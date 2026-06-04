Alerta por nueva explosión en una mina de carbón de Sutatausa, Cundinamarca

Las autoridades atendieron una nueva situación en una de las minas del departamento - crédito Iván Valencia/AP

El jueves 4 de junio de 2026 se confirmó una nueva explosión en una mina de carbón en la vereda Peñas, ubicada en el municipio de Sutatausa (Cundinamarca), lo que obligó a la movilización a los organismos de socorro para atender la emergencia.

De acuerdo con los reportes preliminares, el hecho ocurrió antes de las 3:00 p. m., lo que activó la intervención del Cuerpo de Bomberos, la Policía, así como personal de la Alcaldía y se confirmó el desplazamiento de ambulancias desde Sutatausa y Ubaté.

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“Se presenta un fuerte accidente minero, en la vereda Las Peñas, en el municipio de Sutatausa, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ubaté Subestación Sutatausa, Equipo Salvamento Minero en desplazamiento, con apoyo del Crue de Cundinamarca, la Policía, ambulancia de la zona y Alcaldía”, puntualizó el primer boletín oficial sobre la tragedia.

Los equipos especializados de las distintas entidades se desplazaron al lugar para verificar la situación y coordinar la atención ante posibles riesgos, priorizando tanto la seguridad de los trabajadores como el control de la emergencia.

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La acumulación de gases podría haber sido la causa de la explosión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Avanza el operativo en la mina de Sutatausa

Las autoridades trabajan en la evaluación inicial de daños y la atención a posibles personas en riesgo, aunque hasta el momento no se han confirmado detalles de la cantidad de trabajadores que se encontraban en el lugar. Dos ambulancias llegaron a la zona para reforzar la asistencia médica y facilitar las evacuaciones.

Por ahora, se sabe que los técnicos especializados comenzaron las labores para determinar la causa de la explosión y se dispusieron recursos logísticos para abordar cualquier situación adicional.

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Las autoridades investigan las causas de este nuevo hecho - crédito Nacho Doce / REUTERS

Esta no es la primera explosión ocurrida en Sutatausa en las últimas semanas

Este nuevo accidente se produce exactamente un mes después de otra explosión en una mina del mismo municipio, que resultó en la muerte de nueve mineros. La cercanía entre los casos aumenta la alerta de la población local y la exigencia de seguimiento y supervisión sobre las condiciones de seguridad en la actividad minera.

En esa ocasión, se dio a conocer que 15 trabajadores quedaron atrapados, pero solo 6 de ellos fueron rescatados con vida y llevados hasta el Hospital Regional de Ubaté. Entre los sobrevivientes se encuentran: Hugo Caicedo, Alberto Hoyos, Jorge Tardeli, Luis Castellanos, Javier Garnica y Wilson Sarmiento.

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Por otro lado, se confirmó que los muertos fueron identificados como: Osvaldo Barrera Mojica, Blas María Chitiva Choachí, Carlos Edilson Prada Fuentes, Eduar Ferney Trochez Guejia, Crisanto Balanta Sandoval, Fredy Albeiro Bucuru Acosta, José Hernando Mojica Martínez, Wilmer Yesid Prada Rincón y Rodolfo Romero.

En esa ocasión, se informó que la tragedia pudo evitarse, teniendo en cuenta que la Agencia Nacional de Minería (ANM) realizó una visita técnica, en la que emitió la recomendación de implementar mejoras en la ventilación para evitar una acumulación de gases. Incluso, los trabajadores tuvieron que ser desalojados en dos oportunidades ante los riesgos presentados, por lo que uno de los familiares de los fallecidos dijo a AFP lo siguiente: “Solo quiero decir que ya estaban avisados”.

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Las explosiones en este tipo de socavones han cobrado vidas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La repetición de accidentes de este tipo generó preocupación en la comunidad, que permanece atenta a la actuación de los distintos cuerpos de emergencia. En la zona, se mantiene una vigilancia constante y un despliegue preventivo para atender cualquier evolución de la situación.

Hasta el momento, las autoridades y los equipos de socorro siguen presentes en la mina de carbón de Sutatausa, inspeccionando el área y recolectando información para determinar el alcance de la explosión y las acciones necesarias.

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Versiones preliminares indican que serían 6 los mineros que quedaron atrapados en esta nueva emergencia, aunque se está trabajando para verificar la información y lograr el rescate de las personas.