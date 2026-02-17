Colombia

Director del Centro Democrático arremetió contra ‘Matador’ y anunció acciones legales por presunta violencia contra Paloma Valencia

Gabriel Vallejo Chujfi divulgó fragmentos de un auto del Consejo Nacional Electoral que abrió una actuación administrativa contra Julio César González Quiceno y la coalición Pacto Histórico por publicaciones dirigidas a la candidata presidencial

Guardar
Gabriel Vallejo Chujfi cuestionó públicamente
Gabriel Vallejo Chujfi cuestionó públicamente a Julio César González Quiceno y difundió un auto del CNE que avanza en una actuación administrativa por presuntas conductas contra Paloma Valencia - crédito @Matador000/X

El director nacional del Centro Democrático, Gabriel Vallejo Chujfi, arremetió contra el caricaturista y candidato al Senado, Julio César González Quiceno, conocido como Matador, y anunció que su colectividad impulsará acciones para frenar lo que considera violencia política contra mujeres.

El pronunciamiento se dio a través de la red social X, donde Vallejo calificó al caricaturista como “maltratador” y aseguró que el partido no descansará hasta que cesen los actos que, a su juicio, constituyen agresiones simbólicas y digitales contra liderazgos femeninos. “La libertad de expresión tiene límites éticos y morales. A la mujer ni con el pétalo de una rosa”, escribió el dirigente político.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El jefe del Centro Democrático sustentó su posición divulgando apartes de un auto del 13 de febrero de 2026 emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), dentro de una actuación administrativa que involucra a la coalición Pacto Histórico —integrada por Colombia Humana y el Movimiento Político Pacto Histórico— así como al propio González Quiceno en su condición de candidato al Senado.

De acuerdo con el documento, el CNE analiza la posible vulneración de la Ley 2453 de 2025 y de la Resolución 10946 de 2025, normas relacionadas con la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres en política.

La actuación se originó en varias solicitudes de investigación, entre ellas una presentada por Vallejo en calidad de director del Centro Democrático y otras radicadas por ciudadanas particulares.

El auto incorpora elementos probatorios allegados por distintas entidades, entre ellas la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio de Defensa, además de un informe de inspección ocular practicado al perfil público del caricaturista en X.

Asimismo, ordena correr traslado de las pruebas a las partes involucradas para garantizar el derecho de defensa y contradicción.

Gabriel Vallejo Chujfi publicó en
Gabriel Vallejo Chujfi publicó en su cuenta de X un mensaje en el que cuestiona a Julio César González Quiceno y anuncia acciones del Centro Democrático por presunta violencia política contra mujeres - crédito red social X

Para Vallejo, la apertura formal de esta actuación confirma que no se trata de una simple controversia en redes sociales, sino de un asunto con implicaciones institucionales.

El dirigente ha sostenido que las publicaciones del caricaturista contra la senadora y precandidata presidencial Susana Paloma Valencia Laserna contienen burlas y descalificaciones basadas en la apariencia física, lo que —según su interpretación— encajaría en categorías de violencia simbólica y psicológica contempladas por la ley.

En entrevista con Caracol Radio el 14 de enero, González Quiceno calificó la situación como improcedente y defendió su trabajo como caricaturista.

Afirmó que no se retractará ni ofrecerá disculpas, al considerar que la caricatura es una herramienta para cuestionar el poder sin distinción de género. Según explicó, su polémica pieza titulada “Dieta parlamentaria” buscaba criticar decisiones políticas y no atacar por razones personales.

El enfrentamiento ocurre en un contexto ya sensible para el caricaturista. En 2023, el diario El Tiempo suspendió su colaboración tras la divulgación en redes sociales de una denuncia por violencia intrafamiliar presentada en su contra en 2013. El caso fue difundido por el abogado Abelardo de la Espriella, lo que desató un intenso debate público.

