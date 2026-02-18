Colombia

CAR denunció amenazas y ataques contra funcionarios en medio de operativos ambientales: agresiones y disparos

Las instituciones investigan responsabilidades disciplinarias y penales luego de que se reportaran amenazas y agresiones a quienes participan en operativos de protección del oso de anteojos en la cuenca alta del río Bogotá

Guardar
Funcionarios de la Corporación Autónoma
Funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca fueron atacados a disparos en Villapinzón durante un operativo de protección ambiental en la vereda Soatama - crédito Parques Nacional Naturales de Colombia

Funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) resultaron agredidos durante un operativo destinado a preservar la fauna silvestre en la vereda Soatama, ubicada en el municipio de Villapinzón.

El incidente se produjo tras recientes reportes de la presencia de un oso de anteojos en la cuenca alta del río Bogotá, una zona prioritaria para la conservación ambiental.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El director general de la entidad, Alfred Ignacio Ballesteros, denunció que el equipo de técnicos de la dirección regional Almeidas y Guatavita fue víctima de ataques mientras cumplía tareas de seguimiento.

“Con profundo pesar debo informar a la opinión pública que funcionarios de la CAR han sido objeto de amenazas, agresiones y disparos en la vereda Soatama del municipio de Villapinzón, en desarrollo de labores de protección de fauna silvestre”, lamentó Ballesteros.

El director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, pidió respaldo institucional frente a las agresiones y la presión ejercida por miembros del Concejo Municipal local - crédito @Alfred_Balle/X

El funcionario atribuyó parte de las intimidaciones y calumnias a integrantes del Concejo Municipal de Villapinzón, señalando que la situación será puesta en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y otras autoridades para que se investiguen posibles responsabilidades disciplinarias y penales.

“Debo denunciar que estamos siendo también objeto de intimidaciones y calumnias por parte de miembros del Concejo Municipal de Villapinzón, situación que será denunciada a la Procuraduría General de la Nación y a las autoridades competentes“, expresó el funcionario.

El director de la CAR agregó que “los concejales son servidores públicos que están obligados a respaldar la labor de las autoridades ambientales, no a calumniar y a poner en riesgo la vida de los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional. Les pido públicamente a estos funcionarios públicos respeto por la labor que la CAR está realizando en el municipio de Villapinzón. Serán las autoridades competentes las encargadas de definir las responsabilidades disciplinarias y penales de esta persona".

El operativo de la CAR
El operativo de la CAR se desarrolló tras confirmarse la presencia de un oso andino mediante reportes ciudadanos y científicos en la región de Villapinzón - crédito cortesía

Ballesteros instó a los concejales a respaldar la labor de las autoridades ambientales y exigió respeto por el trabajo institucional. Agradeció, además, el apoyo de la comunidad local a las acciones de conservación impulsadas por la CAR. “A las comunidades de Villapinzón les agradecemos el apoyo y la colaboración en ese deber que tenemos todos los ciudadanos de proteger y cuidar nuestra fauna silvestre“, concluyó.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas ni identificaciones relacionadas con los hechos violentos denunciados en Villapinzón. La CAR reiteró su compromiso con la protección de la biodiversidad y pidió a la ciudadanía respaldar el trabajo de conservación, especialmente en contextos de conflicto social o presiones sobre el territorio.

Pacto por la Protección del Oso Andino

La entidad enfatizó que su misión implica proteger la fauna silvestre, especialmente especies como el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), considerado emblemático de los ecosistemas altoandinos y de páramo.

La presencia del oso de anteojos en la región ha sido interpretada como un “indicador de procesos de restauración y conservación de hábitats”, según destacó la CAR. Los recientes avistamientos del animal en la cuenca alta del río Bogotá motivaron el despliegue de acciones técnicas de monitoreo y actividades de sensibilización con la comunidad local.

El avistamiento del oso andino
El avistamiento del oso andino se considera un indicador de restauración de hábitats y del éxito en la conservación de ecosistemas altoandinos y de páramo - crédito CAR Cundinamarca

El oso de anteojos es la única especie de oso en Sudamérica y juega un rol clave en el equilibrio ecológico de los Andes colombianos.

