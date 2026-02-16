Ministerio de Defensa mantiene millonarias recompensas por cabecillas del ELN y disidencias de las Farc: “Le dijeron no a la paz y sí al crimen”

El Ministerio de Defensa de Colombia actualiza el cartel de los más buscados, ofreciendo recompensas superiores a $6.000 millones por información clave - crédito Reuters

El Ministerio de Defensa de Colombia ratificó recientemente la vigencia de recompensas superiores a $6.000 millones para quienes aporten datos que conduzcan a la captura de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La medida, difundida a través de las redes sociales oficiales de la cartera, pone el foco en líderes como el terrorista alias Iván Mordisco y “Pablito”, los cuales figuran entre los más buscados por su responsabilidad en delitos contra defensores de derechos humanos, firmantes de paz y sus familias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La iniciativa fue presentada en un cartel que reúne a los integrantes más relevantes de las organizaciones armadas ilegales. Según el Ministerio, estos jefes guerrilleros participaron en mesas de diálogo con el Estado, pero optaron por abandonar las negociaciones para continuar con actividades consideradas criminales por las autoridades.

Las autoridades aseguran que la reserva de identidad está garantizada para quienes aporten datos al programa de recompensas contra disidencias de las Farc y el ELN - crédito composición fotográfica

Perfil de los más buscados y montos ofrecidos

El cartel, difundido también por la Fiscalía General de la Nación, destaca a Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, y a Eliecer Herlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García, ambos señalados por su papel en ataques contra la población civil, la fuerza pública y hechos ligados al narcotráfico.

Para ubicación y captura de estos dos líderes, el Gobierno ofrece hasta 3.076 salarios mínimos legales mensuales vigentes (Smlm), lo que representa más de $6.000 millones.

En un segundo nivel de la lista aparecen Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía (alias Pablito), Israel Ramírez Pineda (alias Pablo Beltrán) y Nicolás Rodríguez Bautista (alias Gabino), todos pertenecientes al ELN.

Además, se incluye a Iván Jacob Idrobo Arredondo (alias Marlon), considerado líder de una red de tráfico de drogas bajo las órdenes de Mordisco. Para estos nombres, la recompensa alcanza los 2.307 Smlmv. El cartel difundido incluye también a William Ernesto Cruz Lizcano (alias El Profe) e Isidro López Serrano (alias Gavilán), que figuran en un tercer nivel con recompensas.

Iván Mordisco y Pablito encabezan la lista de los criminales más buscados en Colombia, por delitos contra defensores de derechos humanos y firmantes de paz - crédito @mindefensa / X

El Ministerio de Defensa subrayó que la reserva de la identidad de quienes decidan colaborar está garantizada. “Le dijeron no a la paz y sí al crimen. Hoy siguen atacando a defensores de derechos humanos, firmantes de paz y a sus familias. Ayúdenos a capturarlos”, publicó la entidad en su cuenta oficial en X.

Canales de denuncia y compromiso institucional

El Ministerio de Defensa reiteró que la colaboración ciudadana resulta clave para el éxito de la estrategia. Quienes tengan información relevante pueden comunicarse a las líneas seguras del Cuerpo Élite Policial (317 896 5777), Contra el Crimen (314 358 7212) y Contra el Terrorismo (107).

La campaña enfatiza la absoluta reserva de los datos y la importancia de la denuncia para proteger vidas y combatir la criminalidad.

El Gobierno de Colombia ofrece hasta 3.076 salarios mínimos en recompensa por la captura de dirigentes guerrilleros responsables de ataques y narcotráfico - crédito @mindefensa / X

Según información oficial, la presentación del cartel y el fortalecimiento del esquema de recompensas forman parte de la respuesta estatal ante el aumento de atentados contra defensores de derechos humanos y firmantes de paz.

El Gobierno busca así frenar la capacidad de operación de las estructuras armadas, tras el quiebre de los procesos de diálogo con los cabecillas que hoy integran la lista de los más buscados.

Avances recientes y presión militar

Las autoridades reportaron la captura de uno de los principales responsables financieros de la estructura de alias Marlon. El detenido, conocido como alias Monchi, fue señalado por apropiarse de cosechas de campesinos para venderlas en Bogotá.

Además, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó sobre la desmovilización y sometimiento a la justicia de dos integrantes de la red de “Marlon”. “Su decisión obedece a que no hay futuro dentro de una organización criminal y terrorista, y también a la presión sostenida de las operaciones militares”, señaló Sánchez.