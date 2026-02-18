Petro insistió en que la responsabilidad por la muerte de Kevin Acosta es de la familia y no de su Gobierno: “No todo responde al Estado”

En un evento con madres comunitarias en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, el primer mandatario reiteró que la principal responsabilidad por el deceso del menor, que sufría de hemofilia y se habría quedado sin su medicamento - crédito Presidencia

En medio de la fuerte discusión en las redes sociales por la muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años que sufría hemofilia, el presidente de la República, Gustavo Petro, reafirmó su postura de que la principal responsabilidad por el cuidado de los menores recae sobre la familia y no exclusivamente sobre el Estado. Afirmaciones que, una vez más, lo pusieron como blanco de duras críticas por la manera en la que buscaría zafar a su administración de este caso.

“No todo responde al Estado”, enfatizó el mandatario, durante el encuentro con las madres comunitarias de Colombia, que se llevó a cabo en la tarde del miércoles 18 de febrero en el coliseo de la Universidad Distrital, en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Y en el que buscó librarse del impacto negativo de sus primeras declaraciones sobre el caso, emitidas en el Consejo de Ministros efectuado el lunes 16 de febrero, en el que cuestionó el papel de sus padres.

Para Petro, la familia constituye el primer eslabón en la protección de la infancia. “Es indispensable que los niños y las niñas se cuiden al máximo posible entre la familia, porque la familia es responsable”, declaró el jefe de Estado, que atribuyó así el deber inicial de protección al núcleo primario y no a poderes públicos o instituciones, como sucedería con Nueva EPS, que según las denuncias de Yudy Pico, que apuntó a la entidad de salud por no suministrar los medicamentos.

En sus palabras, “ayer (martes 17 de febrero) me levantaban por decir esto mismo, pero es que no todo responde al Estado, ni puede responder porque perderíamos la libertad”, indicó el presidente, que reiteró además la importancia del autocuidado. “La responsabilidad individual, el autocuidado, es fundamental”, afirmó ante el auditorio, reiterando que “es la familia la que primero cuida a su niña y su niño”, expresó Petro en su intervención desde este sector de la capital.

Fracturas en el entorno familiar, según Petro, habrían influido en la muerte de Kevin Acosta

Petro también abordó las debilidades que, a su juicio, atraviesan las familias en Colombia, especialmente en las zonas populares. “Allí donde la familia sea débil, porque lo es, sea porque no llega el ingreso suficiente, sea porque murió alguien fundamental, sea porque el hombre no tuvo las responsabilidades que tenía que tener una vez procreó, sea porque la mujer a veces tampoco las tomó (...) entonces, se va fracturando el cuidado del niño y de la niña”, sostuvo.

A su vez, Petro describió la realidad de múltiples menores que quedan al cuidado de terceros. “Tenemos niñas en el cemento, literalmente. Tenemos niñas y niños que cuida la vecina, que puede que los cuide bien, pero a veces no. O extraños, o el tío o la tía. Y sin hablar mal del núcleo familiar, sabemos que eso es un riesgo, porque la madre tiene que irse a trabajar y si no trabaja, no hay comida”, destacó el primer mandatario, que reiteró sus polémicas posiciones.

Con respecto al caso puntual de Kevin Acosta, Petro consideró que los contextos familiares, laborales y sociales inciden directamente en la vulnerabilidad de los niños. “Cosas hemos hecho, indudablemente. Que esa madre llegue más temprano, eso fue mi consigna central en la reforma laboral, sobre todo en grandes ciudades donde se gasta la vida en tiempos de transporte”, expresó el gobernante, que con ello alimentó aún más la controversia en las redes.

Es válido precisar que en el mencionado consejo, Petro lanzó afirmaciones que causaron indignación. “Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos”, declaró el presidente, para luego reiterar la importancia de la formación de los padres: “Si el médico o el sistema de salud no enseña, la mamá no sabe; las mamás no nacen aprendidas, menos en los niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, concluyó el presidente.