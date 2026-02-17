James Rodríguez se hace viral en Minnesota tras aceptar corte de cabello con barbero local

El futbolista colombiano recibió un corte de cabello de Jaybeeniconic - crédito @JayCelebrityBarber/Tiktok

La llegada de James Rodríguez al Minnesota United FC ha generado expectativas tanto deportivas como sociales. Durante una concentración del equipo, el jugador fue abordado por el barbero conocido en redes sociales como Jaybeeniconic, quien le propuso un cambio de imagen en plena vía pública. De acuerdo con los videos difundidos en TikTok, el mediocampista aceptó la propuesta tras una breve charla y cumplió la promesa de acudir al corte después de la cena con sus compañeros de equipo.

El episodio, que rápidamente escaló en popularidad digital, muestra a James Rodríguez sentado en una silla mientras el estilista posa tras el jugador.

“Hoy le corté el cabello al mejor jugador de fútbol en la historia de Colombia, James Rodríguez, muchas gracias, mi pana muy bacano, larga vida bro. Estamos activos”, escribió Jaybeeniconic en una de sus publicaciones junto al video del corte.

Las imágenes del corte de cabello sumaron miles de visualizaciones y reacciones, impulsando la presencia de James Rodríguez en el entorno local y nacional. En otro video, Jaybeeniconic narró cómo convenció al mediocampista: “Cómo me uní y me convertí en el primer barbero en los Estados Unidos en cortarle el pelo a partir de ahora desde que fichó por el Minnesota United en la MLS y ahora estamos encerrados durante 6 meses y la Copa del Mundo y un nuevo amigo de toda la vida”.

Jaybeeniconic expresa su entusiasmo al atender a James Rodríguez. - crédito @JayCelebrityBarber/Tiktok

Según los registros publicados, el barbero explicó a Rodríguez que había trabajado con otros jugadores de la MLS. El colombiano, en un principio dudoso, accedió a la propuesta y pidió que lo esperara tras la cena. Finalmente, cumplió su palabra y acudió al corte, lo que fue celebrado tanto por el barbero como por los seguidores presentes.

Un cambio de ‘look’ en el contexto de la MLS y el Mundial 2026

La viralización de este gesto coincide con una etapa determinante para James Rodríguez. Tras su paso por el León de México, el mediocampista firmó con el Minnesota United FC en febrero de 2026. Su llegada a la MLS responde a la búsqueda de continuidad y adaptación de cara al proceso clasificatorio hacia la Copa del Mundo de 2026, que se jugará en Norteamérica.

El contrato con el club estadounidense le ofrece a James las condiciones necesarias para prepararse en uno de los escenarios principales del próximo Mundial. Su adaptación al fútbol de Estados Unidos incluye no solo el aspecto deportivo, sino también la integración a nuevas dinámicas sociales y culturales, como evidencian episodios como el corte de cabello viral.

El mediocampista James Rodríguez aceptó un nuevo cambio de look realizado por un estilista local - crédito @JayCelebrityBarber/Tiktok

Cercanía con la afición y repercusión en la comunidad

El gesto de James Rodríguez fue interpretado por muchos aficionados como una muestra de humildad y accesibilidad. En los videos, el barbero lo calificó como “el mejor jugador en la historia de Colombia” y destacó la trayectoria del futbolista en equipos como el Real Madrid, el Bayern Múnich, Banfield, Porto y Mónaco.

De acuerdo con algunos comentarios en la redes sociales, el corte de cabello se convirtió en un símbolo de la conexión entre el deportista y la gente de Minnesota, que empieza a seguir de cerca la carrera del colombiano en la MLS.

La transferencia de James Rodríguez al Minnesota United FC destaca como uno de los movimientos más relevantes del mercado de invierno en la MLS - crédito @jamesrodriguez/X

Próximos pasos de James Rodríguez en Minnesota

El debut oficial de James Rodríguez con el Minnesota United FC se perfila como uno de los momentos más esperados de la temporada, con el primer partido ante el Austin FC próximo a disputarse. La adaptación del futbolista avanza junto a su exposición mediática y la expectativa de que su experiencia internacional.

En una ciudad que empieza a conocerlo más allá de los estadios, James ya dio su primera muestra de integración al estar en plena calle, confiar en un barbero local y dejar que las cámaras captaran el momento.