Madre del niño con hemofilia que murió por falta de medicamentos denunció retrasos para el traslado del cuerpo

La mujer dio detalles del drama que vivió antes de que le fuera entregado el cadáver de su pequeño hijo - crédito Pacientes Colombia / X

La madre de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de 7 años que murió en Bogotá después de una ruta de atención negligente, alertó por las dificultades para obtener la entrega del cuerpo en las instalaciones de Medicina Legal, lo que ha demorado el traslado a Santander para realizar las honras fúnebres.

De acuerdo con el reporte oficial del caso, el menor había sufrido una caída desde una altura de aproximadamente un metro y medio, lo que le causó un fuerte golpe en la cabeza. Tras este lamentable accidente fue remitido inicialmente a un centro médico en Palestina, Huila, donde no recibió de inmediato los medicamentos necesarios, pese a que estaba diagnosticado con hemofilia A severa, una enfermedad que requiere atención urgente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La madre del menor, identificada como Katherine Pico expresó su desesperación y solicitó una respuesta urgente: “Ya lleva tres días acá; por favor, necesito que me colaboren para podérmelo llevar. La idea es trasladarlo a Santander. No me han entregado el acta de defunción; necesito una ayuda urgente. Aquí, en Medicina Legal, no me quieren entregar nada. Les pido que me ayuden“, dijo.

Tras la denuncia que se difundió ampliamente en las redes sociales, la organización Pacientes Colombia se pronunció de la siguiente manera: “Gracias a las personas que levantaron la mano para que Medicina Legal entregara el cuerpo de Kevin, nuestra solidaridad para la familia”.

El menor de edad murió porque no le suministraron los medicamentos que requería para sobrevivir - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según la madre del pequeño fallecido, ha habido demoras asociadas al sistema en Medicina Legal, y responsabilizó a los entes correspondientes de la falta de celeridad en el trámite. Del mismo modo, reveló que, aunque el traslado del menor a Bogotá fue finalmente autorizado por la Nueva EPS, ocurrió cuando la condición de salud de Kevin Arley ya era irreversible, lo que terminó en el fatal desenlace.

La tragedia que terminó en la muerte del menor

La madre del pequeño le contó al diario La Nación detalles de lo que ocurrió con su hijo: “El domingo él estaba jugando en su cicla, frente a la iglesia de Palestina (Huila). Se cayó. Yo lo cogí y lo llevé al centro de salud. De inmediato me lo remitieron a Pitalito”, teniendo en cuenta la gravedad del estado de salud del niño.

Sin embargo, se tardaron bastante en remitirlo a un centro médico de alta complejidad: “Les suplicaba, les rogaba que me ayudaran con un traslado urgente a Bogotá, donde pudiera recibir su medicamento. Desde el 12 de diciembre me lo habían dejado sin el tratamiento. La EPS no acepta los cargos, pero por culpa de ellos también fue que no se pudo hacer el traslado inmediato”.

Pacientes Colombia responsabilizó al Gobierno y a la Nueva EPS por la muerte del menor de edad - crédito @Pacientesco/X

El menor fue llevado finalmente a Bogotá e ingresó al hospital La Misericordia y el viernes 13 de febrero se confirmó su fallecimiento: “El niño venía ya muy grave. Su cerebrito ya no respondía”.

El dolor de los familiares del pequeño

La madre de Kevin denunció la interrupción del tratamiento médico de su hijo por parte de Nueva EPS desde diciembre. El medicamento, que debía aplicarse cada 28 días en una dosis de 105 mg y cuyo costo mensual oscila entre $36 y $40 millones, dejó de suministrarse, lo que imposibilitó a la familia mantener el tratamiento por sus propios medios.

La hemofilia es un trastorno genético en el que la sangre no coagula de forma correcta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante esta situación, la madre del pequeño hizo un reclamo que varios medios repitieron. “Que piensen en las personas que de verdad necesitan su medicamento para estar vivas”, dijo Katherine, de 33 años y originaria de Santander, en diálogo con La Nación señalando la urgencia de una respuesta concreta por parte de las EPS y el sistema de salud.

El traslado llegó demasiado tarde y el menor falleció - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para la madre del pequeño, que reside en Palestina hace un año junto a su pareja y su hija menor, la esperanza para otros pacientes persiste, por lo que envió un mensaje a las familias que afrontan enfermedades de alto costo: “Luchen, no se dejen vencer. Aunque la Nueva EPS no les asigne nada, luchen hasta donde más puedan. Ese medicamento es demasiado costoso, pero es su derecho”.