Colombia

Dos colombianos fueron extraditados a Estados Unidos por pertenecer a una red transnacional de narcotráfico

El 20 de febrero de 2025, una acción conjunta entre la Fiscalía General de la Nación, la Armada Nacional y la agencia estadounidense DEA culminó en la captura de 14 presuntos integrantes de La Punta, de los cuales siete tenían requerimientos de extradición expedidos por una corte distrital de Estados Unidos

Guardar
Extraditados a Estados Unidos, Daniel
Extraditados a Estados Unidos, Daniel Enrique Fuentes Pelufo y Reinaldo Antonio Cardona Soto, señalados de integrar una red criminal transnacional dedicada al narcotráfico - crédito Armada de Colombia

La extradición de Daniel Enrique Fuentes Peluffo y Reinaldo Antonio Cardona Soto a Estados Unidos, señalados como piezas clave en la red de narcotráfico La Punta, marca un golpe contundente contra las estructuras del crimen transnacional que operaban desde Colombia hacia Centroamérica y territorio estadounidense.

Según la Armada Nacional, la entrega a autoridades estadounidenses de ambos detenidos no solo responde por su presunta participación en operaciones de tráfico de estupefacientes, sino que evidencia la infiltración de integrantes de la fuerza pública en actividades ilícitas, al haber proporcionado información sensible y privilegiada para facilitar la salida marítima de cargamentos de cocaína.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Armada Nacional detalló que “la captura de estos individuos representa un impacto significativo sobre las estructuras del crimen transnacional dedicadas al narcotráfico, al debilitar sus intentos de obtención de información sensible relacionada con las operaciones navales en el Caribe colombiano”.

De acuerdo con la institución, esta acción permitió neutralizar maniobras orientadas a infiltrar personas para vincular organizaciones criminales y sectores de las Fuerzas Militares.

Temas Relacionados

Daniel Enrique Fuentes PeluffoReinaldo Antonio Cardona SotoExtradición de Colombianos por narcotráficoEstados Unidosred de narcotráfico La PuntaColombia-Noticias

Más Noticias

Además de Sofía Gaviria, otros 20 aspirantes al Senado han renunciado a su candidatura: quiénes son

El Partido de La U es la colectividad que ha sufrido mayores modificaciones a la lista electoral, con siete candidatos que desistieron de su postulación

Además de Sofía Gaviria, otros

Roy Barreras respondió a la circular difundida en el Pacto Histórico para no votar en la consulta presidencial: “No se equivoquen”

El círculo cercano al presidente Gustavo Petro enfrenta crecientes divisiones después de que la dirección del Pacto Histórico instruyera evitar el apoyo a la consulta del 8 de marzo, mientras Roy Barreras aboga por cohesión

Roy Barreras respondió a la

A Esmeralda Hernández no le gustó este acto de campaña de Álvaro Uribe y el Centro Democrático y así lo criticó: “Si el burrito pudiera tomar decisiones”

El episodio viral en redes sociales se presentó en el municipio de Pitalito, Huila

A Esmeralda Hernández no le

Junior vs. América de Cali EN VIVO, fecha 7 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Metropolitano

El equipo de David González quiere sumar los tres puntos ante el campeón de Colombia en la capital del Atlántico

Junior vs. América de Cali

La selección de Escocia escogió su ciudad base para el Mundial de 2026: así es la sede

El “Ejército de Tartán” buscará dar la sorpresa en un grupo complicado que lo completan Brasil, Marruecos y Haití

La selección de Escocia escogió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN le envió fuerte mensaje

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

Reportan explosión en pista aérea militar de Saravena, Arauca: sería un ataque del ELN

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

ENTRETENIMIENTO

Westcol lanzó dura opinión a

Westcol lanzó dura opinión a mujeres que se involucran en relaciones ajenas tras polémica por Blessd y Manuela QM: “No le da pena quedar como una perra”

Sebastián Martínez celebró entre lágrimas el éxito de su hijo Amador en Italia: el menor debutó en el kartismo europeo y subió al podio

⁠Sara Uribe conmovió a sus seguidores al mostrar cómo su hijo sigue los pasos del futbolista Fredy Guarín

‘Rata’ reveló cuánto dinero le dará a Valentina tras conseguir el segundo lugar en ‘El Desafío’: es menos de lo que esperaba

Jay Torres le hizo sorprendente invitación a Jessica Bohórquez en plena entrevista: “Lo que no logré en el reality”

Deportes

Junior vs. América de Cali

Junior vs. América de Cali EN VIVO, fecha 7 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Metropolitano

La selección de Escocia escogió su ciudad base para el Mundial de 2026: así es la sede

Cristiano Ronaldo y los acuerdos con Al Nassr de cara al Mundial 2026 con Portugal: menos partidos de Champions y titularidad en la Liga

El colombiano Harold Tejada brilló en la etapa 3 de la UAE Tour: quedó en el podio de la clasificación general

James Rodríguez debutaría de local con Minnesota United: esta sería la fecha del primer partido del colombiano en la MLS