hasta el momento, las autoridades y los equipos de socorro siguen presentes en la mina de carbón de Sutatausa, inspeccionando el área y recolectando información para determinar el alcance de la explosión y las acciones necesarias.

Versiones preliminares indican que serían 6 los mineros que quedaron atrapados en esta nueva emergencia, aunque se está trabajando para verificar la información y lograr el rescate de las personas.

Temas Relacionados

SutatausaExplosiónMina de carbónEmergenciasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estados Unidos advirtió que vigilará de cerca las elecciones en Colombia ante advertencia de fraude: “Están poniendo en riesgo sus visas”

El subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, aseguró que su país tiene un compromiso con la protección de las instituciones democráticas colombianas

Estados Unidos advirtió que vigilará de cerca las elecciones en Colombia ante advertencia de fraude: “Están poniendo en riesgo sus visas”

Lotería del Meta resultados 3 de junio: números ganadores del premio mayor de $1.800 millones

Lotería del Meta realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varias millas de millones de pesos. Estos son los resultados del último sorteo

Lotería del Meta resultados 3 de junio: números ganadores del premio mayor de $1.800 millones

Junior de Barranquilla tendría dos refuerzos de lujo para el segundo semestre de 2026: ya jugaron en el equipo

Fuad Char tendría el objetivo de conformar un equipo que llene el nuevo estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que tendrá capacidad de 65.000 espectadores

Junior de Barranquilla tendría dos refuerzos de lujo para el segundo semestre de 2026: ya jugaron en el equipo

Partido que avaló a Miguel Uribe Londoño anunció que respaldará a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial

A menos de tres semanas de la definición presidencial el 21 de junio, continúan los movimientos políticos alrededor de las campañas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Partido que avaló a Miguel Uribe Londoño anunció que respaldará a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial

J Balvin y Valentina Ferrer quieren una hermanita para Río: “La práctica está siempre”

La pareja reveló que la idea de agrandar el hogar es parte de sus conversaciones cotidianas, lo que sorprendió a sus seguidores

J Balvin y Valentina Ferrer quieren una hermanita para Río: “La práctica está siempre”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Valentina Ferrer quieren una hermanita para Río: “La práctica está siempre”

J Balvin y Valentina Ferrer quieren una hermanita para Río: “La práctica está siempre”

Dominica Duque habría lanzado indirecta a Alejandro Estrada tras su triunfo en ‘La casa de los famosos’: “Quiere que vuelva, pero no”

Kathe, exparticipante del ‘Desafío’ presentó a su hija con una tierna foto: supo de su embarazo durante la competencia

Él es el primer DJ colombiano en debutar en el famoso festival de música electrónica ‘A Summer Story’ junto a David Guetta

José Gaviria reveló su voto para la segunda vuelta presidencial y lanzó una crítica: “Lo mal preparados que están”

Deportes

Junior de Barranquilla tendría dos refuerzos de lujo para el segundo semestre de 2026: ya jugaron en el equipo

Junior de Barranquilla tendría dos refuerzos de lujo para el segundo semestre de 2026: ya jugaron en el equipo

Viaje de la selección Colombia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - EN VIVO: Gustavo Petro hará la entrega de la bandera

Antonella Petro pidió a James Rodríguez un gesto durante la entrega de la bandera a la selección Colombia, pero el capitán no lo atendió

Bayern Munich recordó a James Rodríguez y Adolfo ‘El Tren’ Valencia, junto a sus ídolos sudamericanos que han disputado una Copa del Mundo

Técnico de RD Congo, rival de Colombia en el Mundial 2026, ‘sacó pecho’ tras el empate ante Dinamarca: “Estuvimos bastante sólidos”