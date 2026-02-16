Colombia

La JEP expulsó al general (r) Mauricio Santoyo por no contar la verdad sobre crímenes de lesa humanidad: qué pasará con su caso

El exoficial de la Policía Nacional pierde todos los beneficios otorgados por la justicia transicional al no colaborar con el esclarecimiento de desapariciones forzadas y otros crímenes cometidos durante su tiempo en el Gaula de Medellín

Guardar
La Jurisdicción Especial para la
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expulsó al general (r) Mauricio Santoyo de su sistema - crédito Diego Pineda/Colprensa

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió el 16 de febrero de 2026 expulsar al general (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco del sistema de justicia transicional, luego de considerar que no cumplió con las condiciones del régimen de condicionalidad.

Esta medida se tomó tras constatar que el general retirado de la Policía Nacional no aportó “verdad plena” en relación con los crímenes que se le imputan, lo que le hizo perder los beneficios que había obtenido por acogerse al sistema. La decisión implica que el caso de Santoyo será trasladado a la justicia ordinaria, donde deberá responder por los delitos que se le atribuyen.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un fallo de 65 páginas, los magistrados Pedro Elías Díaz Romero y Carlos Alberto Suárez López determinaron que el exoficial en retiro incumplió sus obligaciones dentro del régimen de condicionalidad al no contribuir de manera sustantiva al esclarecimiento de los hechos relacionados con su participación en crímenes de lesa humanidad, como desapariciones forzadas y vínculos con grupos paramilitares.

De esta manera, se ordenó su remisión a la justicia ordinaria, además de la captura inmediata del exgeneral, que ya tenía una medida de aseguramiento pendiente desde abril de 2019.

Cabe destacar que Santoyo es señalado por delitos graves relacionados con concierto para delinquir, desaparición forzada, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El incumplimiento del régimen de condicionalidad que hizo mención la JEP

La JEP establece un conjunto de condiciones que deben cumplir los excombatientes y miembros de la fuerza pública para acceder a los beneficios del sistema de justicia transicional. Estos incluyen la entrega de “verdad plena” sobre los hechos investigados, la contribución a la reparación de las víctimas y el compromiso de no reincidir en conductas delictivas; el incumplimiento de estas condiciones puede llevar a la expulsión del sistema, como ocurrió con Santoyo.

El general en retiro Santoyo
El general en retiro Santoyo pierde todos los beneficios otorgados por la JEP al no colaborar con el esclarecimiento de desapariciones forzadas - crédito JEP

Durante su proceso ante la JEP, el general (r) Santoyo fue requerido en múltiples ocasiones para que entregara información relevante sobre su participación en hechos de grave violación a los derechos humanos.

En particular, se le pidió que aclarara su vinculación con la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, ocurrida en Medellín en 2000. A pesar de los esfuerzos por obtener su colaboración, Santoyo negó cualquier responsabilidad en estos crímenes y no presentó pruebas nuevas que pudieran ayudar a esclarecer los hechos.

La JEP evaluó las contribuciones de Santoyo a la verdad y determinó que, lejos de avanzar en el esclarecimiento de los hechos, las versiones presentadas por el exgeneral solo reiteraban sus versiones defensivas.

La decisión de la JEP
La decisión de la JEP de expulsar a Mauricio Santoyo responde a su negativa a entregar información relevante en casos de desapariciones forzadas - crédito Diego Pineda/Colprensa

En su testimonio, insistió en desconocer los crímenes cometidos por la unidad que comandó, el Gaula de Medellín, y sostuvo que su condena en Estados Unidos por colaborar con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se debió a una “estrategia de defensa”, sin asumir responsabilidad por su participación en estos actos.

Según la justicia transicional, los aportes presentados por Santoyo fueron insuficientes y no aportaron nada nuevo a la investigación; en particular, su intento de colaborar con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd) fue calificado como ineficaz, ya que las pruebas entregadas fueron vistas como irrelevantes para avanzar en la búsqueda de las víctimas desaparecidas.

Como resultado de su incumplimiento, la JEP determinó que el caso de Santoyo debía ser remitido a la justicia ordinaria, por lo que la Fiscalía 56 Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos continuará con la investigación por los delitos que pesan sobre el exgeneral.