Matador incrementó su violencia digital
Matador incrementó su violencia digital contra Paloma Valencia con sus caricaturas - crédito @Matador000/X

En su momento, González Quiceno reconoció haber cometido una agresión años atrás, señaló que el proceso se resolvió mediante conciliación y pidió perdón públicamente. No obstante, ese antecedente ha sido citado por sectores políticos para cuestionar su autoridad moral como figura pública y ahora como aspirante al Senado.

Desde el Centro Democrático insisten en que el eje de la discusión actual no es la sátira en abstracto, sino la protección efectiva de las mujeres que participan en política. La colectividad sostiene que la violencia de género no solo se manifiesta en agresiones físicas, sino también en formas simbólicas, digitales y psicológicas que pueden desincentivar o afectar el ejercicio del liderazgo femenino.

El auto del CNE también ordena reiterar solicitudes a entidades como la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección para que informen sobre eventuales medidas de protección en favor de la senadora Valencia, así como requerimientos a la coalición Pacto Histórico para que indiquen si han adoptado acciones internas frente a la queja.

Temas Relacionados

MatadorPaloma ValenciaCentro DemocráticoGabriel Vallejo ChujfiDemanda MatadorMaltrato a la mujerEsposa MatadorColombia-Noticias

Más Noticias

Director deportivo de Millonarios le envió recado a James Rodríguez tras su fallido fichaje: “El que quiera estar, está”

Ariel Michaloutsos habló sobre la actualidad del cuadro azul, como también de lo que será la serie ante Atlético Nacional por la Copa Sudamericana

Director deportivo de Millonarios le

Productividad en descenso: por qué Colombia necesita la inteligencia artificial para sostener su crecimiento

Mientras el país requiere más mano de obra para mantener su crecimiento, el 62% de los trabajadores reporta mejoras en eficiencia gracias a la IA

Productividad en descenso: por qué

DNI respaldó a Petro tras retiro del general Edwin Urrego y defendió su facultad para llamar a calificar servicios

La Dirección Nacional de Inteligencia intervino en la controversia por la salida del uniformado y sostuvo que el Presidente tiene autoridad constitucional y legal para retirar a integrantes de la fuerza pública

DNI respaldó a Petro tras

Ejército desplegó apoyo en zonas rurales de Lebrija, Santander: entregó 1.5 toneladas de ayudas humanitarias tras emergencia

Una presencia continua de uniformados ha garantizado seguridad, evacuaciones y distribución de insumos en áreas impactadas, contribuyendo a la articulación entre entidades y al respaldo de comunidades vulnerables en ese departamento

Ejército desplegó apoyo en zonas

Criminóloga colombiana relató cómo los muertos “se comunican” con ella: “Las personas que fallecen buscan puentes”

La especialista explora el impacto de la energía, las experiencias infantiles y dilemas éticos que redefinieron su vínculo profesional y espiritual

Criminóloga colombiana relató cómo los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades incautaron arsenal a estructura

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

ENTRETENIMIENTO

⁠Rating Colombia: así transcurrió la

⁠Rating Colombia: así transcurrió la primera parte de la final del ‘Desafío Siglo XXI’

Altafulla reaccionó a la polémica por colaboración musical de la cantante Aria Vega con Ryan Castro: “La amistad valió mondá”

Qué se sabe de la salud de Diomedes Dionisio Díaz: el hijo de Diomedes Díaz sigue hospitalizado

Yina Calderón desató polémica en México antes de ingresar a La casa de los famosos: “Sigo siendo participante”

Aida Victoria Merlano respondió a seguidor que la criticó por dejarse deslumbrar por los hombres: “Estamos rotas”

Deportes

Director deportivo de Millonarios le

Director deportivo de Millonarios le envió recado a James Rodríguez tras su fallido fichaje: “El que quiera estar, está”

Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ debuta en Uruguay

Directivo del Bayern Múnich reveló cómo se dio la negociación para que Luis Díaz llegara al equipo: “El agente luchó duro”

Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano Sub-20 tras la derrota de Colombia ante Ecuador

James Rodríguez se hace viral en Minnesota tras aceptar corte de cabello con barbero local