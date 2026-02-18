Colombia

Menor de edad atacó a un perro a patadas en la localidad Engativá: autoridades acudieron en rescate de la mascota

Voceros de Protección Animal Bogotá informaron que la intervención en el lugar de residencia del joven se realizó en coordinación con la Policía de Infancia y Adolescencia

Las autoridades acudieron al lugar de los hechos, para investigar el caso de maltrato animal - crédito @PlataformaALTO/X

Las autoridades acudieron en defensa de un perrito que fue herido por un adolescente en el barrio Nueva Granada, en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá.

A través de un video difundido en redes sociales por la Plataforma ALTO, se conoció la agresión propiciada por el menor de edad, que con patadas y golpes con un objeto atacó al canino.

En las imágenes se observa cómo el joven atentó contra la vida del perro, primero con un lazo aparentemente de hierro. El animal, sujeto por un collar, intentó alejarse infructuosamente. Incluso, para detener la agresión, apoyó sus patas delanteras en el agresor.

En el registro audiovisual quedó también captada la reacción de los vecinos que resolvieron acudir a las autoridades.

Sin embargo, los testigos relataron que, tras contactar a la Policía de Bogotá, los uniformados no respondieron a la solicitud de ayuda ni llegaron al lugar.

El Idpyba acudió al lugar de los hechos con la Policía

Solo a través de las redes sociales, la divulgación del caso motivó la intervención del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), que se trasladó hasta la zona para atender la emergencia.

La verificación, comunicada por la entidad, tuvo el acompañamiento de unidades de Policía de Infancia y Adolescencia, debido a la minoría de edad del atacante.

No obstante, en redes sociales se evidenció cierta preocupación porque, a pesar de la edad del responsable, consideran que tanto él como su familia deberían responder ante la justicia bajo la Ley Ángel, que establece sanciones por maltrato animal en Colombia.

En redes sociales, usuarios han señalado que el caso de maltrato no exime al menor. De la misma manera, han exigido que se aplique todo el rigor de la ley.

La organización Plataforma ALTO cuestionó la gestión de las autoridades sobre los casos de maltrato animal

“El caso vuelve a encender el debate sobre la protección real a los animales y la efectividad de las rutas de atención ante denuncias ciudadanas. ¿Falta reacción de las autoridades en casos de maltrato?“, cuestionaron voceros de la Plataforma ALTO en el perfil la organización en X.

El Idpyba informó que mantiene el seguimiento del caso y que dará a conocer los resultados del operativo, enfocado en la protección del perro víctima y la atención integral del menor involucrado.

Rescatan a madre canina y seis cachorros en operativo contra maltrato animal en Ciudad Bolívar, Bogotá

Una madre canina y seis cachorros fueron rescatados por autoridades del Distrito tras ser hallados en condiciones de vulnerabilidad en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

El operativo, realizado el 16 de febrero de 2026, involucró la intervención conjunta del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), la Policía de Carabineros, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y la personería local.

El procedimiento contó con la participación de unidades del Bloque de Atención y Rescate (BAR) y el Escuadrón Anticrueldad, que verificaron el estado de los animales mediante una inspección médico-veterinaria.

Según el reporte oficial, la madre presentaba un estado corporal bajo y los seis cachorros fueron encontrados en condiciones de bienestar deplorables. El concepto veterinario desfavorable motivó la aprehensión preventiva de los siete caninos, que fueron trasladados a una unidad de atención del Idpyba para recibir valoración médica y cuidados especializados.

Personal especializado brindó atención veterinaria inmediata a una madre canina y sus seis cachorros, encontrados en estado vulnerable durante una acción conjunta de rescate. - crédito @AnimalesBOG/X

Las autoridades informaron que los animales permanecerán bajo observación veterinaria y recibirán atención hasta lograr su recuperación integral.

Voceros oficiales de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar reiteraron la importancia de la denuncia ciudadana y la colaboración interinstitucional para prevenir y atender situaciones de abuso y abandono.

Destacaron que la labor de los equipos especializados constituye una herramienta central en la respuesta al maltrato animal, y que la protección de animales domésticos o en condición de calle es una prioridad en Bogotá.

El maltrato animal constituye un delito sancionado por la ley en la capital. Tanto el Idpyba como las autoridades locales mantienen campañas de sensibilización y canales de denuncia abiertos para que la ciudadanía reporte cualquier situación que ponga en riesgo el bienestar de los animales.

