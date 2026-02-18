Aplazan evento de música programado para el 28 de febrero en El Campín de Bogotá para fortalecer la gramilla del escenario deportivo

Reprograman concierto en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá programado para el 28 de febrero - crédito IDRD

La reprogramación del Festival de Música Pa’ Gozar y Cantar 2.0 en Bogotá ha sido confirmada para asegurar el fortalecimiento de la grama del estadio posterior a su proceso de hibridación, según explicó Sencia, administradora de la infraestructura del Estadio Nemesio Camacho El Campín.

El evento, previsto inicialmente para el 28 de febrero de 2026, se realizará el 28 de marzo del mismo año tras coordinación con artistas, patrocinadores y equipo de producción.

El Estadio El Campín de Bogotá será el escenario de la segunda edición del festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0, programada para el 28 de febrero de 2026

La decisión responde a la necesidad de proteger, recuperar y fortalecer el césped para garantizar condiciones óptimas tanto en el desarrollo del fútbol como en espectáculos futuros en la capital, de acuerdo con Sencia, en el que, además, dieron instrucciones sobre lo que deben hacer los asistentes con las entradas al evento musical.

Para tranquilidad de quienes ya adquirieron sus boletas, Eventos y Producciones Silra S.A.S informa que: las entradas conservarán plena validez para la nueva fecha; se mantienen los 16 artistas inicialmente programados.

Asimismo, el comunicado indica que quienes no puedan asistir el 28 de marzo podrán solicitar la devolución de su dinero a través del operador Tuboleta, operador líder de boletería en Colombia, hasta el 27 de febrero de 2026; de no hacerlo, se entenderá aceptada la nueva fecha.

Comunicado sobre el aplazamiento del Festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0 - crédito @SenciaBogota/X

El cartel reúne figuras nacionales como Arelys Henao, Pipe Bueno, Paola Jara, Jessi Uribe, Francy, Alzate y Jhon Alex Castaño, junto a invitados internacionales: Calibre 50, Lenin Ramírez y Los Internacionales Rayos de México.

Adicionalmente, los administradores del estadiosostuvieron su compromiso con el cuidado de los escenarios deportivos, el fútbol profesional y los miles de aficionados que cada semana encuentran en el estadio un espacio de encuentro.

De otra parte, los organizadores del festival de música popular agradecieron la comprensión del público y señaló que trabajará por la adecuada preservación de los escenarios deportivos y culturales en la ciudad.

Críticas por el mal estado de la gramilla de El Campín

El partido entre Millonarios y Águilas Doradas, disputado en el estadio Nemesio Camacho El Campín, reabrió el debate sobre el estado de la cancha en Bogotá tras semanas de polémica y trabajos de recuperación.

La gramilla había sido duramente cuestionada por su mal estado, lo que llevó a la Dimayor a suspender varios partidos y exigir intervenciones urgentes.

La administración del estadio, a cargo de Sencia, implementó una serie de medidas: se reemplazaron tramos dañados con grama proveniente de El Campincito, se utilizaron lámparas de luz roja para acelerar el crecimiento y se realizaron perforaciones técnicas para mejorar el drenaje.

Estas fueron las lamparas de calor utilizadas en El Campín para acelerar la recuperación de la gramilla - crédito Sencia

Estas acciones permitieron que el terreno recibiera el aval para el regreso del fútbol, aunque expertos y jugadores reconocieron que el campo mostró avances, pero no alcanzó su estado ideal.

El defensa de Millonarios Jorge Arias admitió: “La mejoría se sintió y se notó mucho”. Por su parte, Radamel Falcao expresó su deseo de que el césped siga recuperándose para permitir el estilo de juego habitual del equipo.

Sin embargo, persisten las críticas. El periodista Gonzalo González denunció que, pese a las mejoras visuales, “los jugadores no pueden hacer buen pie” y la pelota no rueda con naturalidad.

Además, existen dudas sobre la inversión futura en el estadio, ya que el concesionario principal, Corficolombiana, no planea destinar más recursos a la actual infraestructura debido al inminente inicio de la construcción de un nuevo estadio en marzo.

Andrés Llinás, capitán de Millonarios, advierte sobre el riesgo físico para los futbolistas y la dificultad para jugar en la actual gramilla - crédito Redes Sociales/X

El Distrito y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) anunciaron que se reducirá la realización de eventos masivos en El Campín durante febrero y marzo para favorecer la recuperación del césped, limitando los conciertos a uno solo en ese periodo.