La Liendra respondió a las críticas que recibió por supuestamente estar “apagado” en redes sociales

El famoso ‘influencer’ cambia la jugada y apuesta por el formato documental, desatando debates y dejando a muchos boquiabiertos con la recepción masiva de su más reciente producción digital

El creador de contenido decidió dejar claro que a pesar de que lo quieren ver caer, sigue siendo uno de los más vistos en YouTube - crédito @la_liendraa/IG

Mauricio Gómez, conocido en redes sociales como La Liendra, uno de los nombres más reconocidos en el universo digital colombiano, enfrenta críticas mientras reivindica su evolución profesional y apuesta por un documental de impacto como muestra de transformación en su carrera.

El reciente trayecto de La Liendra ha estado marcado por un enfoque profesional renovado, como el reciente documental que presentó enfocado en la vida de Pablo Escobar y Carlos Lehder.

Frente a las voces que cuestionaban su protagonismo en las redes sociales, el creador fijó su postura al señalar, en declaraciones recogidas por la red social Instagram: “He dedicado tiempo y recursos a producciones independientes que requieren más investigación, planeación y edición”.

Esta apuesta, según sus palabras, representa la consolidación de una etapa más madura en su trayectoria, alejada de la frecuencia de publicaciones rápidas y centrada ahora en relatos con mayor solidez narrativa.

La última producción de La Liendra cobra relevancia como argumento central en la conversación digital. Su documental sobre la figura de Pablo Escobar no solo ha registrado un millón de visualizaciones poco después de su lanzamiento en YouTube, uno de los datos que remarca para evidenciar respaldo, sino que se convirtió en su carta de presentación ante las críticas.

“Quiero dirigirme públicamente a todos los que dijeron que estaba apagado, que me daban por muerto, que La Liendra debía retirarse, que nadie lo veía”, expresó el creador de contenido en Instagram.

El creador de contenido confesó que los documentales que ha realizado lo han acercado a nuevos públicos - crédito @la_liendraa/ Instagram

El influencer respondió de forma enérgica: “De verdad, discúlpenme. Qué fucking pena no haberles dado gusto a un millón de vistas en tan solo 24 horas. De verdad, perdón. No era mi intención demostrarles y cerrar la jeta de que todavía tengo mucho para dar. Sorry, dijo, señalando que los resultados de su desempeño digital constituyen la mejor respuesta ante los cuestionamientos.

La decisión de orientar su contenido hacia el formato documental, en palabras del propio La Liendra, representa un cambio significativo en su historia profesional. Explicó que este giro le permite abordar historias complejas y ofrecer contenidos diferentes a los que tradicionalmente se asocian a su nombre.

Mientras una parte de sus seguidores ve en este movimiento una señal de crecimiento, otros sostienen que representa un riesgo para la dinámica habitual de las redes.

Ante este escenario, el influencer declaró en Instagram sentirse motivado con esta faceta estructurada de su carrera y aseguró que su mirada está puesta en el largo plazo: “Ahora trabajo con una visión a futuro, apostando a propuestas que considero relevantes y que me permiten diversificar mi presencia digital”, manifestó, resaltando que el éxito no siempre se mide por la frecuencia de publicaciones virales, sino por la calidad y el impacto de los proyectos.

Villalobos cuestionó la forma con la que mostró La Liendra a Armero - crédito @LaLiendra

El alcalde de Medellín alertó

A proposito del caso de

Elecciones 2026: Registraduría aclaró el

Gustavo Petro solicitó asistencia consular

Accidente de tránsito dejó un
Autoridades incautaron arsenal a estructura

Yaya Muñoz reveló que la

Liverpool vs. Medellín EN VIVO,

