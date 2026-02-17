Crecimiento de la economía colombiana superó a México y a la Unión Europea: estas son las cifras

Colombia se posicionó como la quinta economía de la OCDE con mayor crecimiento del PIB en el cuarto trimestre de 2025, alcanzando una tasa del 2,6% - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia en el cuarto trimestre de 2025 no solo fue más alto que el de México y la Unión Europea, sino que ubicó al país entre los cinco miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) con mayor expansión, impulsado principalmente por el gasto de los hogares y un auge en el sector de cultura y entretenimiento.

A pesar de que el dato anual, difundido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), no alcanzó las expectativas de los analistas, el desempeño colombiano superó a economías avanzadas y abrió debates sobre la sostenibilidad del crecimiento y los desafíos de inversión.

Colombia ocupó la quinta posición en crecimiento trimestral del PIB dentro de la Ocde, con una tasa de 2,6%, solo detrás de Polonia (3,6%), España (2,6%), Lituania (2,5%) y República Checa (2,4%).

En contraste, otras economías como Suecia (1,7%), México (1,6%), Corea del Sur (1,5%) y el conjunto de la Unión Europea (1,5%) experimentaron tasas más bajas.

El gasto de los hogares y el auge en el sector de cultura y entretenimiento impulsaron el PIB de Colombia durante el cierre de 2025, según el Dane - crédito Luisa González/Reuters

El panorama fue aún menos dinámico en países como Francia (1,1%), Reino Unido (1,0%), Italia (0,8%), Austria (0,7%), Canadá (0,6%), Hungría (0,5%) y Alemania, que solo alcanzó 0,4% de variación, una cifra considerablemente distante del desempeño logrado por Colombia.

El Dane atribuyó el buen resultado anual a la fortaleza de la demanda interna y el gasto de los hogares, así como al comportamiento destacado de sectores como administración, defensa, comercio y especialmente actividades de arte, entretenimiento y recreación.

De acuerdo con Piedad Urdinola, directora del organismo, “los eventos masivos y grandes conciertos, todos con lleno total en las dos principales ciudades y en otros lugares del país, lo cual es algo muy importante” fueron determinantes para el dinamismo del último trimestre de 2025.

El dato cultural fue especialmente relevante: Urdinola señaló que, desde la pandemia, los colombianos destinan más recursos a actividades culturales y de entretenimiento, desplazando incluso a los juegos de azar en términos de aporte al PIB. El gasto en recreación y cultura se consolidó como el primer rubro de consumo para los hogares al cierre de 2025.

No obstante, la inversión registró un desempeño negativo. La formación de capital decreció 2,9% en el periodo, un giro tras seis trimestres consecutivos de avance, vinculado principalmente a una caída en los registros de viviendas en varias ciudades.

El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo afirmó que: "El crecimiento del PIB va bastante mal" - crédito @jrestrp/X

Las cifras conocidas generaron controversia entre los expertos económicos. José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, cuestionó la solidez del crecimiento, al considerar que “el crecimiento del PIB va bastante mal. Han sido tres años de un mal crecimiento y poco sostenible porque se soporta en el déficit fiscal y el sobreendeudamiento”, expresó a través de su cuenta en X.

Restrepo apuntó a la “animadversión al sector privado”, la alta carga impositiva y la incertidumbre generada por políticas públicas como trabas para la inversión: “Tienen postrada la inversión en relación al PIB”, afirmó. Sugirió revisar la estructura tributaria y la regulación, así como diseñar políticas específicas que impulsen sectores como agroindustria, industria, servicios basados en conocimiento, turismo y energía renovable.

El centro de investigaciones del Banco de Bogotá alertó sobre el cambio en la dinámica entre los sectores público y privado. Si bien el sector privado creció 1,8% en 2025, prácticamente replicando la cifra previa, “en el mismo lapso, el gasto público pasó de un crecimiento de 0,6% a 7,1%. Así, en 2025, la economía nacional entró en una fase de crowding out”.

Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, advirtió sobre el descenso de la inversión, “la cual cayó 2,9% en el último trimestre y se ubicó en su nivel más bajo en las dos últimas décadas: 16% del PIB”, expresó en declaraciones citadas por La República.

Para Mejía, “si el país no logra elevar su tasa de inversión por encima de 20% del PIB, seguirá atrapado en una senda de crecimiento inferior al 3% anual, un ritmo insuficiente para cerrar brechas sociales y sostener un proceso robusto de desarrollo económico”.

"La industria sigue cayendo, su participación en la economía colombiana para el 4T2025 es igual al observado en la pandemia: su punto más bajo para los últimos 20 años", afirmó el presidente de Anif - crédito @JoseILopez/X

Por su parte, en la Anif, José Ignacio López advirtió que la industria nacional sigue retrocediendo: “Su participación en la economía colombiana para el 4T2025 es igual al observado en la pandemia: su punto más bajo para los últimos 20 años”, publicó en su cuenta en X.

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), también analizado por el Dane, cerró 2025 con un alza de 2,66%, superando el 1,6% registrado en el periodo anterior. El ISE suma así 19 meses de crecimiento continuo, consolidando una tendencia ascendente y aportando señales de recuperación, aunque a un ritmo más moderado que el de meses previos.