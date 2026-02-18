Habló el padre de estudiante universitario desaparecido en Bogotá y encontrado muerto en Gachancipá “Él no la conocía”

El joven salió rumbo a la Universidad El Bosque el lunes 16 de febrero a las 4:40, momento en que se perdió el contacto - crédito Alcaldía Gachancipá/Captura video

La muerte de Cristian Esneider Martín Martín, un joven estudiante de Matemáticas y Ciencias de Datos de la Universidad El Bosque, mantiene en vilo a la comunidad de Gachancipá, en Cundinamarca, mientras las autoridades y la familia buscan respuestas sobre las circunstancias que rodearon el hallazgo de su cuerpo en una zona boscosa.

A sus 16 años, Cristian había logrado una beca para comenzar el primer semestre de su carrera universitaria. Su madre, Janeth Martín, relató que el lunes 16 de febrero, el joven salió de su casa a las 4:40 a. m. con rumbo a la universidad.

Horas después, la familia perdió todo contacto con él y la ubicación de su celular condujo a los investigadores hasta la montaña donde fue encontrado sin vida. El padre de Cristian, Augusto Martín, expresó su desconcierto ante los micrófonos de Blu Radio sobre el lugar del hallazgo.

“Él no la conocía. Nosotros nunca vinimos por acá, nunca conocíamos nada. ¿Por qué va a conocer la montaña que hay ahí? La verdad, es algo muy ilógico que él viniera por acá”, afirmó, dejando en evidencia la extrañeza de la familia por el sitio donde ocurrió el trágico desenlace.

El hallazgo del cuerpo de Cristian Martín Martín en una zona boscosa de Gachancipá conmociona a la comunidad de Cundinamarca - crédito Captaura video Noticias Caracol

Augusto Martín también manifestó su esperanza en que los resultados de los exámenes de Medicina Legal puedan esclarecer lo ocurrido. De esta manera, el familiar del joven de 16 años destacó la sospecha de que el caso no se trata de un hecho accidental: “En esto hay manos criminales”, advirtió ante la emisora.

El caso ha sido asumido por las autoridades competentes. La familia y la comunidad universitaria aguardan los dictámenes de Medicina Legal para determinar las causas de la muerte del estudiante y confirmar o descartar la intervención de terceros.

Detalles de la desaparición del joven

La rápida reacción de la familia Martín permitió localizar el cuerpo del joven Cristian Martín, tras su desaparición el lunes 16 de febrero en la zona rural de Gachancipá, Cundinamarca. El acceso a las cuentas digitales del estudiante fue clave para reconstruir sus últimos movimientos y guiar la búsqueda.

La madre del estudiante contó a City Noticias que el primer indicio surgió al revisar el computador portátil de su hijo, gracias a que las sesiones de mensajería y correo electrónico permanecían abiertas.

La localización del teléfono celular de Cristian Martín fue clave para que familiares y autoridades encontraran el cuerpo en Gachancipá - crédito Fotocomposición Infobae (Jorge Emilio Rey/Facebook-CTI)

Así lograron ubicar la última localización conocida: una zona de la vereda San Bartolomé. La madre describió el último momento que compartió con su hijo: “Me dio un beso en la mejilla y yo le dije: ‘Papi, que Dios y la vida te proteja’. Y hasta ahí fue la conversación de los dos”.

Durante el trayecto hacia el municipio, la familia recibió llamadas que agravaron la angustia. Desconocidos exigieron cerca de $2.000.000 a cambio de la supuesta devolución del joven.

La hermana de Cristian, en diálogo con Noticias Caracol, detalló el momento: “Cuando veníamos de camino para acá empezaron a llamar a mi mamá, que lo tenían, que un carro, que no sé qué, que plata, que $2.000.000”.

Este episodio abrió la hipótesis de una posible extorsión, aunque las autoridades locales, encabezadas por el alcalde Alfonso López, manejaron inicialmente la posibilidad de un suicidio. La familia, sin embargo, mantuvo desde el primer momento la convicción de que existían responsables detrás del hecho.

El gobernador de Cundinamarca pidió adelantar las investigaciones correspondientes para escleracer el caso - crédito @JorgeEmilioRey/X

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, solicitó a la Dirección Seccional de Fiscalías de Cundinamarca, a la Policía de la Sabana y a la Sijín que realicen una investigación prioritaria para esclarecer tanto las causas como los móviles del fallecimiento de Cristian Esneider Martín.

Además, confirmó que la Gobernación de Cundinamarca ofrecerá respaldo institucional a las autoridades judiciales y apoyo a la familia del joven. Rey manifestó su solidaridad con la madre, los familiares, los amigos y la comunidad educativa de la Universidad El Bosque tras la pronta muerte del estudiante universitario, quien tenía 16 años.