Colombia

Gobierno Petro adelantó cuáles serán las medidas con las que ayudarán a las empresas a sobrellevar el aumento del salario mínimo

Germán Ávila, ministro de Hacienda, dijo que se alistan mecanismos para facilitar la adaptación empresarial y ampliar líneas de apoyo a sectores vulnerables

Guardar
Las pymes son principales generadoras
Las pymes son principales generadoras de empleo en Colombia - crédito Colprensa

El Gobierno de Gustavo Petro decidió mantener el aumento del 23,7% en el salario mínimo vital, lo que refrenda su posición ante la sesión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, del 16 de febrero, en la que participaron representantes gubernamentales, empresariales y sindicales. La decisión se produjo pese al fallo del Consejo de Estado, que suspendió el anterior decreto y obligó a un nuevo procedimiento administrativo.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, resaltó la imposibilidad jurídica de revertir el ajuste. “El salario vital es un derecho adquirido por los trabajadores. Reversarlo es inconveniente, inconstitucional e inviable desde el punto de vista jurídico”, afirmó luego de la reunión de la Comisión de Concertación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ávila resaltó que el incremento del 23,7% ya fue integrado a la planificación tanto de las empresas como de los hogares. “El salario vital ya ha sido incorporado en la dinámica empresarial y en los ingresos y gastos de los hogares”, puntualizó. Advirtió que cualquier modificación en la cifra podría desencadenar “incertidumbre en la economía y en el mercado laboral”, lo que afectaría la previsibilidad de ingresos y costos para empleadores y trabajadores.

Germán Ávila, ministro de Hacienda,
Germán Ávila, ministro de Hacienda, dijo que el Gobierno Petro busca garantizar la operatividad a las empresas - crédito Ministerio de Hacienda

Como respuesta a la medida cautelar decretada por el Consejo de Estado, reiteró el compromiso del Gobierno de obedecer la orden judicial. “El Gobierno ha reiterado su decisión de acatar el auto y expedir el decreto que ordena el Consejo de Estado”, enfatizó el ministro. El plazo para cumplir con la expedición del nuevo decreto es de ocho días calendario a partir de la notificación.

Frente a esto, el Ejecutivo señaló que entregará al alto tribunal toda la información económica que respalda la decisión de política pública adoptada en el ajuste del salario mínimo.

Paquete de medidas

Frente al impacto del aumento sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes), el Gobierno alista un paquete de medidas destinado a facilitar la adaptación.

Los bancos rechazaron la intensión
Los bancos rechazaron la intensión del Gobierno de que estos hagan inversiones forzosas - crédito Luisa González/Reuters

Entre las alternativas mencionadas por Ávila se encuentra:

  • Fortalecimiento y la masificación del crédito de fomento por medio de Bancóldex, con el fin de mejorar la liquidez y el acceso a capital de trabajo para las pymes.
  • Se evalúa la posibilidad de implementar mecanismos de inversión forzosa del sistema financiero orientados a expandir la oferta de financiamiento hacia los sectores más sensibles al incremento de los costos laborales.

“Tenemos una especial preocupación con las pequeñas y medianas empresas; creemos que a ellas hay que darles una serie de medidas compensatorias que contribuyan a la absorción de este proceso del salario mínimo”, explicó el funcionario. Indicó, además, que se analizan acciones adicionales de compensación para los segmentos productivos más expuestos a los nuevos costos.

En el Ministerio del Trabajo
En el Ministerio del Trabajo se desarrolló la Comisión de Concertación con sindicatos y empresarios, por mandato del presidente Gustavo Petro y en cumplimiento del auto del Consejo de Estado - crédito Ministerio del Trabajo

Durante la rueda de prensa, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, complementó la información. Señaló que en la mesa de concertación predominó el consenso para sostener el aumento vigente. “Del lado de los empresarios hay una opinión mayoritaria en favor de que resultaría equivocado expedir un decreto que modifique el incremento del 23,7% que hoy está vigente”, dijo Sanguino.

