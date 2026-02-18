Colombia

Así se portarían el dólar y los intereses de los bancos en Colombia en los próximos meses: cómo se verá afectado el costo de vida

Colombia está en un escenario que exige disciplina financiera ante la persistencia de condiciones de crédito exigentes y la influencia de factores externos y políticos, aseguraron expertos

El dólar perdió fuerza a
El dólar perdió fuerza a nivel global en 2026 y Colombia se benefició por la situación - crédito Willy Kurniawan/Reuters

Las proyecciones para la inflación Colombia y las tasas de interés muestran un ajuste a la baja en las expectativas de mediano y largo plazo. Así lo dejaron entrever tanto la Encuesta de Expectativas del Banco de la República y la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). Los resultados de ambos organismos precisan que, aunque la inflación sigue elevada y las tasas de interés permanecen en niveles altos, la convergencia hacia la meta de inflación será más lenta de lo previsto, en un entorno marcado por incertidumbre y cautela entre los actores económicos.

La mediana de expectativas del Banco de la República señala que la inflación cerraría 2026 en 6,33%, una leve reducción respecto al 6,37% estimado en enero. La proyección de Fedesarrollo y la bvc para el mismo periodo es de 6,41%. Los analistas encuestados por el Emisor prevén que la inflación caiga a 5,76% a inicios de 2027. Por su parte, los consultados por las otras dos entidades anticipan una tasa de 5,99% anual para febrero de ese año, lo que muestra una tendencia descendente que sigue lejos del objetivo oficial.

Dicha reducción gradual se mantendría hacia finales de 2027, con una previsión de 4,76% del banco central y de 4,50% para inicios de 2028. A cinco años vista, la institución proyecta la inflación en 3,50%, lo que puede acercarse a la meta de inflación del 3% establecida.

La inflación en Colombia podría
La inflación en Colombia podría subir durante 2026 - crédito Fedesarrollo y bvc

El análisis de las diferentes variables de la inflación revela matices en sus tendencias. El Banco de la República estima que la inflación básica, que excluye alimentos, se reduciría a 6,37% para finales de 2026, lo que supone un recorte de 2,4 puntos porcentuales (pp) frente a las expectativas de enero. Al inicio de 2027, esta tasa bajaría a 5,79%. Para finales de ese mismo año, se ubicaría en 4,80%.

Inflación sin alimentos ni regulados

Respecto a la inflación sin alimentos ni regulados, considerada una referencia estructural, las estimaciones del banco indican una corrección a la baja: pasaría de 6,68% a 6,41% para finales de 2026 y a 4,77% para 2027. En contraste, la inflación de alimentos muestra mayor volatilidad, ya que se proyecta un incremento hasta 5,70% para 2026, desde el 4,68% estimado en enero, reflejando la sensibilidad de este rubro ante diferentes contextos.

Ante el repunte, se prevé una moderación, con una expectativa de 5,00% para el inicio de 2027. En cuanto a los precios regulados, se proyecta una caída a 5,89% para finales de este año, frente al 6,60% anticipado previamente. Para inicios del siguiente año, la expectativa es de 5,48%.

La tasa de interés del
La tasa de interés del Banco de la República podría llegar a 11,75% - crédito Fedesarrollo

La política monetaria continúa entre ojos por la persistencia de la inflación. En enero, la Junta Directiva del Banco de la República elevó la tasa de intervención en 100 puntos básicos (pb), lo que la llevó a 10,25%, una decisión que superó las expectativas del mercado e intensificó la visión de una postura más restrictiva. Fedesarrollo y la bvc estiman que la tasa permanezca en 10,25% en febrero y suba hasta 11,50% en mayo, con una proyección de 11,75% para diciembre de 2026.

Mayor costo de financiamiento

El entorno de tasas elevadas implica un mayor costo de financiamiento para hogares, empresas y el Gobierno, según los expertos consultados. El margen para descensos en el corto plazo se percibe como limitado, lo que mantendría las condiciones financieras estrictas durante un periodo prolongado.

Dentro de los factores que determinan la posición conservadora destaca la inflación persistente, que alcanzó 5,35% en enero y se espera en 5,52% para febrero, de acuerdo con Fedesarrollo y la bvc. El Banco de la República insiste en que estos niveles siguen situados fuera del rango objetivo, y prioriza la gestión de las expectativas de largo plazo para favorecer la estabilidad de precios.

El dólar podría ubicarse en
El dólar podría ubicarse en $3.800 al cierre de 2026 - crédito Fedesarrollo y bvc

En cuanto al crecimiento económico, el panorama es más estable. Se anticipa un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,8% para los próximos trimestres y para el cierre de 2026, lo que superaría el dato que reveló del Dane (2,6%). El consenso entre analistas es que la economía conservará un ritmo moderado, sin señales de aceleración ni desaceleración relevantes.

Dinámica del peso colombiano ante el dólar

Por su parte, en el mercado de divisas, el peso colombiano experimentó apreciación en enero, con una tasa de cambio de $3.661 por dólar. Para febrero, la proyección de los encuestados se sitúa en $3.670 y, a finales de 2026, alcanza los $3.800. Las estimaciones fueron revisadas a la baja respecto al mes anterior, lo que indica menor presión inmediata sobre el tipo de cambio.

Además, en el ámbito internacional, también hay influencia de las perspectivas del crudo. El precio del petróleo Brent, de referencia para Colombia, cerró enero en USD70,7 por barril, aunque para febrero la mediana de expectativas bajó a USD67 y, hacia el cierre de 2026, a USD64, lo que mostró proyecciones más moderadas para el principal producto de exportación colombiano.

“El ánimo de mercado e inversionistas refleja una preferencia creciente por portafolios defensivos, priorizando efectivo y deuda privada frente a activos de mayor riesgo”, se expuso en la EOF. De acuerdo con esta, los factores sociopolíticos se pusieron por encima de los económicos en la lista de preocupaciones para la toma de decisiones de inversión, evidenciando el peso de la coyuntura electoral y la incertidumbre en la estrategia de los actores financieros.

