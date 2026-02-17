Salario mínimo: “Empresarios y sindicatos coinciden en mantener el incremento del 23,7 %”, dice mintrabajo

- crédito @AntonioSanguino

Empresarios y centrales obreras coinciden mayoritariamente en mantener el incremento del 23,7 % del salario mínimo vigente, según lo expuesto por el ministro de Trabajo tras la más reciente sesión de la Comisión de Concertación.

La reunión se realizó este 16 de febrero por instrucción del presidente Gustavo Petro, con el propósito de examinar los efectos del auto del Consejo de Estado que suspendió el decreto que fijó el aumento.

De acuerdo con lo informado por el jefe de la cartera laboral, Antonio Sanguino, al término del encuentro se evidenció una postura predominante entre representantes del sector empresarial y de las organizaciones sindicales en favor de conservar el porcentaje actualmente aplicado.

La convocatoria tuvo como eje central el análisis del impacto que podría generar una eventual modificación del incremento decretado por el Gobierno Nacional, luego de la decisión judicial que dejó en suspenso el acto administrativo.

En ese contexto, el ministro explicó que, dentro de la mesa de concertación, se expresó una opinión mayoritaria orientada a no introducir cambios al ajuste del 23,7 % que rige en la actualidad.

Según lo manifestado por Sanguino, desde el sector empresarial se planteó que expedir un nuevo decreto que altere el porcentaje vigente podría resultar desacertado. En la discusión se indicó que el aumento ya fue incorporado en las dinámicas internas de las compañías y en la planificación financiera de los hogares que reciben el salario mínimo.

El ministro señaló que uno de los principales argumentos expuestos durante la sesión fue la necesidad de preservar la estabilidad del mercado laboral. “Todas las opiniones se pronuncian en favor de no alterar ni generar incertidumbres en el mercado laboral colombiano”, expresó el funcionario al referirse a las intervenciones registradas en la mesa de diálogo.

En la misma línea, el jefe de la cartera laboral indicó que el salario vital “ya ha venido siendo incorporado en la dinámica empresarial y en los ingresos y gastos de las familias que resultan beneficiadas”. Con base en esa consideración, advirtió que una variación en la cifra podría incidir en los procesos de planeación tanto de las empresas como de los hogares.

El análisis se desarrolló en un escenario marcado por la suspensión del decreto original, decisión adoptada por el Consejo de Estado. Frente a esta situación, el ministro reiteró que el Ejecutivo atenderá lo dispuesto por el alto tribunal y procederá con la expedición de un acto administrativo de carácter transitorio mientras se define el curso definitivo del incremento.

“El Gobierno expedirá el decreto transitorio”, insistió Sanguino al explicar el mecanismo con el cual se dará cumplimiento a la instrucción judicial. La expectativa del Ministerio de Trabajo, según lo expuesto por su titular, es que dicho decreto mantenga el porcentaje del 23,7 % actualmente en vigor.

Durante la jornada también se mencionaron advertencias formuladas por sectores empresariales sobre posibles efectos en el empleo. En ese contexto, se ha señalado el riesgo de que podrían perderse 700.000 puestos de trabajo si se sostiene el aumento en los términos actuales, planteamiento que forma parte del debate público alrededor de la medida.

En paralelo, el presidente Gustavo Petro convocó movilizaciones en distintas regiones del país tras conocerse la suspensión del decreto. Este llamado se produjo en medio de la discusión jurídica y económica sobre el ajuste del salario mínimo y sus implicaciones para trabajadores y empleadores.