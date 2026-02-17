‘Influencer’ explicó qué es el Congreso y cuáles son las funciones de los elegidos para el Senado y Cámara: “Para que sepas qué se vota en marzo”

Las elecciones legislativas en marzo marcan el inicio de la recta final para los aspirantes a la Presidencia de la República - crédito Cristian Bayona/Colprensa | @politica.apoliticos/IG

Varias preguntas que muchos usuarios de diferentes edades se han hecho en Colombia en la antesala de las elecciones legislativas en el país en secreto terminaron siendo resueltas en redes sociales por cuenta de una joven llamada Gabriela Alonso.

La creadora de contenido le explicó a sus seguidores varias dudas que persisten alrededor de las elecciones que se celebrarán el domingo 8 de marzo de 2026 en Colombia, y que de paso, definirán los candidatos definitivos que buscarán la Presidencia.

Por tal motivo, y en tres videos, Alonso resolvió tres grandes dudas: qué es Congreso de la República; qué hacen un senador, y cuáles son las diferencias con un representante a la Cámara.

Para lo anterior, en la primera grabación la joven colombiana inició de esta forma su presentación: “El Congreso es el lugar donde se hacen las leyes en Colombia. Las reglas que aplican para todos, para ti, para mí, para el presidente, para las empresas, para el Estado, para todo el mundo”.

La joven divulgadora compartió la serie de videos en su cuenta de Instagram Política para apolíticos (@politica.apoliticos), espacio donde suele explicar de manera sencilla y directa las noticias más relevantes del panorama político nacional y mundial.

El Congreso: reglas, límites y quién lo compone

Alonso planteó que el Congreso no gobierna el país ni maneja el día a día.

“Su función es poner reglas y poner límites”, resaltó la influencer, que insistió en que este organismo es la instancia donde se decide qué leyes se pueden hacer, cuáles no y qué ocurre cuando alguien abusa de su poder.

El trabajo legislativo, según Alonso, afecta por igual a ciudadanos, funcionarios y empresas. Ella recalcó que “las reglas que aplican para todos” surgen de allí y puntualizó que el Congreso “no gobierna el país, no maneja el día a día del país”, sino que “su función es poner reglas y poner límites”, destacó con sus palabras.

Al detallar la composición, la activista relató: “El Congreso está compuesto por dos grupos: el Senado y la Cámara de Representantes”, y dejó claro que ambos cuerpos tienen funciones distintas, pero juntos forman el sistema que define el marco legal colombiano.

El rol del congresista: leyes, Constitución y control político

Alonso desglosó las tareas de quienes integran el Congreso, e hizo hincapié en tres funciones principales: hacer, cambiar o eliminar leyes; modificar la Constitución, y vigilar al presidente y al Gobierno.

En sus palabras, “Un congresista sí puede proponer una ley para cambiar algo que no funciona, votar para que una ley se apruebe o no se apruebe, llamar a un ministro o al presidente para pedir explicaciones.”

Alonso detalló que el trabajo legislativo incluye escribir y modificar reglas, así como eliminar las que hayan dejado de ser útiles.

El control político, dijo la activista, permite a los congresistas “preguntar qué están haciendo, pedir cuentas y revisar que no se pasen del poder”.

Alonso también diferenció lo que no corresponde a estos funcionarios: “Un congresista no puede gobernar el país, tomar decisiones del día a día, dar órdenes a ministros o a alcaldes y llevar a cabo obras, contratos o programas”.

¿Qué hace un senador? Alcance nacional y funciones clave

En su segundo video, Gabriela Alonso se centró sobre el papel de los senadores.

Para esto, la influencer expuso que las leyes aprobadas por este grupo “aplican para todo el país, no para una ciudad específica, no para una región, para todo Colombia”.

De igual forma, la joven colombiana destacó cinco tareas esenciales de los senadores: proponer, discutir y votar leyes de alcance nacional; impulsar reformas constitucionales, aunque aclaró que “este proceso no es tan fácil, es muy largo”; vigilar al Gobierno llamando a ministros y exigiendo explicaciones; ayudar a elegir los cargos clave del Estado, y decidir en temas trascendentales como recursos y seguridad.

Como complemento, la creadora de contenido aclaró que que un senador “no gobierna”, ni ejecuta obras, ni administra programas. Su función es “poner reglas y poner límites”, reseñó.

Alonso ahondó acerca de la importancia de votar por senadores, dado que} “cuando eliges a un senador, estás eligiendo a la persona que va a decidir qué reglas tiene el país, cómo se cambian las reglas del país y hasta dónde puede llegar el poder del presidente”.

¿Qué hace un representante a la Cámara? Voz de las regiones

El tercer video estuvo dedicado a los representantes a la Cámara. Para ellos, Gabriela Alonso explicó que estos funcionarios “tienen una misión especial: representar a los ciudadanos de una región específica del país”.

Cada representante llega al Congreso “para hablar de su departamento, su ciudad o su región”, mencionó al principio de la grabación, que busca resolver todas las dudas para que miles de colombianos no se queden sin votar y que ejerzan su derecho.

En el video final, Alonso recordó que hay representantes de todas las zonas del país: “Por Bogotá, por Antioquia, por el Valle, por el Atlántico, por todas partes”.

Adicional a lo anterior, la activista aseveró que un representante “propone, discute y aprueba leyes, pero contando lo que pasa en su región” y “defiende los intereses de su territorio cuando se están escribiendo las reglas del país”.

Sobre sus labores, la joven destacó que los representantes vigilan el uso de los recursos públicos y pueden cuestionar a funcionarios “si cree que se están pasando del límite”, precisa.

Además, participan en decisiones sobre temas como recursos y seguridad, cuidando que “su región no quede olvidada”, recalcó Alonso.

La creadora de contenido señaló con vehemencia que “un representante no gobierna el país, no ejecuta obras y no manda. Su trabajo no es tomar decisiones ni administrar, es representar a su gente y ponerle límites al poder”.

Diferencias clave entre senador y representante: impacto en el voto

La divulgadora resumió la diferencia central entre ambos cargos, para poner fin a cualquier duda sobre sus funciones.

“El senador piensa en el país completo, sin importar en qué parte de Colombia te encuentres, puedes votar por cualquier senador. No importa tu ciudad, región, departamento”, inicia Alonso, y en contraste explicó que “un representante a la Cámara piensa desde su región; para votar en Cámara, tú votas por la gente que representa el lugar donde tú vives”.

Para cerrar, Alonso insistió en la relevancia de este mecanismo: “Por eso es tan importante votar a la Cámara de Representantes, porque ellos son la voz de tu región dentro del Congreso”.