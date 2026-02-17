ELN publica pruebas de supervivencia de cuatro funcionarios secuestrados en Arauca: envían mensajes a sus familias

El ELN se confirma la supervivencia de Franque Esley Hoyos Murcia, Yordin Fabián Pérez Mendoza, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios secuestrados en Arauca. - crédito captura de video

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) difundió este 16 de febrero videos que prueban la supervivencia de cuatro funcionarios secuestrados en el departamento de Arauca desde 2025. En las imágenes, dos de los cautivos envían mensajes a sus familiares y hacen llamados al Gobierno para que actúe en favor de su liberación.

De acuerdo con Noticias RCN, los funcionarios identificados como secuestrados por el ELN son Franque Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, ambos miembros de la Policía Nacional adscritos a la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), junto a Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Sobre el paradero y la situación de los cuatro no se tenía información desde octubre de 2025.

En las piezas audiovisuales, que fueron grabadas el 6 de febrero y divulgadas diez días después, aparecen Rodrigo Antonio López Estrada y Franque Esley Hoyos Murcia. Ambos se muestran de pie en un entorno selvático y dirigen mensajes tanto a sus familias como a las autoridades.

Rodrigo Antonio López Estrada, funcionario de la Fiscalía en Arauca, explicó: “He tenido un buen trato por parte del ELN. Tenemos buena alimentación y estamos en sitios humanos, pero nada reemplaza estar junto a la familia”. López Estrada relató que fue retenido el 9 de mayo de 2025 en el municipio de Fortul y agradeció la gestión de la Fiscalía General de la Nación y del sindicato Asonal Judicial.

El ELN muestra a dos de los funcionarios secuestrados en Arauca, quienes confirman que permanecen en cautiverio. - crédito EFE

El funcionario pidió apoyo para su familia y solicitó mayor intervención del Gobierno nacional, afirmando: “La demora ha sido más que todo por el gobierno nacional del señor presidente Gustavo Petro”.

Por su parte, Franque Hoyos, subintendente de la Policía Nacional, narró que fue retenido el 20 de julio de 2025 mientras se desplazaba entre Tame y Arauca. En su mensaje, Hoyos Murcia pidió a Gustavo Petro Urrego y a Luz Adriana Camargo que gestionen su liberación. “Quiero mandarle un saludo a mi familia, a mis padres, a mi esposa y a mis hijos. Los extraño mucho y espero verlos pronto”, aseguró el subintendente.

Mensajes dirigidos a familiares y autoridades

Ambos funcionarios manifestaron su deseo de reencontrarse con sus familias y subrayaron la importancia del apoyo institucional. “A mi hijo, lo pienso las veinticuatro horas. Espero vernos pronto”, expresó López Estrada, quien también mencionó que su hijo ha sido valiente durante su ausencia. Hoyos Murcia, por su parte, lamentó no haber podido acompañar a su familia en fechas especiales y deseó reunirse con ellos en los próximos días.

Los funcionarios secuestrados se dirigen a sus familias y autoridades en imágenes grabadas en una zona boscosa de Arauca. - crédito Europa Press

En sus declaraciones, los secuestrados reiteraron que el trato recibido ha sido adecuado, pero resaltaron que el aislamiento y la incertidumbre generan una fuerte carga emocional. Solicitaron a las autoridades estatales y judiciales priorizar las gestiones para permitir su regreso.

Contexto del secuestro y situación en Arauca

El secuestro de funcionarios públicos en Arauca responde a la presencia de grupos armados ilegales y a la utilización de esta práctica como herramienta de presión. El ELN ha sostenido una ofensiva en la región, afectando a la fuerza pública y a empleados estatales. La divulgación de estos videos representa la primera prueba de vida de los cuatro funcionarios desde octubre de 2025.

El ELN, grupo armado presente en Arauca, es responsable del secuestro de los cuatro funcionarios. - crédito AFP

Las familias de los secuestrados han solicitado garantías de seguridad y han insistido en la urgencia de avanzar en gestiones humanitarias. Las pruebas de supervivencia difundidas por el ELN visibilizan el impacto del conflicto armado en el personal estatal y en la población de Arauca.

La publicación de las pruebas de vida reactivó la atención sobre el caso y aumentó la presión sobre el Gobierno nacional y el ELN para encontrar una solución. Los funcionarios secuestrados pidieron que se agilicen los trámites institucionales y que se brinde apoyo a sus familias mientras persista la situación.