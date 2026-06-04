Estados Unidos advirtió que vigilará de cerca las elecciones en Colombia ante advertencia de fraude: “Están poniendo en riesgo sus visas”

Christopher Landau recordó que Estados Unidos puede revocar visas a quienes afecten la transparencia electoral en Colombia - crédito Yuki Iwamura/Reuters

A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial, prevista para el 21 de junio, el Gobierno de Estados Unidos elevó el tono de sus advertencias frente a cualquier intento de alterar el proceso electoral en Colombia.

Esta vez, el pronunciamiento llegó por parte de Christopher Landau, subsecretario de Estado estadounidense, que aseguró que Washington mantiene un seguimiento cercano al desarrollo de los comicios y a las denuncias sobre posibles irregularidades.

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El funcionario reiteró el respaldo de la administración estadounidense a las instituciones democráticas colombianas y recordó las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, sobre la importancia de garantizar la transparencia electoral.

“Marco Rubio testificó ante el Congreso esta semana que EE. UU. está comprometido con la protección de la democracia de Colombia. También ha explicado en numerosas ocasiones que una visa de EE. UU. es un privilegio, no un derecho, y que las denegaciones y revocaciones de visas son herramientas poderosas para avanzar en nuestra política exterior”, escribió Landau.

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Christopher Landau advierte de sanciones por posibles irregularidades en elecciones de Colombia - crédito @DeputySecState/X

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