Capturan a alias ‘Sebas’, cabecilla de ‘Las Independencias’ que escapó tras asonada en la comuna 13 de Medellín

Sebastián Restrepo Berrío, conocido como ‘Sebas’, fue detenido en Sopetrán tras permanecer prófugo durante un año. - crédito Cortesía/Goes

Un operativo conjunto de la Policía Nacional, el Gaula, la Fiscalía y la Alcaldía de Medellín permitió la captura de Sebastián Restrepo Berrío, conocido como alias ‘Sebas’, quien era buscado por más de un año tras escapar durante una asonada en la comuna 13 de Medellín.

La detención de este cabecilla de ‘Las Independencias’ representa un golpe a la estructura delincuencial dedicada al cobro de extorsiones y el control territorial en uno de los sectores más visitados de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con lo informado por El Tiempo, la captura de Restrepo Berrío se concretó en el municipio de Sopetrán, en el occidente de Antioquia, tras meses de labores de inteligencia y seguimiento. El operativo contó con la participación de varias entidades estatales, que lograron ubicar y asegurar al hombre señalado de liderar la facción de ‘Las Independencias’ del GDO Robledo.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que la orden de captura vigente contra alias ‘Sebas’ tenía más de un año. Desde inicios de 2025, el cabecilla era buscado por delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y concierto para delinquir con fines de extorsión. La recompensa ofrecida por información que facilitara su aprehensión ascendía a 30 millones de pesos.

Durante la intervención, las autoridades decomisaron marihuana, cartuchos de arma de fuego y teléfonos celulares pertenecientes a la organización. - crédito Alcaldía de Medellín

La asonada y fuga en San Javier

El 25 de marzo de 2025, uniformados del Gaula Militar desplegaron un operativo en el barrio 20 de julio de San Javier, luego de ubicar a Sebastián Restrepo en la zona. El procedimiento culminó con la detención inicial del cabecilla, quien se encontraba en la vía pública.

Según recogió El Tiempo, tras esposar al detenido y avanzar por el sector, los uniformados fueron rodeados y agredidos por decenas de personas. La multitud obstaculizó el traslado y permitió que alias ‘Sebas’ escapara, obligando a los agentes a retirarse del lugar para evitar una escalada de violencia. No se difundieron imágenes del momento exacto de la fuga, pero fuentes del Ejército confirmaron a El Tiempo que los uniformados fueron superados por la presión social.

Estructura y operación de ‘Las Independencias’

Alias ‘Sebas’, también conocido como ‘Sebitas’ y ‘El Cojo’, lideraba la estructura delincuencial ‘Las Independencias’, una facción del GDO Robledo. Esta organización centraba sus operaciones en el cobro de extorsiones a comerciantes y vendedores ambulantes, especialmente aquellos que buscaban trabajar en el corredor turístico del Graffiti Tour y otros sectores de la comuna 13.

Durante una rueda de prensa, Federico Gutiérrez detalló que este grupo empleaba intimidaciones para asegurar el dominio territorial y garantizar el flujo de ingresos ilícitos. De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Seguridad de Medellín, ‘Las Independencias’ generaba cerca de 1.800 millones de pesos mensuales a través de extorsiones, con cobros que oscilaban entre 50.000 pesos y un millón de pesos por víctima.

Agentes del Gaula y la Policía Nacional realizaron el procedimiento en el occidente de Antioquia, donde localizaron a alias ‘Sebas’. - crédito Alcaldía de Medellín

El operativo que permitió la captura

La detención de alias ‘Sebas’ se realizó en conjunto con la aprehensión de dos de sus colaboradores identificados como ‘Chan’ y ‘El Gordo’, quienes fueron capturados en flagrancia y judicializados por porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 761 gramos de marihuana, nueve cartuchos calibre nueve milímetros y cuatro teléfonos celulares.

La participación coordinada de la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, el Gaula y la Fiscalía fue resaltada por las autoridades locales y nacionales. El Tiempo mencionó que estas acciones buscan debilitar las estructuras de crimen organizado que afectan la seguridad de los habitantes y comerciantes en sectores estratégicos de la ciudad.

'Sebas' fue capturado junto a 'Chan' y 'El Gordo'. - crédito Alcaldía de Medellín

Impacto en la comuna 13 y desafíos para la seguridad

La operación de ‘Las Independencias’ en San Javier y barrios aledaños tuvo repercusiones directas sobre la economía local y el turismo, ya que los vendedores ambulantes y comerciantes informales debían enfrentar pagos ilegales para poder ejercer sus actividades. El control territorial ejercido por el grupo delincuencial afectó el desarrollo de uno de los corredores turísticos más emblemáticos de Medellín.