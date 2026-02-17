Diomedes Dionisio continúa hospitalizado: el cantante, hijo de Diomedes Díaz, está bajo observación y su equipo dio detalles del estado de salud

Diomedes Dionisio Díaz permanece hospitalizado en Barranquilla tras su traslado desde Valledupar - crédito @diomedesdionisiodiaz3/ Instagram

El cantante vallenato Diomedes Dionisio Díaz, hijo de Diomedes Díaz, continúa internado en una clínica de Barranquilla mientras avanza en su recuperación médica.

El artista fue trasladado a esa ciudad desde Valledupar, luego de sufrir una descompensación que lo llevó a ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Simón Bolívar el 5 de febrero.

A través de un comunicado publicado por su equipo de trabajo, se informó que el intérprete aún permanece bajo supervisión médica en la clínica Reina Catalina.

Aunque no se han divulgado detalles específicos sobre su diagnóstico, el reporte oficial señala que su evolución es positiva y que responde de manera adecuada al tratamiento.

“El equipo de Diomedes Dionisio Díaz informa a la opinión pública, medios de comunicación y seguidores, que el artista se encuentra actualmente en la ciudad de Barranquilla en la clínica Reina Catalina, en proceso de recuperación y bajo supervisión médica”, señala el comunicado.

El estado de salud de Díaz se reporta como estable, y los especialistas continúan con el seguimiento a través de exámenes de control. “Su estado de salud es estable y en este momento permanece a la espera de algunos exámenes de control como parte del seguimiento indicado por los especialistas”, revela el parte médico.

Su entorno agradeció expresamente las muestras de apoyo, los mensajes y las oraciones recibidas desde diferentes regiones de Colombia y el extranjero. Destacaron que este respaldo ha sido fundamental en el proceso de recuperación del artista. “Agradecemos profundamente las muestras de cariño, mensajes y oraciones que han llegado desde distintas partes del país y del exterior. Este respaldo ha sido fundamental en este proceso”.

El respaldo de colegas, amigos y seguidores no se hizo esperar. Las redes sociales del cantante se han llenado de mensajes de aliento y buenos deseos, como “Recupérate pronto, mi hermano, Dios te bendiga”, “Pronta recuperación” y “Que se recupere pronto de la mano de Dios”. Estas muestras de cariño reflejan la preocupación y el acompañamiento de la comunidad musical y su público en medio de la situación de salud que atraviesa.

El equipo de trabajo de Diomedes Dionisio Díaz reiteró su compromiso de mantener informada a la opinión pública sobre cualquier novedad relevante en el estado de salud del artista. Invitaron a sus seguidores a mantenerse atentos a los canales oficiales para recibir información verificada y evitar especulaciones.