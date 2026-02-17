Colombia

Muerte de Kevin Acosta: defensora del Pueblo condenó señalamientos hacia su familia; “No es responsabilidad de su mamá”

El niño de siete años padecía hemofilia A severa, pero no estaba siendo tratado, debido a la falta de un medicamento

Guardar
La defensora del Pueblo, Iris
La defensora del Pueblo, Iris Marín , aseguró que el sistema de salud le falló a Kevin Acosta - crédito Mauricio Dueñas/EFE

La Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín Ortiz, se pronunció en un corto mensaje en X sobre el fallecimiento de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años que padecía hemofilia A severa y que, por falencias del sistema de salud, no recibía tratamiento oportuno desde diciembre de 2025. El menor requería de un medicamento que debía ser garantizado por la Nueva EPS (intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud), pero no tenía una IPS asignada y no pudo recibir la medicina que necesitaba.

El 8 de febrero, el menor sufrió una caída mientras montaba bicicleta y el golpe le generó un sangrado cerebral. La Federación Colombiana de Enfermedades raras puso en conocimiento su situación, advirtiendo en X: “Kevin se encuentra sin tratamiento, sin red de atención especializada y sin garantías, pese a tratarse de una emergencia vital asociada a una enfermedad huérfana de alto riesgo”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Federación Colombiana de Enfermedades
La Federación Colombiana de Enfermedades Raras había advertido sobre la situación en la que se encontraba Kevin Acosta y la falta de atención en salud adecuada - crédito @Fecoer/X

Pese a las denuncias públicas que se hicieron sobre su caso y el manejo que le dio el personal de salud a la emergencia, el menor falleció el 13 de febrero. Su situación causó malestar e indignación entre la población colombiana, que señaló al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, como responsable de su fallecimiento. Sin embargo, el jefe de Estado y su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, indicaron que, aunque se debe investigar qué pasó con el medicamento del paciente, su familia habría fallado en prevenir que tuviera lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Esas declaraciones desataron molestia y rechazo, tanto así, que la Defensoría del Pueblo reaccionó, indicando que, Yudy Katherine Pico, madre del menor, no puede ser señalada como responsable de la muerte de su hijo. Aseguró que este tipo de acusaciones constituyen una revictimización de la mujer.

“Hoy todos somos Kevin Acosta. La muerte de Kevin no es responsabilidad de su mamá, porque el cuidado no es una carga solo de las mujeres y las madres. La mamá no tiene por qué ser revictimizada. El cuidado es un derecho humano, igual que la salud. El sistema de salud, en su conjunto, falló en el cuidado de Kevin”, escribió la Defensoría en X.

La Defensoría del Pueblo se
La Defensoría del Pueblo se refirió a la muerte de Kevin Acosta - crédito @DefensoriaCol/X

La defensora Iris Marín añadió un comentario, afirmando que el sistema de salud colombiano tenía la responsabilidad de garantizar el cuidado de la salud del niño, tarea en la que fracasó. "El cuidado de la salud de Kevin era responsabilidad del sistema de salud, que no tuvo la capacidad de hacer todo a su alcance, de cumplir según sus obligaciones constitucionales, lo previsto en la ley. Si no lo vemos así, se repetirá. Fallamos", indicó.

La defensora del Pueblo, Iris
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, aseguró que el cuidad de la salud de Kevin Acosta era responsabilidad del sistema de salud - crédito @MarnIris/X

¿Qué dijo el Gobierno sobre la muerte de Kevin Acosta?

En el Consejo de Ministros del 16 de febrero, el presidente Gustavo Petro reconoció que se debe investigar qué fue lo que falló al interior de la Nueva EPS frente a la atención en salud del menor de edad. Indicó que uno de los factores sería el económico, porque la entidad está afrontando dos embargos judiciales por $2 billones, los cuales comprometen su operación y el flujo de recursos.

Pero, además de culpar al sistema de salud, señaló a la familia del niño por no haber tomado las prevenciones necesarias para evitar que tuviera algún accidente que le causara alguna hemorragia y que pusiera en riesgo su vida. Hizo énfases, sobre todo, en la mamá.

“¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? En primer lugar, la familia. Si se educa más, está en mejores condiciones de prevenir (...) Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos. Si el médico o el sistema de salud no enseña, la mamá no sabe, las mamás no nacen aprendidas, menos en los niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, aseveró.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, explicó que el niño “sufrió un accidente” y recalcó la necesidad de investigar el caso - crédito Presidencia

Al mismo tiempo, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, explicó que el Gobierno nacional ha pagado a tiempo todos los recursos destinados a la salud, por lo que, desde su perspectiva, las fallas en la atención de los pacientes no pueden estar sustentadas en la carencia de dinero. Aunado a ello, adoptó la misma postura del jefe de Estado y advirtió sobre las acciones preventivas que se deberían tener en cuenta al convivir con pacientes con hemofilia. “A un hemofílico se le debe restringir ese tipo de actividades”, dijo.

Temas Relacionados

Defensoría del PuebloIris MarínKevin AcostaNiño con hemofiliaHemofiliaNueva EPSGustavo PetroGuillermo JaramilloColombia-Noticias

Más Noticias

Madre de universitario hallado muerto en zona rural de Gachancipá, Cundinamarca, denunció extorsiones: gobernador se pronunció

El uso de dispositivos electrónicos permitió a los allegados rastrear la última ubicación de Cristian Martín, universitario de 16 años, cuyo fallecimiento fue confirmado luego de una intensa búsqueda

Madre de universitario hallado muerto

El Dorado rompe récords de pasajeros mientras sindicatos ralentizan los controles, este es el panorama

Con más de 6,2 millones de movimientos migratorios en 2025 y una ampliación del área de inmigración que ya va en 76%, el principal aeropuerto del país enfrenta congestión por el “plan tortuga” de Migración Colombia

El Dorado rompe récords de

Ataque armado dejó una adolescente muerta y otros dos jóvenes heridos en Ibagué

Las autoridades investigan los hechos ocurridos en uno de los sectores populares de la ciudad

Ataque armado dejó una adolescente

Ministro de Salud encendió una vez más las redes por sus polémicas declaraciones: muerte de Kevin Acosta sería el caso que ‘rebosó la copa’

Guillermo Alfonso Jaramillo, uno de los hombres de confianza del presidente Gustavo Petro, en un gabinete al que llegó en mayo de 2023, volvió a ser blanco de duras críticas por sus controversiales afirmaciones, en esta ocasión sobre las presuntas responsabilidades en el deceso del menor, que sufría de hemofilia y no recibió su medicamento

Ministro de Salud encendió una

Exmagistrado de la Corte Constitucional explicó por qué el salario mínimo no puede reducirse: “Atentaría contra los derechos de los trabajadores”

La suspensión provisional del decreto que determinó el incremento anual mantiene vigente el monto actual mientras el Gobierno expide un nuevo acto administrativo

Exmagistrado de la Corte Constitucional
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades incautaron arsenal a estructura

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

ENTRETENIMIENTO

Tina arremetió contra Zambrano por

Tina arremetió contra Zambrano por su desempeño en la primera parte de la final del ‘Desafío Siglo XXI’

Vestida de rojo, Shakira encendió las redes sociales con un fluido chino para celebrar el Año Nuevo Chino: “¡Nos vemos pronto!"

Lady Noriega ‘les tira’ a los participantes en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ y opina sobre qué les hace falta

Karola Alcendra tuvo fuerte enfrentamiento con Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos′: “Yo sí hablo es claro”

Yeferson Cossio se unió a las ayudas humanitarias para los afectados en Córdoba y ‘le tiró’ a otros influenciadores: “Nunca me meto en la vida de nadie”

Deportes

Liverpool vs. Medellín EN VIVO,

Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ debuta en Uruguay

Las bajas que tendrá Independiente Medellín en su debut de Copa Libertadores ante Liverpool

Davinson Sánchez convirtió un golazo en la histórica victoria de Galatasaray sobre Juventus en Champions League

Luis Díaz reveló detalles de su llegada al Bayern Múnich y abrió herida en Liverpool: “Fue la decisión correcta”

El debut de James Rodríguez en la MLS podría correr peligro: esta es la razón