Polémica en Barranquilla por video viral del carnaval: Inpec aclaró la identidad de quienes grabaron el desfile desde la Cárcel Modelo

La celebración del Carnaval de Barranquilla se vio marcada por la circulación de un video en redes sociales que muestra a dos hombres grabando el desfile de la Gran Parada de Tradición desde una ventana de la Cárcel Modelo que da hacia la Vía 40.

El registro, tomado el domingo 15 de febrero por un transeúnte, captó la atención pública por mostrar a los sujetos utilizando teléfonos móviles mientras presenciaban el paso de comparsas y carrozas.

Pronto, usuarios en plataformas digitales calificaron el hecho como una violación a las normas penitenciarias, al considerar que los protagonistas serían internos, lo cual reavivó la preocupación sobre el uso de celulares dentro de los centros de reclusión.

La difusión del video generó una ola de indignación y cuestionamientos sobre la seguridad y el control en el sistema penitenciario colombiano, un tema que es motivo de debate recurrente en el país.

La versión oficial: auxiliares, no internos

Frente a la presión mediática, David Fals, director de la Cárcel Modelo de Barranquilla, negó categóricamente que los hombres que aparecen en el video sean internos.

Fals aseguró a El Tiempo que se trataba de auxiliares del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que en ese momento descansaban en su alojamiento, un área separada de las celdas y patios destinados a la población privada de la libertad.

“La información divulgada es incorrecta”, afirmó el funcionario, que explicó que los auxiliares reaccionaron de forma espontánea ante las manifestaciones folclóricas y la música provenientes del exterior. La institución emitió un comunicado en el que aclaró: “Se trata de auxiliares que en ese momento se encontraban descansando en sus alojamientos”.

El director del penal remarcó que los auxiliares grabaron las comparsas y la presentación del cantante vallenato Elder Dayan Díaz desde una ventana del alojamiento, lo que habría dado lugar a una interpretación errónea de las imágenes.

Celulares en las cárceles: un problema persistente

A pesar de la negación oficial, el episodio reavivó el debate sobre la presencia de dispositivos móviles en las cárceles del Atlántico. El uso de celulares dentro de los penales está prohibido, por su vínculo con actividades ilícitas y riesgos de seguridad.

De acuerdo con informes de la Fiscalía y de la Contraloría, la introducción de teléfonos inteligentes facilita la coordinación de delitos, extorsiones y la operación de redes criminales desde el interior de los establecimientos carcelarios.

En la Cárcel Modelo de Barranquilla, operativos recientes derivaron en la incautación de decenas de celulares, cargadores y tarjetas SIM. Durante 2022, una diligencia judicial permitió decomisar 24 celulares, 15 cargadores y 12 tarjetas SIM en el patio 2 del penal, donde conviven cerca de 300 reclusos. Además, se encontraron libretas con números telefónicos que fueron puestas bajo análisis de las autoridades.

Un informe del Ministerio de Defensa y la Fiscalía sostiene que el 70% de los casos de extorsión detectados en Colombia se coordina desde centros penitenciarios, lo que subraya la gravedad del fenómeno.

Antecedentes de presuntas irregularidades en el sistema penitenciario

La respuesta del Inpec no logró disipar del todo las suspicacias ciudadanas. Diversos sectores exigieron investigaciones sobre el ingreso de dispositivos y las supuestas facilidades que tendrían algunos internos para acceder a ellos. Existen denuncias sobre economías ilegales en las cárceles, donde se cobrarían “tarifas” por permitir el ingreso de celulares, licor, estupefacientes y armas.

En 2025, la cárcel El Bosque, también en el Atlántico, fue escenario de otra controversia luego de la difusión de videos que mostraban celebraciones con música a alto volumen, bebidas alcohólicas y uso de celulares en uno de los pabellones. Estos hechos derivaron en la apertura de investigaciones internas y operativos especiales.

La percepción de “autogobierno” y la denuncia de cobros ilícitos son recurrentes en el debate sobre el sistema carcelario colombiano. Las autoridades insisten en que se están revisando los mecanismos de control y reforzando la vigilancia en los penales.