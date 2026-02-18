Laura G se sumó a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: así fue su ingreso en el programa inaugural

La modelo y creadora de contenido fue la gran sorpresa en el programa inaugural de la sexta temporada - crédito Telemundo

El martes 17 de febrero dio inicio la emisión de La casa de los famosos en Telemundo, con su sexta temporada. 23 participantes comenzaron su estancia en la casa estudio con el fin de llevarse el premio mayor de 200.000 dólares.

Hasta ahora la cuota colombiana era representada únicamente por Yina Calderón, que fue confirmada como una de las participantes hace varias semanas. Sin embargo, la producción se guardó algunos ases bajo la manga y entre ellos se encontró la suma de Laura G.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La modelo e influenciadora recordada por su paso en Protagonistas de Nuestra Tele en 2017 y más recientemente por La casa de los famosos Colombia al ser una de las participantes que entró a mitad de la competencia en la segunda temporada, fue anunciada oficialmente a través de redes sociales.

En la cuenta oficial del programa se compartió una imagen en la que se confirma su ingreso al reality, destacando su experiencia frente a las cámaras y su disposición para afrontar el reto sin temor al drama.

Ya en la transmisión se vio a Laura ingresando acompañada de Josh Martínez, ganador del Big Brother 19 y con experiencia en distintos formatos de telerrealidad, siendo de los primeros en ingresar a la casa. Tras posar para las cámaras, la colombiana se dirigió a la sala y saludó a Laura Flores, reconocida actriz y cantante mexicana.

Varias publicaciones durante la jornada por parte de la creadora de contenido anticiparon su ingreso al formato de Telemundo - crédito @laugonzalezdiaz/Instagram

Aunque el anuncio tomó por sorpresa a sus seguidores, la llanera ya venía dando indicios de su ingreso en sus publicaciones más recientes. En la mañana del martes, Laura compartió en sus historias de Instagram una reacción de sorpresa, acompañada por la frase “ES HOY, ES HOY”, en referencia al anuncio.

A esto se le sumó un reel hecho con inteligencia artificial en el que Laura aparecía disfrazada como la Mujer Maravilla, liderando a sus “guerreros”, como denominó a su fanaticada, enlazando a su cuenta oficial de Telegram para coordinar estrategias de cara a que el apoyo de sus seguidores le ayude a quedarse con el premio mayor.

La influenciadora compartió un video hecho con inteligencia artificial para invitar a su público a apoyarla en el formato - crédito @laugonzalezdiaz/Instagram

La historia de Laura G

Laura González, originaria de Villavicencio y egresada de Comunicación Social y Periodismo, saltó a la fama nacional luego de su participación en Protagonistas de Nuestra Tele, de 2017.

Aunque no duró mucho tiempo (fue eliminada en la sexta semana), bastó para hacerse un lugar en las redes sociales y en el modelaje, a lo que se sumó su faceta como empresaria, donde ha desarrollado marcas enfocadas en el bienestar y la estética femenina.

El turbulento paso por ‘La Casa de los Famosos Colombia’

La modelo paisa aclaró que no fue amante del exprometido de Laura - crédito La casa de los famosos Colombia

Su regreso a la televisión nacional en 2025, como integrante de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, fue uno de los más polémicos.

Al ingresar a la mitad de la temporada, Laura hizo de su blanco principal a Karina García, acusándola de una presunta infidelidad que involucraba a la expareja de Laura, un hombre identificado dentro del formato como “Hugo”.

Según el relato de Laura, mientras ella vivía con su prometido en Río de Janeiro, Brasil, Karina se habría involucrado con él durante un viaje que Laura realizó a Bogotá. Laura afirmó tener pruebas de que Karina viajó a Brasil con su hija para encontrarse con “Hugo” cuando aún eran pareja.

Por su parte, Karina García negó rotundamente haber sido “la otra” en la relación. En sus defensas públicas dentro y fuera de la casa, Karina sostuvo que Hugo le aseguró estar totalmente soltero cuando ella viajó a Brasil y que su relación con Laura había terminado mucho tiempo atrás. La discusión escaló a ataques personales, con Karina instando a Laura a “superar sus inseguridades” y cuestionando por qué le reclamaba por una relación terminada más de un año antes.

Este conflicto fue el eje central de la convivencia entre ambas y generó una división marcada en la casa, involucrando a otros participantes como el humorista Alerta, que intentó mediar o defender a Karina, lo que terminó en nuevos choques con Laura. Finalmente abandonó el programa en la semana 11, permaneciendo allí solamente 17 días.