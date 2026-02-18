Colombia

Jurado de votación denuncia en TikTok su inconformidad con las capacitaciones: “Se puede prestar para fraudes”

En el video muestra lo que ella considera la forma incorrecta de llenar los formularios en los que se deben registrar los votos

La mujer denunció que les pidieron dejar casillas de votos vacías, según ella esto se presta para fraude - crédito @dita.entelequia / TikTok

La llegada de las elecciones legislativas en Colombia el 8 de marzo ha puesto en el centro del debate la capacitación de los jurados, quienes desde el 15 de febrero asisten a jornadas para aprender procedimientos claves como diligenciar el formulario E14.

En una de estas inducciones, la jurado y usuaria de TikTok @dita.entelequia compartió su inconformidad: “Acabo de salir de la reunión como jurado de votación, donde siempre hacen una inducción antes de las elecciones. Y bueno, la verdad es que pasó algo que para mí es preocupante”.

La controversia surgió cuando el instructor recomendó dejar “las casillas en blanco” si un candidato o partido no recibe votos, a diferencia de lo que la jurado señala como práctica habitual: “Siempre se ha dicho que cuando un candidato o un partido saca una unidad, las otras dos casillas se rellenan”. La inquietud fue expuesta en voz alta: “¿Cómo así que vamos a dejar las casillas en blanco? ¿Por qué no las llenamos?”.

La mujer insiste en que
La mujer insiste en que se deben rellenar los espacios vacíos - crédito composición fotográfica / @dita.entelequia

El debate creció entre los asistentes y la mayoría respaldó la preocupación, evocando riesgos de fraude en procesos anteriores. La participante aseguró “Yo me siento más tranquila y más segura rellenando esos espacios de los candidatos o partidos que no obtuvieron votos”.

La usuaria @dita.entelequia recordó que para las elecciones presidenciales de 2018 se encontraron cifras corregidas, tachaduras y caligrafía irregular: “¿O es que ya se nos olvidó cuando hacían este tipo de fraudes? Cuando aun así, rellenando con líneas horizontales se cometía esto. Miren, por ejemplo, cómo de un 9 pasamos a un 69. Y hasta con líneas diagonales se podía cometer fraude, cómo este 2 pasa a ser un 92”. Este tipo de denuncias, asegura ella, no son nuevas y evocan el mismo ambiente de sospecha que rodeó las elecciones de 2018.

La reacción oficial no tardó en llegar. El presidente Gustavo Petro se pronunció en la red X advirtiendo: “Dejar casillas en blanco en los formularios de las mesas firmadas por jurados, lleva al fraude electoral. Las casillas deben llenarse con X para que no sean transformadas en números falsos ante mesas que no logran tener testigos electorales”.

El presidente Gustavo Petro también
El presidente Gustavo Petro también pidió que las actas no presenten espacios en blanco para evitar el fraude - crédito captura de pantalla / Gustavo Petro / X

Petro además reclamó una auditoría exhaustiva sobre el software utilizado no solo a nivel nacional, sino también en los ámbitos municipales y departamentales, con participación de expertos designados por los partidos y el Consejo Nacional Electoral.

Frente a las acusaciones, el registrador nacional Hernán Penagos, defendió en una entrevista con la W de Caracol Radio la forma tradicional de diligenciar los formularios E-14.

“Lo primero es que la instrucción para diligenciar esas actas electorales o E-14 se ha venido dando por años. Eso no es una decisión de esta semana, ni de la semana pasada, ni del año anterior. Históricamente, así se ha capacitado a los jurados para diligenciar las actas electorales”.

Penagos insistió en que llenar casillas vacías con tachones, círculos o rayas entorpece la transmisión de datos y hace difícil el escrutinio, pero descartó que estas prácticas sean incentivo para el fraude.

La mujer mostró actas electorales
La mujer mostró actas electorales de 2018 para evidenciar las sospechas de fraude con la instrucción dada a los jurados - crédito composición fotográfica / @dita.entelequia

Penagos destacó como medida inédita la publicación de las tres actas de cada mesa, lo que permitiría hacer seguimiento público a “770 mil actas en Congreso y 375 mil en presidencia”, y remarcó que la “nivelación de mesa” (verificar que los votos en urna sean los mismos que en formulario) previene el fraude: “Cualquier alteración, simplemente esa acta no va a pasar, no va a ser leída y no va a ser contabilizada”.

Mientras la atención pública se concentra en el escrutinio y la vigilancia ciudadana, la transparencia en el diligenciamiento de los Formularios E-14 vuelve a estar en el centro del debate sobre la legitimidad democrática en Colombia.

