Petro señaló a la madre de Kevin Acosta de rechazar intervención quirúrgica a su hijo: “Hay un informe firmado”

El jefe de Estado señaló que la madre del menor se negó a aceptar la intervención quirúrgica que podría haber salvado la vida del paciente - crédito Presidencia

El 17 de febrero de 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio pormenores sobre el fallecimiento del menor Kevin Acosta, tras la revisión de un informe oficial del Ministerio de Salud, en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo.

De acuerdo con la información que proporcionó el jefe de Estado durante la entrega de la planta desalinizadora de agua para la comunidad indígena Yotojorin, ubicada en Uribia, La Guajira, la madre del niño firmó un documento en el que rechazó la intervención quirúrgica que los médicos habían recomendado tras el accidente del menor.

“El estado del paciente se deteriora y se le informa a la madre de que hay que intervenir quirúrgicamente y sus riesgos, pero la madre no acepta la intervención. Tampoco puedo decir si fue lo acertado o no. Hay informe del rechazo firmado y prefiere seguir con el tratamiento clínico”, aseveró Gustavo Petro.

El jefe de Estado afirmó que la madre no aceptó la propuesta de la EPS para atender a Kevín Acosta - crédito Presidencia/X

Y agregó: “Eso se le explicó a la madre. ¿Qué está pasando? Aquí me mandan el documento de la aceptación de la mamá de no realizar el tratamiento quirúrgico. Esto lo que significa es, uno, que no mentimos anoche. No estamos tapando algo con otra cosa”.

El jefe de Estado colombiano advirtió sobre la necesidad de una investigación para determinar posibles responsabilidades adicionales, especialmente relacionadas con el traslado del menor desde el departamento de Santander a Huila y la omisión en la aplicación de la última dosis médica prevista para el 14 de enero de 2026, que no fue suministrada a tiempo.

“Aún hay que investigar más si se establece una responsabilidad ajena a la familia, sobre todo en el traslado de Santander hacia el Huila y entonces la pausa en que no recibe la última dosis, la última, que tenía que recibirse el 14 de enero”, expuso.

Frente a las revelaciones del gobernante de los colombianos, Yudy Katherine Pico, madre de Kevin, afirmó que su decisión de no permitir una intervención quirúrgica no la responsabiliza de la muerte de su hijo. “Prácticamente él es el culpable, entonces que no venga a lavarse las manos. Él trata de echarme la culpa a mi, cuando es una gran mentira”, dijo en entrevista con Noticias RCN.

Incluso, señaló que decidió no autorizar la intervención quirúrgica por miedo a que la falta de medicamentos tuviera consecuencias negativas en el procedimiento.

“Donde ellos me le hubieran hecho esa cirugía, el niño habría tenido una hemorragia porque no tenía el medicamento. Ellos saben que a un niño hemofílico debe colocársele el medicamento para una cirugía de ese tamaño en el cerebro”, advirtió a Noticias Caracol.

Petro reveló el informe médico del caso de Kevin Acosta

Petro señaló a la madre de Kevin Acosta por rechazar intervención quirúrgica de EPS para atender al menor - crédito colprensa/X

Sobre el parte médico de Kevin Acosta, menor que resultó gravemente herido por una caída en un polideportivo, con un traumatismo craneoencefálico severo y signos compatibles con fractura en la base del cráneo, el presidente Gustavo Petro señaló que fue atendido en un primer momento en el hospital local de Palestina, Huila, y posteriormente remitido al hospital de Pitalito.

“Según el interventor de la nueva EPS, se le suministrarían el 9 de febrero. El día miércoles 8 de febrero, todo esto está a investigar, el día 8 de febrero cae a un foso o cuneta que había ahí de metro y medio de profundidad, el niño se cae en su bicicleta, en un polideportivo, había un huecón en el polideportivo, sufriendo un traumatismo craneoencefálico severo”, explicó.

En el centro médico le realizaron una tomografía que evidenció fractura y hematomas. Cuando empeoró su estado, los médicos recomendaron la operación. Tras el diagnóstico, el estado de Kevín Acosta empeoró, por lo que fue trasladado a Bogotá.

“El paciente, en la madrugada del 9 de febrero al otro día, presenta síntomas de compresión cerebral y cuando lo trasladaban por avión a Bogotá, tiene a las 5 p. m. sospecha de muerte encefálica. Durante el transporte aéreo presenta paro cardiorrespiratorio y lo reaniman”, expuso el mandatario.

Kevin Acosta sufrió demoras de más de 24 horas y falta de acceso al medicamento vital durante traslados por tres hospitales entre La Plata, Pitalito y Bogotá - crédito X

Petro dijo que el menor, al llegar a la capital del país, fue atendido por el personal médico, que no pudo mantener con vida al joven por el deterioro de su salud: “En el hospital de la Misericordia le dan atención, pero con pronóstico vital y funcional reservado. Alto riesgo de deterioro clínico y muere a corto plazo con alta sospecha de lesión severa irreversible”.