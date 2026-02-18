Colombia

Alerta en Dagua, Valle del Cauca, tras el tercer hostigamiento con drones en menos de 24 horas

La reacción oportuna de las autoridades evitó que los artefactos aéreos no tripulados explotaran cerca del inmuelble donde se encontraban altos funcionarios regionales y cuerpos policiales

Momentos de pánico se registraron el miércoles 18 de febrero tras un nuevo hostigamiento - crédito La Lupa Viral/Facebook

El miércoles 18 de febrero de 2026, las autoridades del Valle del Cauca frustraron un presunto ataque terrorista con drones cargados de explosivos dirigido contra el secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño; la alcaldesa municipal, Karol Villarejo, y la fuerza pública.

La situación de alteración de orden público ocurrió en el corregimiento de El Queremal, una zona rural del municipio de Dagua, cuando uniformados detectaron el sobrevuelo de los dispositivos, lo que permitió dispersarlos antes de que pudieran detonar la supuesta carga.

Este hecho representaría el tercer ataque con drones registrado en menos de 24 horas en el municipio vallecaucano.

Imágenes de los momentos de pánico en el corregimiento El Queremal

Las autoridades locales y los funcionarios de la Gobernación del Valle estarían resguardados en viviendas cercanas, mientras la Policía Nacional continúa con las acciones de respuesta y vigilancia. Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial sobre el balance de esta situación, ni se han reportado personas lesionadas o afectadas.

Habitantes del corregimiento El QUeremal
Habitantes del corregimiento El QUeremal vivieron momentos de pánico tras un presunto tercer ataque terrorista con drones explosivos - crédito Cali al día/Facebook

Entre tanto, se conoció un video grabado por un ciudadano que captó cómo varios uniformados permanecían atentos, observando el cielo en un esfuerzo por identificar las aeronaves no tripuladas. La situación generó temor y angustia entre los habitantes de El Queremal, que permanecieron a resguardo ante la posibilidad de un nuevo atentado.

Las autoridades no han atribuido oficialmente la responsabilidad de estos hechos a ningún grupo armado, —aunque esa zona sería de influencia de las disidencias de las Farc—, ni han confirmado la composición exacta de los explosivos presuntamente transportados por los drones.

Población civil, la afectada en ataque con drones a subestación de Policía en El Queremal, Dagua

La Gobernación del Valle del Cauca confirmó que el ataque con drones cargados de explosivos contra la subestación de Policía del corregimiento El Queremal, municipio de Dagua, registrado durante la tarde del martes 17 de febrero afectó una vivienda donde decenas de adultos mayores participaban en actividades lúdicas.

Según informó Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el martes anterior, integrantes del Estado Mayor Central perpetraron el atentado, y uno de los artefactos cayó sobre el techo de la casa utilizada por los abuelos de la comunidad.

Comandante del Departamento de Policía de Valle entregó detalles de los últimos ataques por parte de presuntos disidentes de las Farc - crédito Policía Valle

El funcionario detalló que el segundo ataque, registrado el mismo martes, impactó el techo de la subestación policial, sin dejar personas heridas. Al día siguiente, durante una visita oficial a la zona, las autoridades detectaron de nuevo la presencia de drones, lo que obligó a la Policía Nacional a intervenir de inmediato para dispersar la amenaza.

Londoño indicó que se mantienen las acciones institucionales para reparar los daños y garantizar condiciones de bienestar tanto para los policías como para los habitantes del corregimiento.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para que denuncie hechos delictivos o aporte información que permita anticipar nuevos ataques, a través de las líneas 123 de la Policía y 314 358 7212 contra el crimen.

Detalles de los otros dos ataques con drones en Dagua, Valle

El ataque armado, ocurrido el martes 14 de febrero de 2026, incluyó el uso de drones y ráfagas de fusil contra la subestación de Policía de El Queremal. Las acciones fueron atribuidas a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Aunque no se registraron personas lesionadas, sí se reportaron daños materiales y un ambiente de temor en este corregimiento, reconocido como destino turístico en el occidente del departamento.

Un par de situaciones ocurridas en menos de tres horas el martes 17 de febrero, obligó a la comunidad a refugiarse y motivó la intervención de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, mientras la policía evalúa daños materiales - crédito @juanpabloroj / X

El primer ataque se produjo a la 1:57 p. m., cuando un dron lanzó un explosivo que impactó una vivienda vecina a la estación. Karol Villarejo, alcaldesa de Dagua, señaló que no había personas en el lugar durante el impacto y no se reportaron heridos. Hacia las 4:00 p. m., un segundo ataque se dirigió directamente a la subestación, sin dejar lesionados. La funcionaria calificó la situación como “triste y reprochable”, y lamentó la persistencia de la violencia en la región.

Durante los atentados, la comunidad buscó refugio en viviendas y comercios, mientras algunos vecinos registraban los hechos con sus teléfonos. La Fuerza Aeroespacial Colombiana acudió en apoyo de la Policía, que evaluó los daños estructurales causados por los explosivos.

En la subestación de El Queremal suelen operar entre 10 y 14 uniformados, cantidad que se ha incrementado en los últimos años debido al aumento de ataques en la zona, según declaró Villarejo.

