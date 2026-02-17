Colombia

Diomedes Dionisio continúa hospitalizado: el cantante, hijo de Diomedes Díaz, está bajo observación y su equipo dio detalles del estado de salud

El hijo del reconocido ‘cacique de La Junta’ sigue internado en la clínica Reina Catalina, donde recibe atención especializada y permanece a la espera de nuevos exámenes médicos

Guardar
Diomedes Dionisio Díaz permanece hospitalizado
Diomedes Dionisio Díaz permanece hospitalizado en Barranquilla tras su traslado desde Valledupar - crédito @diomedesdionisiodiaz3/ Instagram

El cantante vallenato Diomedes Dionisio Díaz, hijo de Diomedes Díaz, continúa internado en una clínica de Barranquilla mientras avanza en su recuperación médica.

El artista fue trasladado a esa ciudad desde Valledupar, luego de sufrir una descompensación que lo llevó a ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Simón Bolívar el 5 de febrero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de un comunicado publicado por su equipo de trabajo, se informó que el intérprete aún permanece bajo supervisión médica en la clínica Reina Catalina.

Aunque no se han divulgado detalles específicos sobre su diagnóstico, el reporte oficial señala que su evolución es positiva y que responde de manera adecuada al tratamiento.

“El equipo de Diomedes Dionisio Díaz informa a la opinión pública, medios de comunicación y seguidores, que el artista se encuentra actualmente en la ciudad de Barranquilla en la clínica Reina Catalina, en proceso de recuperación y bajo supervisión médica”, señala el comunicado.

El estado de salud de Díaz se reporta como estable, y los especialistas continúan con el seguimiento a través de exámenes de control. “Su estado de salud es estable y en este momento permanece a la espera de algunos exámenes de control como parte del seguimiento indicado por los especialistas”, revela el parte médico.

Su entorno agradeció expresamente las muestras de apoyo, los mensajes y las oraciones recibidas desde diferentes regiones de Colombia y el extranjero. Destacaron que este respaldo ha sido fundamental en el proceso de recuperación del artista. “Agradecemos profundamente las muestras de cariño, mensajes y oraciones que han llegado desde distintas partes del país y del exterior. Este respaldo ha sido fundamental en este proceso”.

El respaldo de colegas, amigos y seguidores no se hizo esperar. Las redes sociales del cantante se han llenado de mensajes de aliento y buenos deseos, como “Recupérate pronto, mi hermano, Dios te bendiga”, “Pronta recuperación” y “Que se recupere pronto de la mano de Dios”. Estas muestras de cariño reflejan la preocupación y el acompañamiento de la comunidad musical y su público en medio de la situación de salud que atraviesa.

El equipo de trabajo de Diomedes Dionisio Díaz reiteró su compromiso de mantener informada a la opinión pública sobre cualquier novedad relevante en el estado de salud del artista. Invitaron a sus seguidores a mantenerse atentos a los canales oficiales para recibir información verificada y evitar especulaciones.

Temas Relacionados

Diomedes Dionisio Díazsalud Diomedes DionisioDiomedes DíazHijo Diomedes DíazReina Catalina BarranquillaBarranquillaValleduparColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Gobierno y Clan del Golfo reactivan conversaciones tras crisis por reunión Petro-Trump

El Espacio de Conversación Sociojurídica anunció que se superó la suspensión temporal y que el proceso avanza con nuevos compromisos, luego de semanas de tensión por presuntos acuerdos sobre narcotráfico

Gobierno y Clan del Golfo

Vicky Dávila cuestionó al ministro de Salud por sus declaraciones sobre el menor que murió esperando un medicamento: “Lo más indolente”

Las declaraciones de Guillermo Alfonso Jaramillo en el Consejo de Ministros de 16 de febrero de 2026 han sido duramente cuestionadas por profesionales y políticos

Vicky Dávila cuestionó al ministro

Partidos de oposición harán réplica a la alocución de Petro sobre la suspensión del salario mínimo

Cambio Radical y Centro Democrático manifestarón que su derecho a controvertir las declaraciones del mandatario colombiano se encuentra establecido en el Estatuto de Oposición

Partidos de oposición harán réplica

Resultados Lotería de Cundinamarca Sorteo 4790: lunes 16 de febrero de 2026, todos los números ganadores

Esta popular sorteo ofrece a sus apostadores la oportunidad de obtener uno de los más de 50 premios principales

Resultados Lotería de Cundinamarca Sorteo

Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ debuta en Uruguay

El cuadro antioqueño buscará salir de la mala racha de resultados que lo acompaña hasta este partido en Montevideo

Liverpool vs. Medellín EN VIVO,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades incautaron arsenal a estructura

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano respondió a

Aida Victoria Merlano respondió a seguidor que la criticó por dejarse deslumbrar por los hombres: “Estamos rotas”

Lokillo Flórez reveló el nombre de la mujer que le gusta: “Ese día la vi muy sexy”

Gesto de Shakira ante una foto de Gerard Piqué se volvió viral: conquistó a usuarios en redes sociales

La Segura actualizó el estado de salud de su hijo Lucca, que tuvo que ser hospitalizado: “Vomita demasiado”

“Te voy a mandar tus cosas por FedEx”: la exseñorita Colombia Patricia López reveló el curioso final de su primer gran amor

Deportes

Liverpool vs. Medellín EN VIVO,

Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ debuta en Uruguay

Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano Sub-20 tras la derrota de Colombia ante Ecuador

James Rodríguez se hace viral en Minnesota tras aceptar corte de cabello con barbero local

Colombia debutó con derrota ante Ecuador en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20 Femenino

Jhon Arias sorprende en Palmeiras: su debut sería antes de lo previsto