Accidente de tránsito dejó un camión de basura incrustado en una vivienda de Bogotá: autoridades atendieron la situación

Un siniestro vial ocurrió el martes 17 de febrero de 2026 en la localidad de La Candelaria, cerca de la Universidad de la Salle, en Bogotá, cuando un camión de basura impactó contra una vivienda del sector y destruyó por completo su fachada.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el camión de basura habría sufrido una falla en los frenos.

En su reporte oficial, Bomberos de Bogotá indicó que realizaron el control de riesgos pertinentes, confirmando que no se reportaron personas lesionadas.

Asimismo, mencionó que activo el apoyo Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger)

“Realizamos el control de riesgos asociados a la colisión de un vehículo recolector de basura contra una vivienda, en la Calle 10 con Carrera 2. No se reportan personas lesionadas. Se activa apoyo del Idiger”, señaló Bomberos de Bogotá.

Según informó El Espectador, el conductor del camión de basura salió de la vivienda cubierto de polvo, afirmando, según el citado medio, que se encontraba desocupada y sin ningún herido.

Según informó Bogotá Transito, el siniestro vial se presentó sobre las 11:34 a. m. de este martes 17 de febrero de 2026, confirmando la presencia de los Bomberos de Bogotá en el lugar de los hechos.

“Se presenta novedad vial en la localidad de La Candelaria, camión compactador de basura colisiona contra objeto fijo (vivienda) en la calle 10 con carrera 2. Unidad de Bomberos de Bogotá atiende la novedad”, afirmó Bogotá Tránsito.

