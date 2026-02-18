CAR denunció amenazas y ataques contra funcionarios en medio de operativos ambientales: agresiones y disparos

Funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca fueron atacados a disparos en Villapinzón durante un operativo de protección ambiental en la vereda Soatama - crédito Parques Nacional Naturales de Colombia

Funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) resultaron agredidos durante un operativo destinado a preservar la fauna silvestre en la vereda Soatama, ubicada en el municipio de Villapinzón.

El incidente se produjo tras recientes reportes de la presencia de un oso de anteojos en la cuenca alta del río Bogotá, una zona prioritaria para la conservación ambiental.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El director general de la entidad, Alfred Ignacio Ballesteros, denunció que el equipo de técnicos de la dirección regional Almeidas y Guatavita fue víctima de ataques mientras cumplía tareas de seguimiento.

“Con profundo pesar debo informar a la opinión pública que funcionarios de la CAR han sido objeto de amenazas, agresiones y disparos en la vereda Soatama del municipio de Villapinzón, en desarrollo de labores de protección de fauna silvestre”, lamentó Ballesteros.

El director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, pidió respaldo institucional frente a las agresiones y la presión ejercida por miembros del Concejo Municipal local - crédito @Alfred_Balle/X

El funcionario atribuyó parte de las intimidaciones y calumnias a integrantes del Concejo Municipal de Villapinzón, señalando que la situación será puesta en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y otras autoridades para que se investiguen posibles responsabilidades disciplinarias y penales.

“Debo denunciar que estamos siendo también objeto de intimidaciones y calumnias por parte de miembros del Concejo Municipal de Villapinzón, situación que será denunciada a la Procuraduría General de la Nación y a las autoridades competentes“, expresó el funcionario.

El director de la CAR agregó que “los concejales son servidores públicos que están obligados a respaldar la labor de las autoridades ambientales, no a calumniar y a poner en riesgo la vida de los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional. Les pido públicamente a estos funcionarios públicos respeto por la labor que la CAR está realizando en el municipio de Villapinzón. Serán las autoridades competentes las encargadas de definir las responsabilidades disciplinarias y penales de esta persona".

El operativo de la CAR se desarrolló tras confirmarse la presencia de un oso andino mediante reportes ciudadanos y científicos en la región de Villapinzón - crédito cortesía

Ballesteros instó a los concejales a respaldar la labor de las autoridades ambientales y exigió respeto por el trabajo institucional. Agradeció, además, el apoyo de la comunidad local a las acciones de conservación impulsadas por la CAR. “A las comunidades de Villapinzón les agradecemos el apoyo y la colaboración en ese deber que tenemos todos los ciudadanos de proteger y cuidar nuestra fauna silvestre“, concluyó.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas ni identificaciones relacionadas con los hechos violentos denunciados en Villapinzón. La CAR reiteró su compromiso con la protección de la biodiversidad y pidió a la ciudadanía respaldar el trabajo de conservación, especialmente en contextos de conflicto social o presiones sobre el territorio.

Pacto por la Protección del Oso Andino

La entidad enfatizó que su misión implica proteger la fauna silvestre, especialmente especies como el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), considerado emblemático de los ecosistemas altoandinos y de páramo.

La presencia del oso de anteojos en la región ha sido interpretada como un “indicador de procesos de restauración y conservación de hábitats”, según destacó la CAR. Los recientes avistamientos del animal en la cuenca alta del río Bogotá motivaron el despliegue de acciones técnicas de monitoreo y actividades de sensibilización con la comunidad local.

El avistamiento del oso andino se considera un indicador de restauración de hábitats y del éxito en la conservación de ecosistemas altoandinos y de páramo - crédito CAR Cundinamarca

El oso de anteojos es la única especie de oso en Sudamérica y juega un rol clave en el equilibrio ecológico de los Andes colombianos.

A finales de enero de 2026, la CAR impulsó la firma del Pacto por la Protección del Oso Andino, un acuerdo suscrito junto a autoridades ambientales, gobiernos locales y actores del territorio. El pacto contempla acciones coordinadas para conservar y manejar el corredor biológico de la especie.

En el desarrollo de esta iniciativa, la entidad entregó materiales pedagógicos y equipos de monitoreo, incluidos cuatro cámaras trampa FLEX-M, para fortalecer el seguimiento científico y comunitario. Al respecto, Ballesteros subrayó: “El oso andino no es nuestro enemigo. Es parte de nuestra historia, nuestro entorno y nuestra riqueza natural. Podemos protegerlo sin dejar de proteger nuestros medios de vida”.