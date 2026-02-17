Colombia

Accidente de estudiantes del Liceo Antioqueño: dos familias de las víctimas solicitan investigación penal contra Precoltur

Las personas afectadas exigen que la responsabilidad por el siniestro supere el ámbito administrativo, proponiendo incorporar hallazgos de la Superintendencia de Transporte para profundizar las pesquisas sobre directivos y técnicos

Guardar
La denuncia penal exige investigar
La denuncia penal exige investigar a los técnicos y gerentes del CDA Servisuper por presunta falsificación de certificados de revisión vehicular en el accidente de Antioquia - crédito composición fotográfica

Luego de dos meses del accidente en Antioquia, en la vía Remedios–Zaragoza, que dejó un saldo de 17 víctimas fatales, el proceso judicial avanza con nuevos señalamientos hacia los actores involucrados en la operación y certificación del bus siniestrado.

Familiares de dos estudiantes fallecidos decidieron presentar una denuncia penal formal ante la Fiscalía General de la Nación, ampliando el foco de la investigación más allá de las sanciones administrativas iniciales.

El caso involucra tanto al Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) Servisuper LTDA como a la empresa de transporte Precoltur S.A.S. Las familias acusan a ambas entidades de prácticas que pudieron haber facilitado la circulación de un vehículo en mal estado.

El eje de la denuncia se apoya en los hallazgos de la Superintendencia de Transporte, que detectó irregularidades en la revisión técnico-mecánica del bus con placas SON-847. Pese a contar con certificados vigentes en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), el vehículo presentaba deficiencias mecánicas.

Temas Relacionados

Accidente estudiantes Liceo AntioqueñoAccidente de trásnsito egresados AntioquiaVía Remedios–ZaragozaDenuncia penal formalFiscalía General de la NaciónCentro de Diagnóstico AutomotorPrecolturHallazgos Superintendencio de TransporteAntioquiaColombia-Noticias