Salario ya está integrado

Añadió que tanto los empleadores como las centrales sindicales coinciden en que el salario mínimo vital ya está integrado en la operativa de las empresas y en el bienestar de las familias beneficiadas. Sanguino remarcó que todas las voces presentes se pronunciaron por evitar cualquier alteración que pudiera generar incertidumbre en el mercado laboral colombiano.

Con la expedición del nuevo decreto en los próximos días, el Gobierno prevé entregar a las autoridades judiciales la documentación sobre los fundamentos económicos que sustentan el incremento y continuar con la agenda de concertación iniciada en la Comisión Permanente.

Además, el Gobierno nacional se comprometió a proseguir el trabajo conjunto con empresarios y trabajadores para analizar y ejecutar medidas de apoyo complementarias, asegurando la estabilidad en el empleo formal y el desarrollo económico del país.

Temas Relacionados

Gustavo PetroEmpresas ColombianasAumento Salario Mínimo ColombiaSalario Mínimo 2026Salario Mínimo ColombiaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Ecuador - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la ronda final del Sudamericano Femenino Sub-20

La Tricolor femenina juvenil inicia la última fase del campeonato que se juega en Paragay como favorita al título y a quedarse con uno de los cupos a la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA que se jugará en Polonia, luego de ser líderes del grupo A

Colombia vs. Ecuador - EN

Final del ‘Desafío Siglo XXI’: Rata y Zambrano lo dejarán todo en la pista junto a sus duplas

El capítulo de cierre dejará grandes emociones al recordar los mejores momentos de los últimos desafiantes

Final del ‘Desafío Siglo XXI’:

En junio, el metro de Bogotá realizará pruebas con trenes sobre viaductos: ciudadanos podrán observar los primeros recorridos

Las maniobras técnicas contemplan recorridos sin pasajeros entre el patio taller y la estación cuatro, cumpliendo protocolos internacionales y garantizando la seguridad en la integración ferroviaria

En junio, el metro de

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

El Gobierno anunció recompensas por información que conduzca a la captura de alias Mordisco y Antonio García, entre otros criminales que delinquen en la zona

Autoridades incautaron arsenal a estructura

Viuda de Miguel Uribe Turbay habló de su distanciamiento de la política: “Cuando no sabes para dónde ir...”

A pesar de las presiones para seguir los pasos de su esposo, María Claudia Tarazona confesó la razón por la que en este momento de su vida prefiere enfocarse en otras cosas

Viuda de Miguel Uribe Turbay
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades incautaron arsenal a estructura

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

ENTRETENIMIENTO

Final del ‘Desafío Siglo XXI’:

Final del ‘Desafío Siglo XXI’: Rata y Zambrano lo dejarán todo en la pista junto a sus duplas

La Segura sorprendió a sus fans con un video en el que aclaró rumores sobre su segundo embarazo

Isabella Ladera confesó el inesperado problema que atraviesa en su segundo embarazo

Quiénes serán los ganadores del ‘Desafío del Siglo XXI’: estos fueron los nombres que se filtraron

Expareja de Ángela Valdivieso, la modelo de OnlyFans relacionada con Blessd, se pronunció sobre los chats con el artista: “Lo publicó para hacerme daño”

Deportes

Colombia vs. Ecuador - EN

Colombia vs. Ecuador - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la ronda final del Sudamericano Femenino Sub-20

Fabián Bustos llegó a Millonarios con un reto claro: “No sirve otra cosa que ser campeón”

Colombia está lista para el Panamericano de Pista en Chile: estos son sus seleccionados y objetivos

VIDEO | Hugo Rodallega sigue siendo leyenda en el fútbol de Inglaterra: “Lo extrañamos en el equipo”

Carlos Antonio Vélez cuestionó el presente de Falcao García: “No sé si esté para seguir en esta aventura”