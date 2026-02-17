Colombia

Estos serían los mensajes de WhatsApp que la Corte Suprema analiza tras denuncia contra Berenice Bedoya por supuestas exigencias económicas

El alto tribunal estudia una denuncia basada en supuestas solicitudes irregulares de dinero destinadas a allegados de la congresista, las cuales habrían sido respaldadas con mensajes, fotografías y registros bancarios según los documentos del caso

Guardar
El perfil profesional de la
El perfil profesional de la senadora Bedoya incluye cargos en el Inder de Yarumal, empresas de servicios y la Superintendencia de Servicios Públicos - crédito Berenice Bedoya/Facebook

La Sala Especial de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia analiza una denuncia penal presentada por el abogado Sergio Mesa contra la senadora Berenice Bedoya, presidenta del partido Alianza Social Independiente.

Según la denuncia física conocida por la revista Cambio, la denuncia se fundamenta en presuntas exigencias económicas irregulares vinculadas con el cargo de la congresista, apoyadas en chats de WhatsApp, fotografías y documentos incorporados al expediente. Bedoya rechazó estas acusaciones, señalando que carecen de fundamento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mesa y Bedoya coincidieron el 2 de enero de 2024 en el municipio de Yarumal, Antioquia, ciudad natal de la senadora. Posteriormente, Bedoya contactó a Mesa y le ofreció sumarse a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), de acuerdo con los relatos recogidos por el diario nacional. La propuesta, formalizada durante una reunión en Medellín, contemplaba una remuneración de ocho salarios mínimos, equivalente a aproximadamente 10,4 millones de pesos mensuales.

Una semana después del inicio de la relación laboral, Mesa declaró que mantuvo una videollamada con Bedoya y la asesora Nidia Reina, en la que le le habrían comunicado la obligación de entregar parte de su sueldo a Sebastián Arboleda, entonces yerno de la senadora.

El abogado afirmó que le solicitaron girar cuatro millones de pesos mensuales a Arboleda, ya que este no podía figurar en nómina por desempeñar otro cargo público. “Yo tengo muy claro que es un acto de corrupción”, aseguró Mesa en la denuncia del 16 de febrero de 2025.

El primer pago de este tipo, según el testimonio de Mesa citado por Cambio y en poder del alto tribunal, se habría realizado en abril de 2024, en el Centro Comercial Tranvía Plaza en Medellín. El exasesor adjuntó imágenes y registros bancarios como prueba.

El 24 de agosto de 2024, una publicación en Facebook que aludía a estos supuestos pagos suscitó alarma en la oficina de la senadora. Bedoya envió a Mesa un pantallazo de la publicación y le advirtió sobre la gravedad del tema. Al día siguiente, una asesora de la congresista comunicó al denunciante la finalización unilateral del contrato, según consta en la documentación presentada ante la Corte Suprema.

“Sos Muy bueno lo diré y siempre lo digo y te agradezco y lamento mucho pero no puedo estar con tranquilidad sin saber de dónde salió un comentario tan mal intencionado con algo que solo quería ayudarle a los dos”, se lee en el presunto chat con la senadora revelado por Cambio.

Pese a este quiebre laboral, Mesa fue reincorporado al equipo tras una reunión con Bedoya para esclarecer el origen de la filtración. El denunciante relató que, desde ese momento, la modalidad cambió y el pago mensual pasó a ser de 2,5 millones de pesos, a entregarse en efectivo a Valeria Bedoya, hija de la senadora, y dejarse en la portería del domicilio. Los mensajes en los que Mesa indica la entrega de “los documentos” forman parte de las pruebas aportadas.

Entre los elementos presentados en la denuncia se encuentran registros de chats y fotografías en los que Mesa sostiene que se demuestra la entrega constante de dinero a familiares de Bedoya hasta finales de 2024.

El exasesor declaró que dejó de efectuar los pagos en diciembre de ese año, aunque, según señala, recibió nuevas presiones en 2025. “El 3 de junio de 2025 recibí una llamada de la asesora Marcela Reina, quien, además de pedirme que por favor cumpliera con los compromisos atrasados de enero, febrero, marzo y abril de 2025, me dijo que hiciera un aporte de 200.000 pesos para algunas actividades de filantropía de la senadora”, relató Mesa ante la Corte Suprema, según los documentos conocidos por la revista.

Temas Relacionados

Berenice BedoyaYarumal AntioquiaUnidad de Trabajo LegislativoSebastián ArboledaExigencias Económicas IrregularesCorrupción PolíticaCorte Suprema de JusticiaColombia-noticias

Más Noticias

Gobierno y Clan del Golfo reactivan conversaciones tras crisis por reunión Petro-Trump

El Espacio de Conversación Sociojurídica anunció que se superó la suspensión temporal y que el proceso avanza con nuevos compromisos, luego de semanas de tensión por presuntos acuerdos sobre narcotráfico

Gobierno y Clan del Golfo

Vicky Dávila cuestionó al ministro de Salud por sus declaraciones sobre el menor que murió esperando un medicamento: “Lo más indolente”

Las declaraciones de Guillermo Alfonso Jaramillo en el Consejo de Ministros de 16 de febrero de 2026 han sido duramente cuestionadas por profesionales y políticos

Vicky Dávila cuestionó al ministro

Partidos de oposición harán réplica a la alocución de Petro sobre la suspensión del salario mínimo

Cambio Radical y Centro Democrático manifestarón que su derecho a controvertir las declaraciones del mandatario colombiano se encuentra establecido en el Estatuto de Oposición

Partidos de oposición harán réplica

Resultados Lotería de Cundinamarca Sorteo 4790: lunes 16 de febrero de 2026, todos los números ganadores

Esta popular sorteo ofrece a sus apostadores la oportunidad de obtener uno de los más de 50 premios principales

Resultados Lotería de Cundinamarca Sorteo

Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ debuta en Uruguay

El cuadro antioqueño buscará salir de la mala racha de resultados que lo acompaña hasta este partido en Montevideo

Liverpool vs. Medellín EN VIVO,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades incautaron arsenal a estructura

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano respondió a

Aida Victoria Merlano respondió a seguidor que la criticó por dejarse deslumbrar por los hombres: “Estamos rotas”

Lokillo Flórez reveló el nombre de la mujer que le gusta: “Ese día la vi muy sexy”

Gesto de Shakira ante una foto de Gerard Piqué se volvió viral: conquistó a usuarios en redes sociales

La Segura actualizó el estado de salud de su hijo Lucca, que tuvo que ser hospitalizado: “Vomita demasiado”

“Te voy a mandar tus cosas por FedEx”: la exseñorita Colombia Patricia López reveló el curioso final de su primer gran amor

Deportes

Liverpool vs. Medellín EN VIVO,

Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ debuta en Uruguay

Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano Sub-20 tras la derrota de Colombia ante Ecuador

James Rodríguez se hace viral en Minnesota tras aceptar corte de cabello con barbero local

Colombia debutó con derrota ante Ecuador en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20 Femenino

Jhon Arias sorprende en Palmeiras: su debut sería antes de lo previsto