Muerte de Kevin Acosta: defensora del Pueblo condenó señalamientos hacia su familia; “No es responsabilidad de su mamá”

La defensora del Pueblo, Iris Marín , aseguró que el sistema de salud le falló a Kevin Acosta - crédito Mauricio Dueñas/EFE

La Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín Ortiz, se pronunció en un corto mensaje en X sobre el fallecimiento de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años que padecía hemofilia A severa y que, por falencias del sistema de salud, no recibía tratamiento oportuno desde diciembre de 2025. El menor requería de un medicamento que debía ser garantizado por la Nueva EPS (intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud), pero no tenía una IPS asignada y no pudo recibir la medicina que necesitaba.

El 8 de febrero, el menor sufrió una caída mientras montaba bicicleta y el golpe le generó un sangrado cerebral. La Federación Colombiana de Enfermedades raras puso en conocimiento su situación, advirtiendo en X: “Kevin se encuentra sin tratamiento, sin red de atención especializada y sin garantías, pese a tratarse de una emergencia vital asociada a una enfermedad huérfana de alto riesgo”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Federación Colombiana de Enfermedades Raras había advertido sobre la situación en la que se encontraba Kevin Acosta y la falta de atención en salud adecuada - crédito @Fecoer/X

Pese a las denuncias públicas que se hicieron sobre su caso y el manejo que le dio el personal de salud a la emergencia, el menor falleció el 13 de febrero. Su situación causó malestar e indignación entre la población colombiana, que señaló al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, como responsable de su fallecimiento. Sin embargo, el jefe de Estado y su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, indicaron que, aunque se debe investigar qué pasó con el medicamento del paciente, su familia habría fallado en prevenir que tuviera lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Esas declaraciones desataron molestia y rechazo, tanto así, que la Defensoría del Pueblo reaccionó, indicando que, Yudy Katherine Pico, madre del menor, no puede ser señalada como responsable de la muerte de su hijo. Aseguró que este tipo de acusaciones constituyen una revictimización de la mujer.

“Hoy todos somos Kevin Acosta. La muerte de Kevin no es responsabilidad de su mamá, porque el cuidado no es una carga solo de las mujeres y las madres. La mamá no tiene por qué ser revictimizada. El cuidado es un derecho humano, igual que la salud. El sistema de salud, en su conjunto, falló en el cuidado de Kevin”, escribió la Defensoría en X.

La Defensoría del Pueblo se refirió a la muerte de Kevin Acosta - crédito @DefensoriaCol/X

La defensora Iris Marín añadió un comentario, afirmando que el sistema de salud colombiano tenía la responsabilidad de garantizar el cuidado de la salud del niño, tarea en la que fracasó. "El cuidado de la salud de Kevin era responsabilidad del sistema de salud, que no tuvo la capacidad de hacer todo a su alcance, de cumplir según sus obligaciones constitucionales, lo previsto en la ley. Si no lo vemos así, se repetirá. Fallamos", indicó.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, aseguró que el cuidad de la salud de Kevin Acosta era responsabilidad del sistema de salud - crédito @MarnIris/X

¿Qué dijo el Gobierno sobre la muerte de Kevin Acosta?

En el Consejo de Ministros del 16 de febrero, el presidente Gustavo Petro reconoció que se debe investigar qué fue lo que falló al interior de la Nueva EPS frente a la atención en salud del menor de edad. Indicó que uno de los factores sería el económico, porque la entidad está afrontando dos embargos judiciales por $2 billones, los cuales comprometen su operación y el flujo de recursos.

Pero, además de culpar al sistema de salud, señaló a la familia del niño por no haber tomado las prevenciones necesarias para evitar que tuviera algún accidente que le causara alguna hemorragia y que pusiera en riesgo su vida. Hizo énfases, sobre todo, en la mamá.

“¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? En primer lugar, la familia. Si se educa más, está en mejores condiciones de prevenir (...) Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos. Si el médico o el sistema de salud no enseña, la mamá no sabe, las mamás no nacen aprendidas, menos en los niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, aseveró.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, explicó que el niño “sufrió un accidente” y recalcó la necesidad de investigar el caso - crédito Presidencia

Al mismo tiempo, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, explicó que el Gobierno nacional ha pagado a tiempo todos los recursos destinados a la salud, por lo que, desde su perspectiva, las fallas en la atención de los pacientes no pueden estar sustentadas en la carencia de dinero. Aunado a ello, adoptó la misma postura del jefe de Estado y advirtió sobre las acciones preventivas que se deberían tener en cuenta al convivir con pacientes con hemofilia. “A un hemofílico se le debe restringir ese tipo de actividades”, dijo.