Caso Jaime Esteban Moreno: Fiscalía acusó formalmente a dos de los jóvenes implicados en la muerte del estudiante universitario

La Fiscalía General de la Nación presentó el 18 de febrero de 2026 una acusación formal contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro como presuntos responsables de la muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, en hechos que ocurrieron en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, durante la noche del 31 de octubre de 2025.

La acusación, según información oficial, se fundamenta en una serie de pruebas y registros de cámaras de seguridad que señalan a ambos jóvenes como coautores del delito de homicidio doloso agravado.

La audiencia preparatoria, que antecede el juicio, quedó programada para el 17 de marzo. Tanto Suárez Ortiz como González Castro siguen privados de la libertad en un establecimiento carcelario, según confirmó la Fiscalía a través de un comunicado.

Elementos probatorios y reconstrucción de los hechos

De acuerdo con el material probatorio recabado por la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, la investigación sostiene que Suárez Ortiz interceptó a la víctima a la salida de un establecimiento comercial. El estudiante, acompañado de otra persona, optó por retirarse del lugar y buscar transporte hacia el occidente de la ciudad, evitando responder a la agresión inicial.

Las cámaras de videovigilancia muestran que ambos investigados siguieron a Moreno y lo alcanzaron en una esquina de la vía pública. Según la Fiscalía, González Castro le propinó una patada por la espalda que lo derribó, tras lo cual Suárez Ortiz continuó la agresión mientras la víctima permanecía indefensa en el suelo.

Ambas personas se alejaron poco después, mientras que el joven universitario fue trasladado en estado crítico a un centro asistencial, donde falleció a causa de politraumatismos en cara, cráneo y tórax.

Argumentos de la Fiscalía y tipificación del delito

La Fiscalía General de la Nación sostuvo que el análisis de las pruebas evidencia un acuerdo voluntario entre los procesados para atacar a la víctima, ejecutando acciones dirigidas principalmente a una zona vital del cuerpo, como la cabeza.

“Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro eran conscientes de que existió un acuerdo voluntario, en medio del cual ambos desplegaron acciones idóneas para causar la muerte de Jaime Esteban al propinarle múltiples golpes dirigidos en su mayoría a una zona vital del cuerpo como es la cabeza. Y a pesar de esa conciencia, quisieron hacerlo”, señala el documento oficial.

Sobre la base de estos hechos, los acusados enfrentan cargos por el delito de homicidio doloso agravado, conforme al artículo 103 del Código Penal colombiano, agravado por la circunstancia de colocar a la víctima en situación de indefensión, según lo previsto en el numeral séptimo del artículo 104 de la misma ley.

El comunicado resalta: “La acusación se formula debido a que se puede afirmar con probabilidad de verdad que la conducta existió y que los acusados son coautores de la misma en modalidad dolosa”. Entre los elementos materiales probatorios se incluyen registros de cámaras, testimonios y el informe de Policía Judicial fechado el 12 de febrero de 2026.

Proceso judicial y ausencia de preacuerdo

El proceso penal avanza en la justicia ordinaria, dado que el preacuerdo que las partes intentaron negociar no se concretó. De esta manera, la Fiscalía procedió con la acusación formal, manteniendo los hechos imputados y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se ejecutaron.

Ambos acusados permanecen recluidos mientras se adelanta el proceso. La audiencia preparatoria servirá para definir la admisión de pruebas y la estrategia de defensa antes del juicio oral, en el que se determinará la responsabilidad penal de los señalados.