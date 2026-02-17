⁠Rating Colombia: así transcurrió la primera parte de la final del ‘Desafío Siglo XXI’

Así fue el desempeño del 'Desafio Siglo XXI' en el rating durante la primera noche de la gran final - crédito @desafiocaracol/ Instagram

La primera parte de la gran final del Desafío: Siglo XXI marcó un momento clave para los cuatro finalistas tras más de seis meses de competencia intensa.

El programa, transmitido el 16 de febrero por Caracol Televisión, reunió a Rata, Zambrano, Valentina y Miryan en una serie de pruebas decisivas que definirán al ganador de uno de los realities más seguidos de la televisión colombiana.

En esta edición, la final presentó un formato renovado que puso a prueba no solo la fuerza física y la resistencia, sino también la estrategia y la capacidad de adaptación de los finalistas. La jornada inició con la temida ‘Ciudadela de las cajas’, una prueba que exigió máxima coordinación y trabajo en equipo.

Allí, los participantes debieron superar distintos obstáculos, cargar cajas de diferentes tamaños y encontrar la mejor manera de avanzar junto a sus duplas, todo bajo la presión del tiempo y la expectativa del público.

El impacto del reality quedó evidenciado en los niveles de audiencia que registró la primera parte de la gran final. De acuerdo con cifras de Kantar Ibope Media, Desafío: Siglo XXI se consolidó nuevamente como el programa más visto por los colombianos, superando los 12 puntos de rating y manteniéndose en el primer lugar del ranking desde su estreno en junio de 2025.

La emisión alcanzó 12,52 puntos de audiencia, cifra superior a la obtenida en el capítulo anterior, transmitido el viernes 13 de febrero, que registró 11,42 puntos. En contraste, su principal competencia en la franja horaria, La casa de los famosos del Canal RCN, obtuvo únicamente 3,17 puntos en la noche del 16 de febrero, resultado influido por la alta preferencia que sigue demostrando el formato de competencia física.

Rating Colombia: lunes 17 de febrero

Desafío: Siglo XXI (Caracol Televisión) - 12,52 puntos de audiencia

Noticias Caracol 7:00 p.m. (Caracol Televisión) - 8,89 puntos de audiencia

La reina del Flow 3 (Caracol Televisión) - 6,56 puntos de audiencia

Noticias Caracol 12:30 p.m. (Caracol Televisión) - 4,75 puntos de audiencia