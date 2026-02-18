Colombia

El Invima ordenó el retiro inmediato de producto de aseo para bebés: esta es la razón

La autoridad sanitaria dispuso la salida del mercado de un lote específico del producto tras detectar una presencia excesiva de microorganismos, por lo que pidió detener su uso y notificar a las autoridades pertinentes

El Invima ordena el retiro
El Invima ordena el retiro en Colombia de la Delicada Espuma Limpiadora 210 mL para bebés y niños, lote 2506022 - crédito Fotocomposición Infobae (Invima)

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta, al ordenar el retiro inmediato en todo el país del producto Delicada Espuma Limpiadora 210 ml para bebés y niños, identificado con la Notificación Sanitaria Obligatoria NSOC81756-17CO y correspondiente al lote 2506022.

La decisión responde a los resultados analíticos del laboratorio del Invima, que detectaron “un recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales por encima del límite máximo permitido para productos cosméticos, según lo establecido en la Resolución 2120 de 2019, clasificando el producto como Producto Alterado”.

El registro sanitario del producto está a nombre de Ecotu S.A.S., mientras que la fabricación fue realizada por Tecser Laboratorios S.A. Según la notificación oficial, no se reportan fecha de producción ni de vencimiento asociadas al lote afectado.

El Invima recomendó a la ciudadanía suspender de manera inmediata el uso del producto y reportar cualquier evento no esperado a través de su página web.

Además, solicitó informar a las autoridades sanitarias si se identifica la distribución o comercialización del producto. Por su parte, las Secretarías de Salud deberán ejecutar labores de inspección y control en los establecimientos bajo su competencia y comunicar cualquier hallazgo del producto al Invima.

El producto cosmético fue clasificado
El producto cosmético fue clasificado como "Producto Alterado (Alterado 2)" por superar el límite permitido de microorganismos mesófilos aerobios - crédito Ilustrativa Infobae

A los establecimientos se les indicó: “Realizar las actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia donde potencialmente puedan utilizar o comercializar el producto referenciado y adoptar las medidas sanitarias a que haya lugar e informar al Invima en caso de hallar el citado producto”.

Finalmente, el Invima señaló: “La Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica del Invima reitera el compromiso con la protección de la salud pública, fortaleciendo las acciones de control para garantizar que los productos cosméticos que circulan en el país cumplan con los estándares de calidad y seguridad establecidos”.

La notificación oficial de Invima
La notificación oficial de Invima no reporta fecha de producción ni de vencimiento asociadas al lote retirado - crédito @Invima/X

Cómo funciona la Delicada Espuma Limpiadora, que Invima ordenó retirar del mercado

De acuerdo con el portal web de Ecotu, la Delicada Espuma Limpiadora, anteriormente conocida como Jabón en Espuma para Pieles Delicadas, es promocionada como un producto recomendado por pediatras y médicos alternativos debido a su fórmula de ingredientes naturales de origen vegetal.

Según la compañía, la espuma está diseñada para limpiar suavemente cualquier tipo de piel, incluso la de recién nacidos. Entre los componentes destacados se encuentran la manzanilla, avena, aloe y vitamina E, seleccionados para remover las impurezas del día respetando el pH natural de la piel.

Uno de los principales argumentos de la marca es la ausencia de tóxicos, al asegurar que la espuma no contiene sulfatos, parabenos, petroquímicos, colorantes, ftalatos ni otros alérgenos comunes. Esta composición, según la empresa, la hace apta para el uso pediátrico frecuente.

No obstante, tras la alerta sanitaria ordenando el retiro inmediato del lote 2506022 de este producto, el Invima recomendó suspender de inmediato el uso del producto y reportar a las autoridades cualquier reacción inesperada.

Invima alertó sobre retiro de fórmulas infantiles Alula Gold por riesgo de contaminación con toxina cereulida

En enero de 2026, el Invima también alertó sobre lotes de fórmulas infantiles Alula Gold PremiumyAlula Gold Comfort Premium, contaminados con la toxina cereulida y retirados voluntariamente por el importador. La autoridad reiteró a la población evitar su adquisición y consumo, e instó a las secretarías de salud a reforzar la vigilancia y control en el país.

La alerta sanitaria del Invima
La alerta sanitaria del Invima afecta fórmulas infantiles Alula Gold Premium y Comfort, que contienen un ingrediente contaminado con cereulida - crédito Invima

El comunicado oficial incluyó un listado detallado de los lotes afectados de las fórmulas infantiles, con fechas de vencimiento hasta octubre de 2027. Además, resaltó que estas alertas responden a notificaciones internacionales y buscan prevenir riesgos para la salud de la población.

Por último, se solicitó a distribuidores y comercializadores abstenerse de vender los productos señalados, y se invitó a la ciudadanía a consultar regularmente las alertas sanitarias en la web oficial de la entidad.

