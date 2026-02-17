Coviandina anunció cierres en la vía al Llano por obras en los túneles Boquerón y Renacer: consulte fechas y horarios

El cierre total de los túneles Boquerón y Renacer entre Bogotá y Villavicencio permitirá la actualización y mantenimiento de los sistemas ITS y electromecánicos - crédito Coviandina / X

Durante varias noches de marzo y abril de 2026, los túneles Boquerón y Renacer en la vía Bogotá – Villavicencio tendrán un cierre total para permitir la actualización y el mantenimiento de sus sistemas ITS y electromecánicos.

Las autoridades de tránsito y la concesionaria Coviandina anunciaron que, según el cronograma establecido, estas labores se desarrollarán de lunes a jueves, entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m., con el objetivo de garantizar la seguridad y el funcionamiento óptimo de este corredor vial estratégico para el país.

Fechas y horarios de los cierres programados

De acuerdo con la información difundida por Coviandina, el cierre nocturno de los túneles Boquerón y Renacer se llevará a cabo en dos periodos: primero, en marzo de 2026, del 9 al 12 y del 16 al 19; luego, en abril de 2026, del 13 al 16 y del 20 al 23. Las restricciones de tránsito serán efectivas únicamente de lunes a jueves, en el rango horario mencionado anteriormente.

La medida responde a la necesidad de realizar actividades de instalación, integración y pruebas de la señalización dinámica en el Túnel Boquerón, así como el mantenimiento de ventiladores y transformadores de media tensión en el Túnel Renacer. Durante las jornadas de intervención, se empleará maquinaria pesada y personal técnico en ambos carriles de circulación.

Recomendaciones para los usuarios y planes de movilidad alterna

El cierre total de estos túneles afectará la circulación entre Bogotá y Villavicencio, por lo que la concesionaria recomienda a los conductores programar sus viajes con antelación para evitar contratiempos.

La movilidad local entre Bogotá y Quetame estará habilitada por la vía antigua de Cristo Rey, la cual conecta con el peaje Boquerón II (ruta 40CN01, bajo la administración de Invías). Esta ruta alterna se mantendrá operativa durante el periodo de cierres nocturnos.

Asimismo, el tránsito desde Villavicencio hacia Guayabetal y las zonas rurales cercanas continuará disponible, mientras que los puntos de control y cierre en cada sentido serán coordinados por la autoridad de tránsito correspondiente. “Estos trabajos son por y para su seguridad a la hora de transitar por este importante corredor vial”, puntualizó Coviandina en su comunicado oficial.

Objetivo de las intervenciones y seguridad durante las obras

El mantenimiento programado tiene como objetivo principal la actualización de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) y los sistemas electromecánicos de los túneles Boquerón y Renacer. La intervención permitirá instalar y probar la señalización dinámica en Boquerón, así como realizar tareas críticas en los ventiladores y transformadores de media tensión en Renacer.

La presencia de maquinaria pesada y personal especializado en ambos sentidos de circulación obliga al cierre total, una decisión que responde a la necesidad de garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios de la vía.

Coviandina reiteró la importancia de acatar las recomendaciones y utilizar las rutas alternas habilitadas, subrayando que la coordinación con las autoridades de tránsito será clave para minimizar el impacto en la movilidad regional.

El corredor Bogotá – Villavicencio es uno de los más transitados y estratégicos del país, conectando la capital con los Llanos Orientales. La vía suele presentar restricciones o intervenciones técnicas debido a factores geográficos y climáticos.

Recientemente, la Veeduría Vial del Meta alertó sobre otros tramos sensibles, como el kilómetro 18, bajo la supervisión de ANI y Invías, especialmente ante la posibilidad de nuevas temporadas de lluvias.

La concesionaria insistió en la importancia de que los usuarios consulten el cronograma de cierres y se mantengan informados a través de los canales oficiales, para evitar inconvenientes y asegurar un tránsito seguro durante el periodo de obras.