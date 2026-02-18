Colombia

Protestas de conductores en Soacha: Alias Moisés y el audio en el que pide pago semanal a los transportadores

Un audio fue difundido por medios locales que conocieron la denuncia que están haciendo los transportadores de servicio público

En el audio, "Moisés" exige
En el audio, "Moisés" exige el pago semanal de 100.000 pesos por bus que funcione en el municipio - crédito Colprensa/Vectezy

En la noche del 17 de febrero, desde las 6:00 p. m. se registraron bloqueos por parte de transportadores del servicio público intermunicipal de Soacha, que denuncian estar cansados de la extorsión de la que son víctimas por parte de estructuras criminales, presuntamente conformadas por extranjeros.

Debido a esta situación, TransMilenio dejó de operar en el municipio, afectando a más de 35.000 personas que se vieron obligadas a caminar desde el Terminal del Sur hasta sus residencias en Soacha.

Como respuesta, la Alcaldía de Soacha anunció que se reunirá con los voceros del gremio transportador, que protestaron luego de que en la noche del 14 de febrero se registrara el asesinato de Agustín González en el sector de Prado Vegas.

Testigos del crimen afirmaron que el bus conducido por González se detuvo luego de que un grupo de hombres le hizo una señal para ser recogidos; acto seguido, le propinaron varios disparos a Agustín González, que murió en el lugar de los hechos.

Conductores del transporte público piden
Conductores del transporte público piden garantías para seguir trabajando - crédito @PasaenBogota/X

Se conoció audio amenazante que recibieron los conductores en Soacha

El medio local Periodismo Público publicó un audio en el que alias Moisés, el mismo que firmó varios panfletos intimidatorios que han recibido los conductores de bus en Soacha, confirma que su banda criminal fue la que asesinó a Agustín González en Prado Vegas.

“Señores choferes, buenas noches, les habla Moisés por aquí. Este es un comunicado para todos los choferes, para que tengan en cuenta que nosotros les llegamos de la mejor manera y no nos quisieron solucionar y nos vimos en la obligación de hacer lo que hicimos con el señor Agustín”.

En el mismo, “Moisés” indicó a los transportadores que debían hacer un pago semanal a su estructura criminal o, de lo contrario, serán víctimas de represalias en su contra.

“La vuelta es la siguiente: necesitamos que busquen un vocero y se reúnan todos, que lleguen a un acuerdo con nosotros. Necesitamos que nos apoyen con 100.000 pesos semanalmente. Hablando, nosotros no nos vamos a entender. Espero que no se den mal y que queden como amigos. Que Dios los bendiga y bendiciones”.

Ciudadanos tuvieron que caminar en
Ciudadanos tuvieron que caminar en la noche del 17 de febrero crédito @PasaenBogota/X

Así está la movilidad en Soacha

El 18 de febrero, la mayoría de comunas del municipio no tuvieron acceso a los servicios del transporte público, puesto que la mayoría de conductores decidieron no laborar como parte de la protesta en la que piden garantías de seguridad.

A pesar de ello, el sistema de TransMilenio funcionó sin contratiempos en Soacha; hasta el momento no se han reportado nuevos bloqueos por parte de transportadores o residentes del municipio.

Sobre las 3:00 p. m. comenzó un encuentro entre el alcalde de Soacha, Julián Sánchez, y los voceros del gremio transportador; hasta el momento no se ha informado un reporte oficial sobre la reunión y si los buses volverán a salir a las calles el 19 de febrero.

Estos son los panfletos que
Estos son los panfletos que recibieron los conductores de bus en Soacha - crédito IC Radio

No es la primera vez que los conductores de bus en Soacha denuncian este tipo de hechos, puesto que en mayo de 2025 realizaron un plantón luego de que un colega fue asesinado en Ciudad Verde.

En el lugar de los hechos, los sicarios dejaron un panfleto en el que se afirmaba que, en caso de no pagar lo solicitado, ese sería el desenlace de los demás que hacían parte de la ruta Terreros-Ciudad Verde.

“Cordial saludo: Este llamado va para todos los transportes privados de Soacha Ciudad Verde, que desde hace un tiempo se viene haciendo un llamado para que apoyen la organización y no han hecho caso. Por eso hemos tomado la decisión de empezar a matar a los conductores hasta que no lleguen a un acuerdo con nosotros. Los que están trabajando en nuestro sector, en este momento se les hará un paro”.

Cabe recordar que en el sector residencial de Ciudad Verde no hay acceso de rutas del Sistema de Transporte Público de TransMilenio, sino que solo funcionan rutas municipales y algunos medios de transporte llamados “piratas”.

