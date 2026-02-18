Dos colombianos fueron extraditados a Estados Unidos por pertenecer a una red transnacional de narcotráfico

Extraditados a Estados Unidos, Daniel Enrique Fuentes Pelufo y Reinaldo Antonio Cardona Soto, señalados de integrar una red criminal transnacional dedicada al narcotráfico - crédito Armada de Colombia

La extradición de Daniel Enrique Fuentes Peluffo y Reinaldo Antonio Cardona Soto a Estados Unidos, señalados como piezas clave en la red de narcotráfico La Punta, marca un golpe contundente contra las estructuras del crimen transnacional que operaban desde Colombia hacia Centroamérica y territorio estadounidense.

Según la Armada Nacional, la entrega a autoridades estadounidenses de ambos detenidos no solo responde por su presunta participación en operaciones de tráfico de estupefacientes, sino que evidencia la infiltración de integrantes de la fuerza pública en actividades ilícitas, al haber proporcionado información sensible y privilegiada para facilitar la salida marítima de cargamentos de cocaína.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Armada Nacional detalló que “la captura de estos individuos representa un impacto significativo sobre las estructuras del crimen transnacional dedicadas al narcotráfico, al debilitar sus intentos de obtención de información sensible relacionada con las operaciones navales en el Caribe colombiano”.

De acuerdo con la institución, esta acción permitió neutralizar maniobras orientadas a infiltrar personas para vincular organizaciones criminales y sectores de las Fuerzas Militares.