Colombia

Estados Unidos advirtió que vigilará de cerca las elecciones en Colombia ante advertencia de fraude: “Están poniendo en riesgo sus visas”

El subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, aseguró que su país tiene un compromiso con la protección de las instituciones democráticas colombianas

Guardar
Google icon
- crédito Yuki Iwamura/Reuters
Christopher Landau recordó que Estados Unidos puede revocar visas a quienes afecten la transparencia electoral en Colombia - crédito Yuki Iwamura/Reuters

A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial, prevista para el 21 de junio, el Gobierno de Estados Unidos elevó el tono de sus advertencias frente a cualquier intento de alterar el proceso electoral en Colombia.

Esta vez, el pronunciamiento llegó por parte de Christopher Landau, subsecretario de Estado estadounidense, que aseguró que Washington mantiene un seguimiento cercano al desarrollo de los comicios y a las denuncias sobre posibles irregularidades.

PUBLICIDAD

El funcionario reiteró el respaldo de la administración estadounidense a las instituciones democráticas colombianas y recordó las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, sobre la importancia de garantizar la transparencia electoral.

“Marco Rubio testificó ante el Congreso esta semana que EE. UU. está comprometido con la protección de la democracia de Colombia. También ha explicado en numerosas ocasiones que una visa de EE. UU. es un privilegio, no un derecho, y que las denegaciones y revocaciones de visas son herramientas poderosas para avanzar en nuestra política exterior”, escribió Landau.

PUBLICIDAD

Christopher Landau advierte de sanciones por posibles irregularidades en elecciones de Colombia - crédito @DeputySecState/X
Christopher Landau advierte de sanciones por posibles irregularidades en elecciones de Colombia - crédito @DeputySecState/X

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Christopher LandauEstados UnidosElecciones colombianasSubsecretario de Estado de EEUUColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Junior de Barranquilla tendría dos refuerzos de lujo para el segundo semestre de 2026: ya jugaron en el equipo

Fuad Char tendría el objetivo de conformar un equipo que llene el nuevo estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que tendrá capacidad de 65.000 espectadores

Junior de Barranquilla tendría dos refuerzos de lujo para el segundo semestre de 2026: ya jugaron en el equipo

Partido que avaló a Miguel Uribe Londoño anunció que respaldará a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial

A menos de tres semanas de la definición presidencial el 21 de junio, continúan los movimientos políticos alrededor de las campañas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Partido que avaló a Miguel Uribe Londoño anunció que respaldará a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial

J Balvin y Valentina Ferrer quieren una hermanita para Río: “La práctica está siempre”

La pareja reveló que la idea de agrandar el hogar es parte de sus conversaciones cotidianas, lo que sorprendió a sus seguidores

J Balvin y Valentina Ferrer quieren una hermanita para Río: “La práctica está siempre”

Transmilenio advirtió que no se permitirá campañas políticas en el sistema, tras bloqueos y protestas en Bogotá

La gerente, María Fernanda Ortiz, solicitó a usuarios y colectivos respetar estaciones, portales y buses como espacios de encuentro entre ideologías distintas, tras manifestaciones que alteraron la operación del transporte masivo

Transmilenio advirtió que no se permitirá campañas políticas en el sistema, tras bloqueos y protestas en Bogotá

Sergio Fajardo no recibirá el dinero que se esperaba por reposición de votos tras las elecciones presidenciales: cuánto le corresponde

Auditorías oficiales imponen límites claros a los desembolsos y desmienten versiones no verificadas sobre el dinero público en campañas

Sergio Fajardo no recibirá el dinero que se esperaba por reposición de votos tras las elecciones presidenciales: cuánto le corresponde
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Valentina Ferrer quieren una hermanita para Río: “La práctica está siempre”

J Balvin y Valentina Ferrer quieren una hermanita para Río: “La práctica está siempre”

Dominica Duque habría lanzado indirecta a Alejandro Estrada tras su triunfo en ‘La casa de los famosos’: “Quiere que vuelva, pero no”

Kathe, exparticipante del ‘Desafío’ presentó a su hija con una tierna foto: supo de su embarazo durante la competencia

Él es el primer DJ colombiano en debutar en el famoso festival de música electrónica ‘A Summer Story’ junto a David Guetta

José Gaviria reveló su voto para la segunda vuelta presidencial y lanzó una crítica: “Lo mal preparados que están”

Deportes

Junior de Barranquilla tendría dos refuerzos de lujo para el segundo semestre de 2026: ya jugaron en el equipo

Junior de Barranquilla tendría dos refuerzos de lujo para el segundo semestre de 2026: ya jugaron en el equipo

Viaje de la selección Colombia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - EN VIVO: Gustavo Petro hará la entrega de la bandera

Antonella Petro pidió a James Rodríguez un gesto durante la entrega de la bandera a la selección Colombia, pero el capitán no lo atendió

Bayern Munich recordó a James Rodríguez y Adolfo ‘El Tren’ Valencia, junto a sus ídolos sudamericanos que han disputado una Copa del Mundo

Técnico de RD Congo, rival de Colombia en el Mundial 2026, ‘sacó pecho’ tras el empate ante Dinamarca: “Estuvimos bastante sólidos”