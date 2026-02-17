Ingrid Carolina Plata Navas: contratos millonarios y vínculos familiares en el Dapre durante el gobierno Petro

El presidente Gustavo Petro y la contratista Ingrid Carolina Plata Navas, quien ha firmado contratos por prestación de servicios con el Dapre desde agosto de 2022. - crédito Presidencia/redes sociales

La mejor amiga de la primera dama, Verónica Alcocer, obtuvo contratos por más de 719 millones de pesos con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en los últimos tres años y medio. La permanencia y el monto de estos acuerdos han generado cuestionamientos en sectores políticos y de opinión pública.

Según reveló el periódico El Tiempo, desde agosto de 2022, Ingrid Carolina Plata Navas ha sido contratista del Dapre. Los registros de Datos Abiertos evidencian que Plata Navas firmó tres contratos con la entidad, todos por prestación de servicios y adjudicados de manera directa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El primero se celebró el 26 de agosto de 2022 y tuvo como objetivo brindar apoyo en la organización y ejecución de actividades de protocolo y logística en el Palacio de Nariño, Hacienda Hato Grande (Sopó) y la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena. Por este contrato, percibió 70.808.710 pesos.

El segundo acuerdo, firmado el 16 de diciembre de 2022, fue el de mayor valor, con un monto de 482.480.725 pesos. En la plataforma oficial figura el 31 de enero de 2024 como fecha de finalización, pero el documento establece vigencia hasta el 30 de noviembre de 2024.

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República adjudicó tres contratos por prestación de servicios a Ingrid Carolina Plata Navas. - crédito Presidencia de Colombia/DAPRE/Facebook

En los primeros 15 días de diciembre de 2022, recibió 9.834.543 pesos. Durante 2023, sus honorarios mensuales alcanzaron 20.259.159 pesos, sumando 243.109.908 pesos. Para 2024, el salario mensual fue de 20.866.934 pesos durante once meses, totalizando 229.536.274 pesos.

Plata Navas ha mantenido contratos vigentes con el Dapre desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia. Esta continuidad la posiciona como una de las contratistas más constantes de la entidad durante el actual gobierno.

Cercanía con el círculo presidencial

La relación de Ingrid Carolina Plata Navas con el entorno del poder no se limita a su amistad con la primera dama. Está casada con Danilo Romero, compadre del presidente Gustavo Petro y vinculado a la empresa venezolana PDVSA, donde participó en la firma de Contratos de Participación Productiva para la explotación de campos petroleros en Venezuela.

De acuerdo con el periódico, el nombre de Plata Navas también apareció en un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), donde figura como una de las personas que recibió transferencias económicas por parte del presidente. Todas las adjudicaciones de contratos ocurrieron días después de la posesión presidencial en 2022.

Ingrid Carolina Plata Navas es señalada como amiga cercana de Verónica Alcocer y ha sido contratista del Dapre durante el actual gobierno.- crédito redes sociales/Montaje de Infobae

Experiencia profesional y declaración patrimonial

En el proceso de contratación con el Dapre, Plata Navas acreditó experiencia en empresas privadas como Carbones de Toledo S.A. (propiedad de su esposo, Danilo Romero), Supra Assets SAS y Rumbos Ltda. En esas compañías ejerció funciones como jefe de personal, gerente general y jefe administrativa.

En su declaración de conflicto de interés más reciente, presentada ante Función Pública, Plata Navas reportó ingresos, bienes y acreencias por 401.725.000 pesos en 2024, provenientes exclusivamente de salarios y otros ingresos laborales. También consignó una cuenta de ahorros con saldo de 20 millones de pesos y bienes patrimoniales por 700 millones de pesos, repartidos entre un mueble valorado en 100 millones y un inmueble de 600 millones.

Omisiones en la declaración de intereses

A pesar de los vínculos familiares y la relevancia de los contratos, Plata Navas no reportó conflictos de interés en su declaración, ni incluyó a su esposo, Danilo Romero, en el apartado destinado a cónyuge o compañero permanente.

Registros oficiales muestran los montos, vigencias y modalidad de contratación directa suscritos entre 2022 y 2024. - crédito Colprensa - Juan Páez

Contratación y funciones recurrentes

El Tiempo afirmo que los contratos de Plata Navas con el Dapre han tenido como objeto la prestación de servicios de apoyo en protocolo y logística. Las actividades se desarrollaron principalmente en los recintos oficiales del gobierno y han mantenido una continuidad contractual desde la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño.

La información sobre la trayectoria y los contratos de Plata Navas se encuentra consignada en documentos oficiales publicados en plataformas públicas y portales de transparencia del Estado colombiano.

Actualmente, Ingrid Carolina Plata Navas mantiene un contrato vigente con el Dapre.