A finales de enero de 2026, la CAR impulsó la firma del Pacto por la Protección del Oso Andino, un acuerdo suscrito junto a autoridades ambientales, gobiernos locales y actores del territorio. El pacto contempla acciones coordinadas para conservar y manejar el corredor biológico de la especie.

En el desarrollo de esta iniciativa, la entidad entregó materiales pedagógicos y equipos de monitoreo, incluidos cuatro cámaras trampa FLEX-M, para fortalecer el seguimiento científico y comunitario. Al respecto, Ballesteros subrayó: “El oso andino no es nuestro enemigo. Es parte de nuestra historia, nuestro entorno y nuestra riqueza natural. Podemos protegerlo sin dejar de proteger nuestros medios de vida”.

Temas Relacionados

Agresión funcionarios CARCorporación Autónoma Regional de CundinamarcaOperativo ambiental CundinamarcaMunicipio de villapinzónRío BogotáDirector CARAlfred BallesterosOso AndinoColombia-Noticias

Más Noticias

Desde Uganda hasta Cali: niños africanos rinden homenaje al Grupo Niche y confirman el poder global de la salsa caleña

Niños y jóvenes de la fundación africana se robaron el show en redes con una espectacular coreografía al ritmo de la música colombiana, emocionando a miles y resaltando el alcance universal del espíritu salsero creado en Cali

Desde Uganda hasta Cali: niños

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima: hora y dónde ver el debut del club Pijao en la fase 2 de la Copa Libertadores 2026

El equipo que es local en el estadio de Ibagué jugará los primeros 90 minutos de visitante en el estadio Pueblo Nuevo de Tachira, por un cupo en la fase 3 de la Copa Conmebol Libertadores

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima:

Elizabeth Loaiza habló sobre el presunto acoso en redes sociales a su hija Ana Sofía Escruceria tras denuncia contra el periodista Carlos Lajud

La modelo y empresaria vallecaucana conversó con Infobae Colombia acerca de esta situación, la cual llevó al comunicador, exjefe de prensa y comunicaciones de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), a eliminar sus perfiles en Instagram y Facebook

Elizabeth Loaiza habló sobre el

Lanús vs. Flamengo: hora y dónde ver en Colombia la final de la Recopa Sudamericana 2026

El primer título de las competencias Conmebol se jugará en el estadio Néstor Díaz Pérez (Ciudad de Lanús), de Buenos Aires, y contará con la presencia de Jorge Carrascal

Lanús vs. Flamengo: hora y

Presidencia confirmó contrato de amiga de Verónica Alcocer y aseguró que apoya la organización de eventos presidenciales: “Es una necesidad institucional”

La contratación busca concentrar en una sola persona la coordinación de eventos oficiales y la logística de la agenda presidencial, según explicó la entidad

Presidencia confirmó contrato de amiga
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN le envió fuerte mensaje

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

Reportan explosión en pista aérea militar de Saravena, Arauca: sería un ataque del ELN

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

ENTRETENIMIENTO

Desde Uganda hasta Cali: niños

Desde Uganda hasta Cali: niños africanos rinden homenaje al Grupo Niche y confirman el poder global de la salsa caleña

Elizabeth Loaiza habló sobre el presunto acoso en redes sociales a su hija Ana Sofía Escruceria tras denuncia contra el periodista Carlos Lajud

Sara Uribe y Marilyn Patiño criticaron a Karola: las contundentes palabras que le lanzaron tras reaccionar al episodio de ‘La casa de los famosos Colombia’

Ignoraron a Yina Calderón en ‘La casa de los famosos Telemundo’ y así reaccionó la colombiana frente a la situación

Karina García reveló que continúa en celibato pese a pesar de tener una relación con Kris R: “No hemos detonado”

Deportes

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima:

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima: hora y dónde ver el debut del club Pijao en la fase 2 de la Copa Libertadores 2026

Lanús vs. Flamengo: hora y dónde ver en Colombia la final de la Recopa Sudamericana 2026

Alberto Gamero fijó el objetivo en Deportivo Cali: “La meta es clasificar a cuadrangulares, no pensar en el descenso”

Colombia vs. Brasil: hora y dónde ver el segundo partido de la Tricolor en la Fase Final del Sudamericano Femenino Sub-20

El técnico de Portugal, Roberto Martínez, rival de la selección Colombia, explicó cómo es dirigir a Cristiano Ronaldo: “Es un verdadero ejemplo”