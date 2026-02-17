Tina arremetió contra Zambrano por su desempeño en la primera parte de la final del ‘Desafío Siglo XXI’

La melliza aseguró que el atleta perdió su fuerza tan pronto se le cayó la pulsera que tenía en su poder, lo que reforzó los rumores sobre sus creencias - crédito valenzuluaga_1 / TikTok

La primera parte del final del Desafío del Siglo XXI, que fue emitido el 16 de febrero de 2026 en Tobia, Cundinamarca, sorprendió tanto a la audiencia como a los exparticipantes de la competencia. En el reto que fue transmitido en el capítulo 137, ocurrió una situación que influyó directamente en la definición de la mitad de la totalidad del premio y desató un intenso debate entre los seguidores de la competencia.

La participante Tina, que llegó hasta las últimas etapas tras la eliminación temprana de su hermana melliza Dani, señaló directamente al capitán Zambrano por su actuación luego de una situación poco común en la pista, pues al participante se le vio derrotado por varios minutos en la pista.

Mediante un mensaje difundido en sus redes sociales, Tina afirmó lo siguiente: “Lo más sorprendente de todo es que se le cayó una pulsera, uno de esos amuletos de la religión que él practica. Y qué raro, porque después de que se le cae la pulsera, él se desconcentra, no tiene estado físico... Mejor dicho, tantas cosas que le pasaron en esa prueba que... Por eso no ganó”.

Del mismo modo, la joven aprovechó su video para recordar una situación previa, que no pasó desapercibida por los televidentes, teniendo en cuenta que el atleta arremetió contra la joven porque no logró avanzar en una pista: “Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace unos meses Zambrano dijo que yo me fui a una pista a hacer el oso porque me desmayé. Y prácticamente hoy él estuvo a nada de desmayarse y sí hizo el oso, en una final hizo el oso”, dijo la joven recordando uno de los momentos más tensionantes de la competencia.

La joven nunca tuvo una buena relación con el capitán de Gamma - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Tina declaró su apoyo a Rata y a Valentina en la final

La definición de la primera mitad de la finalización del reality llevó a Rata y Valentina a enfrentarse directamente a la dupla Miryan y Zambrano tras superar todas las etapas. En el circuito del Box Negro, Zambrano inició la prueba en cabeza, aunque la dinámica del reto cambió de forma radical en la fase de regreso, precisamente después de que se le cayó la pulsera en cuestión.

Y es que en el capítulo se vio como Zambrano lideró el recorrido en los tramos iniciales, superando obstáculos y tomando distancia sobre Rata. Conforme avanzó la prueba, Rata acortó la diferencia y lo rebasó, logrando tomar una notable ventaja para dar paso a la salida de su dupla, Valentina.

El momento decisivo llegó tras cruzar el puente colgante y enfrentar una puerta de madera, cuando Zambrano se desplomó. Las imágenes muestran que el atleta permaneció varios minutos tendido en el suelo mientras su compañera Myriam y el público lo observaban con incertidumbre sobre lo que podría llegar a pasarle.

En redes sociales, se difundió un video que muestra el instante exacto en que la pulsera roja resbala del cuerpo de Zambrano mientras que intentaba atravesar la pista, lo que despertó una reacción de asombro en la dupla del atleta olímpico.

El deportista olímpico padeció en la pista - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Tina celebró el desenlace de la primera mitad de la prueba: “Me voy muy feliz o estoy superfeliz porque Rata y Valentina se ganarán los $600 millones porque se lo merecen”.

La producción aseguró que la caída de Zambrano no dejó lesiones visibles y el competidor tuvo que retomar el obstáculo, por lo que perdió el ritmo y así la posibilidad de recuperar la ventaja en la etapa final de la temporada.

Por esta razón, sus rivales ganaron 12 minutos con 54 segundos de ventaja para la segunda fase de la prueba, pues deben ir a Cartagena para grabar su nombre en la copa. Esta travesía deben hacerla sin dinero y con el apoyo de los ciudadanos.

La dupla se mostró feliz por la victoria de la primera mitad de la final - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión