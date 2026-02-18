María Fernanda Cabal lanzó duras críticas sobre el ‘feísmo’ en la política y la sociedad: “Es antinatural”

La senadora uribista compartió un video en el que explica su concepto de "feísmo" y cómo este fenómeno se vincula con un entorno de desesperanza y miedo - crédito @mariafernandacabal/TikTok

La senadora María Fernanda Cabal, que protagonizó un proceso de separación con el partido Centro Democrático, volvió a ser el centro de atención en redes sociales por sus declaraciones sobre el concepto de “feísmo” en la política y su relación con la apariencia física.

A través de un video compartido en su cuenta de TikTok, la líder política de derecha desató una avalancha de comentarios, al provocar debates y controversias que rápidamente se hicieron virales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El video, que captó la atención de miles de usuarios, muestra a la legisladora María Fernanda Cabal en el proceso de arreglarse antes de una aparición pública; desde el momento en que le secan el cabello hasta la aplicación del maquillaje, el clip se enfoca en la transformación de la senadora, quien aparece arreglada y con una imagen cuidada; sin embargo, fue el mensaje que compartió durante las imágenes lo que provocó un revuelo en las plataformas sociales.

La senadora María Fernanda Cabal generó controversia con un video en TikTok donde critica el "feísmo" en la política y la sociedad - crédito @mariafernandacabal/Instagram

Cabal sobre el concepto de ‘feísmo’: ¿una visión conservadora o una crítica al caos?

“El feísmo es que una mujer quiera parecer un pequeño monstrico”, inició Cabal, al establecer un tono firme y directo en su mensaje. La senadora no dudó en expandir su definición de este término, al cual se refirió como una tendencia que “vuelve lo feo como si fuera lo normal”.

De acuerdo con su perspectiva, “el feísmo es antinatural, es antiespíritu”, y agregó que hace años, en una conversación con la psicóloga Vanessa Kaiser (hermana de Johannes, político; y de Axel, escritor libertario), había aprendido sobre este fenómeno relacionado con la destrucción de Chile durante el paro social que, según Cabal, fue “romantizado” por ciertos sectores: “Como todo lo de los mamertos, ¿no?, queman casas, ay, un acto romántico, estallido social (...)“.

María Fernanda Cabal continuó explicando su postura: “Lo que hicieron fue llenar las ciudades con grafitis inmundos. No esos grafitis bonitos, no las pinturas hermosas que dan gusto ver, sino todo lo contrario: todo lo inmundo, todo lo feo, todo lo relacionado con la muerte, lo asqueroso. ¿Y para qué? Para que el alma sienta soledad, para que el alma sienta miedo”.

La senadora María Fernanda Cabal vinculó el "feísmo" con la "normalización de lo anormal",- crédito @mariafernandacabal/Instagram

La senadora destacó que, en su opinión, lo que se busca con esta “normalización de lo anormal” es crear un ambiente de desesperanza y desolación. En cuanto a las mujeres, María Fernanda Cabal fue contundente: “Las mujeres nos queremos ver lindas siempre, no horrorosas”.

La legisladora uribista, conocida por su estilo polémico y directo, no es ajena a generar controversia con sus opiniones, las cuales en ocasiones se alejan de las convenciones del discurso político tradicional. Su posicionamiento respecto al “feísmo” abrió una nueva línea de debate sobre las expectativas estéticas en la política, especialmente en un país donde las figuras públicas suelen estar bajo constante escrutinio por su imagen.

Lo cierto es que la congresista abrió el debate sobre lo que significa “verse bien” o “verse mal” en la política, y sobre cómo los líderes deben ser percibidos por la sociedad; un tema complejo y sensible.

María Fernanda Cabal expresó que las mujeres no deben conformarse con "verse horrorosas" - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

Así reaccionaron en redes sociales a las palabras de Cabal

Estas declaraciones provocaron respuestas diversas en redes sociales. Mientras algunos usuarios expresaron su apoyo, otros criticaron la postura de la senadora, considerándola excesivamente conservadora y poco inclusiva.

En uno de los comentarios, un usuario expresó: “El fascismo instrumentaliza la belleza para eliminar la diversidad y estetizar la violencia, imponiendo normas sobre qué es bello y qué no lo es”. Este comentario fue uno de los más destacados, ya que planteaba una visión más crítica sobre la vinculación de Cabal entre la belleza y el concepto de “feísmo”.

Por otro lado, algunos seguidores de la senadora mostraron una actitud más favorable, comentando cosas como: “Me estás empezando a caer bien” o “Mafe, usted tiene mucho potencial, solo debe descubrirlo y explotarlo. Ese potencial me convirtió en seguidor de usted, es un personaje muy agradable”. Otros se mostraron sorprendidos por sus palabras, dejando mensajes como: “Mafe, Mafe, Mafe… Sales con unas vainas jajajaja”.