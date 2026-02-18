Colombia

Corte Suprema tomó decisión sobre congresistas salpicados por Luis Carlos Reyes en red de clientelismo en la Dian: investigará a Roy Barreras

El alto tribunal compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la presunta conducta irregular de Dilian Francisca Toro y Gilberto Rondón González

Luis Carlos Reyes había denunciado
Luis Carlos Reyes había denunciado ante el alto tribunal una red de clientelismo en la Dian - crédito Colprensa

Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio y exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), sostuvo ante la Corte Suprema de Justicia que una presunta red de clientelismo ligada a 35 congresistas habría intentado manipular la designación de cargos clave en las aduanas, favoreciendo así posibles filtraciones de contrabando.

Las denuncias de Reyes no solo exponen una presunta estructura organizada de recomendaciones políticas, sino que también detallan cómo la resistencia a estas presiones habría derivado en amenazas, mociones de censura y recortes presupuestarios en la institución.

En su declaración destacó que cinco congresistas y un alto funcionario serían los más involucrados en el intento por ubicar personas de su confianza en posiciones estratégicas dentro de la Dian. Estos nombres corresponden a Armando Benedetti, actual ministro del Interior; Roy Barreras; Efraín Cepeda, presidente del Senado; Jairo Castellanos y Olga Lucía Velásquez. El testimonio de Reyes se prolongó durante casi 12 horas y estuvo acompañado por dos asesoras cercanas.

El alto tribunal compulsó copias
El alto tribunal compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la presunta conducta irregular de Dilian Francisca Toro y Gilberto Rondón González - crédito Luisa González/Reuters

Tras una deliberación entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la institución publicó una resolución en la que anunció decisiones preliminares sobre el caso. El alto tribunal se inhibió de investigar formalmente a 26 congresistas y excongresistas y decidió continuar la investigación preliminar contra Roy Barreras Jairo Castellanos y Olga Lucía Velásquez.

Además, compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, y a Gilberto Rondón.

“Remitir copia íntegra de la presente actuación con destino a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para que investigue la conducta de DILIAN FRANCISCA TORO TORRES y GILBERTO RONDÓN GONZÁLEZ, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. CONTINUAR en etapa de investigación previa contra de JAIRO CASTELLANOS SERRANO, ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE y GLORIA ELENA ARIZABALETA CORRAL”, puntualiza el documento.

Las declaraciones ante la Corte y la lista de recomendados que denunció Luis Carlos Reyes

Según Luis Carlos Reyes, varios
Según Luis Carlos Reyes, varios políticos buscaban poner fichas en la entidad - crédito Luisa González/Reuters

Según lo consignado ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, entregó una bitácora detallada de las gestiones y presiones políticas que recibió durante su gestión. El funcionario aportó una lista con 35 nombres de legisladores que habrían participado en esta red de influencias, pero remarcó que cinco de ellos dirigieron solicitudes específicas para las aduanas de puntos críticos como Barranquilla, Cartagena, Buenaventura y Cali.

Reyes aseguró que Armando Benedetti, ministro del Interior, le solicitó la designación de allegados en las aduanas de Barranquilla y Cartagena, trámite que también gestionó Adelina Cobo, suegra de Benedetti, que, según su testimonio, se reunió con él en compañía de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. En el caso de Roy Barreras, el exdirector de la Dian detalló que el congresista buscó influir en los nombramientos para Buenaventura y Cali. La reunión, documentada en la casa de la representante Gloria Arizabaleta, incluyó la entrega de hojas de vida y una advertencia: “Imagínese lo terrible que sería que a Messi le rompieran las piernas”, relató Reyes.

Efraín Cepeda habría recomendado directamente a Bladimir Atencio Meza para la dirección de la aduana de Cartagena, mientras que Jairo Castellanos intentó que le asignaran la aduana de Cúcuta, caso en el que posteriormente encabezó una moción de censura contra Reyes por negarse a estos nombramientos. Además, Castellanos impulsó un recorte de $200.000.000.000 al presupuesto de la Dian, cifra que, según el exdirector, representó una “cuenta de cobro” tras no recibir cuotas políticas. Por otro lado, la representante Olga Lucía Velásquez —a través de la asesora María Alexandra Rizo— sugirió el nombre de Jhon Fredy Restrepo Toro para la aduana de Cartagena, aunque no insistió posteriormente.

Las consecuencias y la reacción de los implicados

Roy Barreras negó estar involucrado
Roy Barreras negó estar involucrado en las acusaciones del exdirector de la Dian - crédito Colprensa

Luis Carlos Reyes afirmó que ninguno de los recomendados fue seleccionado durante su gestión, lo que generó malestar entre los congresistas y respuesta a través de amenazas y mociones de censura. Tras su salida, uno de los nombres sugeridos por Barreras terminó designado en un cargo directivo: Jerlin Arley Campo Angulo figura actualmente como director de impuestos y aduanas en Buenaventura, de acuerdo con la página oficial de la Dian.

Todos los aludidos niegan las acusaciones de Reyes y algunos califican los señalamientos como “absurdos”. Roy Barreras, en particular, rechazó la existencia de presiones de su parte para influir en la destinación de cargos o facilitar actividades de contrabando.

