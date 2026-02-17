Colombia

Polémica en Barranquilla por video viral del carnaval: Inpec aclaró la identidad de quienes grabaron el desfile desde la Cárcel Modelo

La publicación de un video durante el carnaval impulsó críticas al sistema carcelario y obligó al Inpec a explicar la presencia de celulares en instalaciones que debieran estar bajo estricta vigilancia

Guardar
Las imágenes difundidas que muestran a dos hombres grabando el Carnaval desde la prisión generaron controversia, mientras las autoridades aclararon que no se trataba de internos y defendieron los controles institucionales - crédito Instagram

La celebración del Carnaval de Barranquilla se vio marcada por la circulación de un video en redes sociales que muestra a dos hombres grabando el desfile de la Gran Parada de Tradición desde una ventana de la Cárcel Modelo que da hacia la Vía 40.

El registro, tomado el domingo 15 de febrero por un transeúnte, captó la atención pública por mostrar a los sujetos utilizando teléfonos móviles mientras presenciaban el paso de comparsas y carrozas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pronto, usuarios en plataformas digitales calificaron el hecho como una violación a las normas penitenciarias, al considerar que los protagonistas serían internos, lo cual reavivó la preocupación sobre el uso de celulares dentro de los centros de reclusión.

La difusión del video generó una ola de indignación y cuestionamientos sobre la seguridad y el control en el sistema penitenciario colombiano, un tema que es motivo de debate recurrente en el país.

El video viral sobre el
El video viral sobre el Carnaval reaviva el debate sobre la seguridad penitenciaria y el control de dispositivos móviles en cárceles del Atlántico - crédito Carnaval de Barranquilla/ Instagram

La versión oficial: auxiliares, no internos

Frente a la presión mediática, David Fals, director de la Cárcel Modelo de Barranquilla, negó categóricamente que los hombres que aparecen en el video sean internos.

Fals aseguró a El Tiempo que se trataba de auxiliares del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que en ese momento descansaban en su alojamiento, un área separada de las celdas y patios destinados a la población privada de la libertad.

“La información divulgada es incorrecta”, afirmó el funcionario, que explicó que los auxiliares reaccionaron de forma espontánea ante las manifestaciones folclóricas y la música provenientes del exterior. La institución emitió un comunicado en el que aclaró: “Se trata de auxiliares que en ese momento se encontraban descansando en sus alojamientos”.

El director del penal remarcó que los auxiliares grabaron las comparsas y la presentación del cantante vallenato Elder Dayan Díaz desde una ventana del alojamiento, lo que habría dado lugar a una interpretación errónea de las imágenes.

La circulación de un video que muestra escenas del desfile desde el interior de la prisión puso en evidencia la persistencia de dispositivos ilegales en las cárceles, un problema que sigue generando debate - crédito Inpec Barranquilla

Celulares en las cárceles: un problema persistente

A pesar de la negación oficial, el episodio reavivó el debate sobre la presencia de dispositivos móviles en las cárceles del Atlántico. El uso de celulares dentro de los penales está prohibido, por su vínculo con actividades ilícitas y riesgos de seguridad.

De acuerdo con informes de la Fiscalía y de la Contraloría, la introducción de teléfonos inteligentes facilita la coordinación de delitos, extorsiones y la operación de redes criminales desde el interior de los establecimientos carcelarios.

En la Cárcel Modelo de Barranquilla, operativos recientes derivaron en la incautación de decenas de celulares, cargadores y tarjetas SIM. Durante 2022, una diligencia judicial permitió decomisar 24 celulares, 15 cargadores y 12 tarjetas SIM en el patio 2 del penal, donde conviven cerca de 300 reclusos. Además, se encontraron libretas con números telefónicos que fueron puestas bajo análisis de las autoridades.

Un informe del Ministerio de Defensa y la Fiscalía sostiene que el 70% de los casos de extorsión detectados en Colombia se coordina desde centros penitenciarios, lo que subraya la gravedad del fenómeno.

