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Consulado de Colombia en Houston también anunció cambios en los puestos de votación para la segunda vuelta: esta es la razón

La administración del edificio donde funciona la sede diplomática solicitó no efectuar las votaciones en sus instalaciones por “motivos de fuerza mayor”

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El edificio en el que opera el Consulado de Colombia en Houston pidió que las votaciones del domingo 21 de junio de 2026 no se lleven a cabo en las instalaciones - crédito Consulado de Colombia en Houston

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se anunciaron nuevos detalles logísticos para la segunda vuelta de la elección presidencial en el Consulado General de Colombia en Houston, que reúne a los ciudadanos colombianos residentes en los estados de Texas, Oklahoma, Luisiana y Arkansas.

Según informaron voceros de la entidad, la votación anticipada se llevará a cabo en Houston desde el lunes 15 hasta el sábado 20 de junio, en horario de 8 a. m. a 4 p. m., y contará con cinco mesas autorizadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, cubriendo el potencial electoral de los cuatro estados.

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Comunicado Consulado de Colombia en Houston sobre las votaciones de segunda vuelta - crédito Consulado de Colombia en Houston
Comunicado Consulado de Colombia en Houston sobre las votaciones de segunda vuelta - crédito Consulado de Colombia en Houston

Sin embargo, pese a que la intención del Consulado era mantener los mismos puestos de votación que en la primera vuelta, por “motivos de fuerza mayor” se implementarán cambios en las sedes para las jornadas anticipadas.

Incluso, desde el Consulado se informó que el domingo 21 de junio de 2026 —día de las votaciones en el territorio nacional— la votación solo podrá realizarse en la ciudad donde el ciudadano esté inscrito, también entre las 8 a. m. y las 4 p. m.

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En esa medida, las autoridades aclararon que tanto las votaciones anticipadas como las del 21 de junio no se podrán efectuar en la sede del Consulado por solicitud de la administración del edificio, tras los acontecimientos ocurridos el 25 de mayo de 2026.

Así se vio una jornada de votaciones en Houston, Texas - crédito katatexas/Instagram

Tampoco se utilizará el Metropolitan Multiservice Center debido a la programación previa de actividades académicas y deportivas.

De acuerdo con reportes de ciudadanos colombianos, como el de Kata Sánchez, que votó en la sede consular ese 25 de mayo, en el lugar hubo “horas de fila, desorganización, personas colándose. Muchísima frustración. Y lo más triste es ver a tantos colombianos irse sin poder votar después de esperar tanto tiempo. Más allá de partidos o posiciones políticas…esto se trata de respeto, organización y del derecho que tiene cada persona a participar (sic)“, escribió en sus redes sociales.

Las nuevas direcciones de los puestos de votación están disponibles desde el viernes 15 de junio en la página web y redes sociales del Consulado de Colombia en Houston.

Denuncia de desórdenes en votaciones de la primera vuelta en Houston, Texas - crédito katatexas/Instagram
Denuncia de desórdenes en votaciones de la primera vuelta en Houston, Texas - crédito katatexas/Instagram

De acuerdo con el comunicado, el Consulado realiza gestiones para garantizar un lugar adecuado para la votación anticipada, atendiendo la instrucción de buscar espacios a “costo cero” y asegurar el desarrollo normal de los comicios para los colombianos en la jurisdicción.

Cambio de sede en Coral Gables, Miami, por orden de la policía norteamericana

Las autoridades de Coral Gables, Florida, también negaron el permiso para que la segunda vuelta de la elección presidencial colombiana se realice en la sede del Consulado de Colombia en Miami, por razones de seguridad y capacidad logística.

La decisión, comunicada oficialmente a las autoridades colombianas, se basa en proyecciones de alta afluencia y en los problemas detectados durante la primera ronda electoral, que incluyeron extensas filas, ocupación del espacio público y congestión en las calles adyacentes al consulado.

Edward Hudak, jefe de la Policía de Coral Gables, señaló que la afluencia prevista podía agravar los desafíos vinculados con control de multitudes, respuesta a emergencias y comercios del área, entre otros - crédito Coral Gables
Edward Hudak, jefe de la Policía de Coral Gables, señaló que la afluencia prevista podía agravar los desafíos vinculados con control de multitudes, respuesta a emergencias y comercios del área, entre otros - crédito Coral Gables

El jefe de la Policía de Coral Gables, Edward Hudak, señaló que las instalaciones consulares “no son un lugar adecuado para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales” debido a los desafíos de control de multitudes, respuesta a emergencias y el impacto sobre residentes y comercios del área.

Según el informe policial, entre el 25 y el 31 de mayo se registraron grandes concentraciones de votantes y largas filas en la vía pública, superando la capacidad de la sede consular, por encima de las reglas municipales de zonificación y permisos.

Ante esta situación, el consulado trasladará el puesto de votación principal al Watsco Center de la Universidad de Miami, una medida adoptada para garantizar la seguridad y el normal desarrollo del proceso electoral para los ciudadanos colombianos residentes en el sur de Florida.

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