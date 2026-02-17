Colombia

⁠Rating Colombia: así transcurrió la primera parte de la final del ‘Desafío Siglo XXI’

El programa de competencia conquistó a los colombianos tras la primera parte de la gran final en la que dos equipos pelean por el millonario premio

Guardar
Así fue el desempeño del
Así fue el desempeño del 'Desafio Siglo XXI' en el rating durante la primera noche de la gran final - crédito @desafiocaracol/ Instagram

La primera parte de la gran final del Desafío: Siglo XXI marcó un momento clave para los cuatro finalistas tras más de seis meses de competencia intensa.

El programa, transmitido el 16 de febrero por Caracol Televisión, reunió a Rata, Zambrano, Valentina y Miryan en una serie de pruebas decisivas que definirán al ganador de uno de los realities más seguidos de la televisión colombiana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En esta edición, la final presentó un formato renovado que puso a prueba no solo la fuerza física y la resistencia, sino también la estrategia y la capacidad de adaptación de los finalistas. La jornada inició con la temida ‘Ciudadela de las cajas’, una prueba que exigió máxima coordinación y trabajo en equipo.

Allí, los participantes debieron superar distintos obstáculos, cargar cajas de diferentes tamaños y encontrar la mejor manera de avanzar junto a sus duplas, todo bajo la presión del tiempo y la expectativa del público.

El impacto del reality quedó evidenciado en los niveles de audiencia que registró la primera parte de la gran final. De acuerdo con cifras de Kantar Ibope Media, Desafío: Siglo XXI se consolidó nuevamente como el programa más visto por los colombianos, superando los 12 puntos de rating y manteniéndose en el primer lugar del ranking desde su estreno en junio de 2025.

La emisión alcanzó 12,52 puntos de audiencia, cifra superior a la obtenida en el capítulo anterior, transmitido el viernes 13 de febrero, que registró 11,42 puntos. En contraste, su principal competencia en la franja horaria, La casa de los famosos del Canal RCN, obtuvo únicamente 3,17 puntos en la noche del 16 de febrero, resultado influido por la alta preferencia que sigue demostrando el formato de competencia física.

Rating Colombia: lunes 17 de febrero

  • Desafío: Siglo XXI (Caracol Televisión) - 12,52 puntos de audiencia
  • Noticias Caracol 7:00 p.m. (Caracol Televisión) - 8,89 puntos de audiencia
  • La reina del Flow 3 (Caracol Televisión) - 6,56 puntos de audiencia
  • Noticias Caracol 12:30 p.m. (Caracol Televisión) - 4,75 puntos de audiencia

Temas Relacionados

⁠Rating ColombiaDesafio Siglo XXIDesafío hoyRataZambranoFinal DesafíoGanador del DesafíoColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Director deportivo de Millonarios le envió recado a James Rodríguez tras su fallido fichaje: “El que quiera estar, está”

Ariel Michaloutsos habló sobre la actualidad del cuadro azul, como también de lo que será la serie ante Atlético Nacional por la Copa Sudamericana

Director deportivo de Millonarios le

Productividad en descenso: por qué Colombia necesita la inteligencia artificial para sostener su crecimiento

Mientras el país requiere más mano de obra para mantener su crecimiento, el 62% de los trabajadores reporta mejoras en eficiencia gracias a la IA

Productividad en descenso: por qué

DNI respaldó a Petro tras retiro del general Edwin Urrego y defendió su facultad para llamar a calificar servicios

La Dirección Nacional de Inteligencia intervino en la controversia por la salida del uniformado y sostuvo que el Presidente tiene autoridad constitucional y legal para retirar a integrantes de la fuerza pública

DNI respaldó a Petro tras

Ejército desplegó apoyo en zonas rurales de Lebrija, Santander: entregó 1.5 toneladas de ayudas humanitarias tras emergencia

Una presencia continua de uniformados ha garantizado seguridad, evacuaciones y distribución de insumos en áreas impactadas, contribuyendo a la articulación entre entidades y al respaldo de comunidades vulnerables en ese departamento

Ejército desplegó apoyo en zonas

Criminóloga colombiana relató cómo los muertos “se comunican” con ella: “Las personas que fallecen buscan puentes”

La especialista explora el impacto de la energía, las experiencias infantiles y dilemas éticos que redefinieron su vínculo profesional y espiritual

Criminóloga colombiana relató cómo los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades incautaron arsenal a estructura

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

ENTRETENIMIENTO

Altafulla reaccionó a la polémica

Altafulla reaccionó a la polémica por colaboración musical de la cantante Aria Vega con Ryan Castro: “La amistad valió mondá”

Qué se sabe de la salud de Diomedes Dionisio Díaz: el hijo de Diomedes Díaz sigue hospitalizado

Yina Calderón desató polémica en México antes de ingresar a La casa de los famosos: “Sigo siendo participante”

Aida Victoria Merlano respondió a seguidor que la criticó por dejarse deslumbrar por los hombres: “Estamos rotas”

Lokillo Flórez reveló el nombre de la mujer que le gusta: “Ese día la vi muy sexy”

Deportes

Director deportivo de Millonarios le

Director deportivo de Millonarios le envió recado a James Rodríguez tras su fallido fichaje: “El que quiera estar, está”

Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ debuta en Uruguay

Directivo del Bayern Múnich reveló cómo se dio la negociación para que Luis Díaz llegara al equipo: “El agente luchó duro”

Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano Sub-20 tras la derrota de Colombia ante Ecuador

James Rodríguez se hace viral en Minnesota tras aceptar corte de cabello con barbero local