Antecedentes de presuntas irregularidades en el sistema penitenciario

La respuesta del Inpec no logró disipar del todo las suspicacias ciudadanas. Diversos sectores exigieron investigaciones sobre el ingreso de dispositivos y las supuestas facilidades que tendrían algunos internos para acceder a ellos. Existen denuncias sobre economías ilegales en las cárceles, donde se cobrarían “tarifas” por permitir el ingreso de celulares, licor, estupefacientes y armas.

Una nueva rumba con licor, parlantes y celulares grabada por los internos expone la permeabilidad del penal y la falta de resultados de las investigaciones previas - crédito X

En 2025, la cárcel El Bosque, también en el Atlántico, fue escenario de otra controversia luego de la difusión de videos que mostraban celebraciones con música a alto volumen, bebidas alcohólicas y uso de celulares en uno de los pabellones. Estos hechos derivaron en la apertura de investigaciones internas y operativos especiales.

La percepción de “autogobierno” y la denuncia de cobros ilícitos son recurrentes en el debate sobre el sistema carcelario colombiano. Las autoridades insisten en que se están revisando los mecanismos de control y reforzando la vigilancia en los penales.

Temas Relacionados

Carnaval de BarranquillaInpecVideo viralSeguridad PenitenciariaUso de Celulares en CárcelesCárcel Modelo de BarranquillaColombia-Noticias

Más Noticias

Gobierno Petro adelantó cuáles serán las medidas con las que ayudarán a las empresas a sobrellevar el aumento del salario mínimo

Germán Ávila, ministro de Hacienda, dijo que se alistan mecanismos para facilitar la adaptación empresarial y ampliar líneas de apoyo a sectores vulnerables

Gobierno Petro adelantó cuáles serán

Final del ‘Desafío Siglo XXI’: Rata y Zambrano lo dejarán todo en la pista junto a sus duplas

El capítulo de cierre dejará grandes emociones al recordar los mejores momentos de los últimos desafiantes

Final del ‘Desafío Siglo XXI’:

Colombia vs. Ecuador - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la ronda final del Sudamericano Femenino Sub-20

La Tricolor femenina juvenil inicia la última fase del campeonato que se juega en Paragay como favorita al título y a quedarse con uno de los cupos a la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA que se jugará en Polonia, luego de ser líderes del grupo A

Colombia vs. Ecuador - EN

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

El Gobierno anunció recompensas por información que conduzca a la captura de alias Mordisco y Antonio García, entre otros criminales que delinquen en la zona

Autoridades incautaron arsenal a estructura

Viuda de Miguel Uribe Turbay habló de su distanciamiento de la política: “Cuando no sabes para dónde ir...”

A pesar de las presiones para seguir los pasos de su esposo, María Claudia Rarazona confesó la razón por la que en este momento de su vida prefiere enfocarse en otras cosas

Viuda de Miguel Uribe Turbay
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades incautaron arsenal a estructura

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

ENTRETENIMIENTO

Final del ‘Desafío Siglo XXI’:

Final del ‘Desafío Siglo XXI’: Rata y Zambrano lo dejarán todo en la pista junto a sus duplas

La Segura sorprendió a sus fans con un video en el que aclaró rumores sobre su segundo embarazo

Isabella Ladera confesó el inesperado problema que atraviesa en su segundo embarazo

Quiénes serán los ganadores del ‘Desafío del Siglo XXI’: estos fueron los nombres que se filtraron

Expareja de Ángela Valdivieso, la modelo de OnlyFans relacionada con Blessd, se pronunció sobre los chats con el artista: “Lo publicó para hacerme daño”

Deportes

Colombia vs. Ecuador - EN

Colombia vs. Ecuador - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la ronda final del Sudamericano Femenino Sub-20

Fabián Bustos llegó a Millonarios con un reto claro: “No sirve otra cosa que ser campeón”

Colombia está lista para el Panamericano de Pista en Chile: estos son sus seleccionados y objetivos

VIDEO | Hugo Rodallega sigue siendo leyenda en el fútbol de Inglaterra: “Lo extrañamos en el equipo”

Carlos Antonio Vélez cuestionó el presente de Falcao García: “No sé si esté para seguir en esta aventura”