Comunes y Fuerza Ciudadana no participarán en la consulta de Roy Barreras y Daniel Quintero: acusaron al CNE de excluir a Iván Cepeda

Los partidos Comunes y Fuerza Ciudadana anunciaron su retiro de la consulta presidencial del 8 de marzo por la exclusión de Iván Cepeda - crédito Montaje Infobae/colpensa/X

La consulta interpartidista convocada por el candidato presidencial Roy Barreras y en la que participará el exalcalde de Medellín Daniel Quintero sigue perdiendo apoyos, después de que dos partidos progresistas se negaran a participar de la convocatoria fijada para el 8 de marzo.

De hecho, en la mañana del miércoles 18 de febrero los partidos Comunes y Fuerza Ciudadana anunciaron su decisión de alejarse de la consulta presidencial, según indicaron, por la exclusión de la candidatura de Iván Cepeda por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que califican como un acto arbitrario que restringe la pluralidad democrática.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“El Partido Comunes manifiesta a la opinión pública, a sus militantes y a los distintos sectores democráticos que ha decidido no participar en la consulta presidencial del próximo 8 de marzo. Esta decisión responde a la arbitrariedad del Consejo Nacional Electoral (CNE) que excluyó la candidatura democrática y de izquierda de dicho mecanismo”, señala el comunicado.

Frente a este escenario, la coalición política hizo un llamado a la reflexión sobre la salud institucional del país. Para Comunes, la decisión del CNE “envía un mensaje preocupante sobre las garantías democráticas en Colombia”, subrayando la urgencia de avanzar en la Reforma Política incluida en el punto 2 del Acuerdo Final de Paz.

“La decisión del CNE envia un mensaje preocupante sobre las garantías democráticas en Colombia, y reafirma la necesidad de realizar la Reforma Politica contemplada en el punto 2 del Acuerdo Final de Paz”, señaló la coalición.

Según el comunicado, las demandas del partido se inscriben en un contexto más amplio: el Acuerdo Final de Paz, firmado en 2016, que propuso una transformación del sistema político para garantizar mayor participación y transparencia.

Comunes insiste en que la exclusión de opciones de izquierda y transformación evidencia la necesidad de implementar esas reformas pendientes.

El comunicado señala que una “consulta presidencial no puede convertirse en un escenario de exclusión para sectores que representan opciones reales de transformación para el país”.

Pese a la no participación en la consulta, los partidos redirigieron sus esfuerzos a la campaña legislativa. incluso, invitó a sus militantes y simpatizantes a respaldar la lista al Senado encabezada por Sandra Ramírez (número 3 en la Coalición Fuerza Ciudadana) y a apoyar las 14 listas a la Cámara desplegadas en distintos departamentos.

Esta estrategia, según Comunes, busca “construir un bloque político y social que siga luchando por las transformaciones largamente anheladas y que han comenzado a ejecutarse en el marco del Gobierno del Cambio”.

El comunicado también abordó la reciente ratificación del salario mínimo mediante decreto, tras disputas jurídicas. Comunes destacó que “la movilización social que lo respaldó sigue siendo plenamente vigente”. Para el partido, la defensa del salario mínimo vital trasciende un acto administrativo y forma parte de la “disputa más amplia por la dignificación del trabajo, la garantía de derechos sociales y la justicia económica”.

En este sentido, la organización considera imprescindible profundizar la movilización y la organización popular, junto con la implementación integral del Acuerdo de Paz. A la vez, plantea la necesidad de abrir un proceso constituyente que permita avanzar en reformas estructurales.

Finalmente, Comunes Y Fuerza Ciudadana concluyeron su postura convocando a la ciudadanía a participar en las calles y apoyar la movilización popular impulsada por el presidente Gustavo Petro, con el objetivo de defender el salario mínimo vital “como una conquista de los trabajadores de Colombia”.