Mauricio Santoyo, excomandante del Gaula,
Mauricio Santoyo, excomandante del Gaula, enfrenta ahora la justicia ordinaria por los crímenes de desaparición forzada, concierto para delinquir y lavado de activos - crédito Arcadio Gonzalez/Colprensa

En este sentido, la decisión de la JEP de expulsarlo del sistema implica que Santoyo debe responder ante los tribunales convencionales por las acusaciones en su contra.

Mauricio Santoyo: exjefe de seguridad de Uribe

El general (r) Santoyo es conocido porque fue jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez entre 2002 y 2005. Nacido en 1959 en San José de Pare (Santander), fue un destacado oficial en la Policía Nacional, llegando a comandar el Gaula en Medellín durante la década de 1990.

Santoyo enfrenta un proceso judicial por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero. Estos crímenes ocurrieron mientras él lideraba el Gaula, unidad acusada de vincularse con grupos paramilitares.

Temas Relacionados

JEPGeneral retirado Mauricio SantoyoMauricio SantoyoDesaparición forzadaJusticia transicionalParamilitarismoExjefe de seguridad de UribeFiscalíaColombia-Noticias

Más Noticias

Chontico Noche hoy: número ganador del lunes 16 de febrero de 2026

Todos los números ganadores en el sorteo nocturno que se lleva a cabo todos los días en Colombia

Chontico Noche hoy: número ganador

Colombia vs. Ecuador - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la ronda final del Sudamericano Femenino Sub-20

La Tricolor femenina juvenil inicia la última fase del campeonato que se juega en Paragay como favorita al título y a quedarse con uno de los cupos a la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA que se jugará en Polonia, luego de ser líderes del grupo A

Colombia vs. Ecuador - EN

Miércoles de Ceniza en Colombia: recomendaciones, restricciones, ayuno y horarios para la imposición

Relatos de fe, horarios poco comunes y participación inédita, preparan el ambiente para un día lleno de significado litúrgico y decisiones personales

Miércoles de Ceniza en Colombia:

Congresista del Centro Democrático propuso acabar con la reposición de votos en consultas internas e interpartidistas: este es el motivo

Se trata del representante a la Cámara y aspirante al Senado por el Centro Democrático Hernán Cadavid, que quiere que se reglamente que los aspirantes que hagan parte de estos mecanismos de escogencia no tengan derecho a recibir remuneración económica por los sufragios obtenidos, al considerar que lo que buscan algunos participantes es autofinanciarse

Congresista del Centro Democrático propuso

Salario mínimo de 2026: trabajadores y pensionados criticaron al Consejo de Estado ante acuerdos con los empresarios

Fabio Arias, presidente de la CUT, rechazó la decisión del Consejo de Estado de suspender de manera provisional el decreto e insistió en la legitimidad de la negociación colectiva para fijar la remuneración

Salario mínimo de 2026: trabajadores
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enfrentamientos entre Los Pachencas y

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

ENTRETENIMIENTO

Quiénes serán los ganadores del

Quiénes serán los ganadores del ‘Desafío del Siglo XXI’: estos fueron los nombres que se filtraron

Expareja de Ángela Valdivieso, la modelo de OnlyFans relacionada con Blessd, se pronunció sobre los chats con el artista: “Lo publicó para hacerme daño”

Participante eliminada del ‘Desafío Siglo XXI’ reveló el millonario premio que recibió y criticó a uno de sus excompañeros: “Superhipócrita”

Lina Tejeiro ‘encendió’ las redes sociales con publicación de San Valentín y surgieron rumores de un nuevo amor: no sería Ryan Castro

Qué le pasó al Padre Chucho: seguidores preocupados por foto viral en silla de ruedas

Deportes

Colombia vs. Ecuador - EN

Colombia vs. Ecuador - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la ronda final del Sudamericano Femenino Sub-20

Colombia está lista para el Panamericano de Pista en Chile: estos son sus seleccionados y objetivos

VIDEO | Hugo Rodallega sigue siendo leyenda en el fútbol de Inglaterra: “Lo extrañamos en el equipo”

Carlos Antonio Vélez cuestionó el presente de Falcao García: “No sé si esté para seguir en esta aventura”

Mauricio “Chicho” Serna habló de la negociación que frenó la salida de Marino Hinestroza de Nacional a Boca Juniors