La ‘Barbie colombiana’ aseguró que, si hubiera ingresado a ‘La casa de los famosos’, la habrían ‘funado’: “No tengo filtro”

La creadora de contenido lamentó que las redes sociales hayan promovido la generación de cristal por la falta de coherencia en los discursos - crédito @letengoelchisme/IG

El fenómeno de La casa de los famosos Colombia ha provocado una intensa discusión en redes sociales tras la más reciente noche de eliminación, teniendo en cuenta las acciones de algunos de los participantes con comentarios que han sido duramente cuestionados como racistas, homofóbicos o sexuales.

En este contexto, Tatiana Murillo, ampliamente conocida como la Barbie colombiana, expresó su desconcierto frente al ambiente generado, poniendo en duda la tolerancia actual en los debates digitales.

“¿En qué momento se volvieron de cristal estas redes sociales? Veo que al uno lo están funando, que porque le dijo a la otra que tenía las tetas caídas, que sacaron y expulgaron a la otra, que por qué le dijo al otro que era oscuro como su piel, que no sé qué...”, comentó.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Tatiana Murillo, reconocida por ser la Barbie colombiana, se ha realizado varias cirugías para parecerse a la muñeca - crédito @canalrcn/IG

Aunque el nombre de Tatiana Murillo circuló como posible integrante del programa, ella misma fue contundente al señalar las restricciones que habría enfrentado allí: “Niños, yo hubiera salido funadísima porque yo no tengo filtro. Yo digo las cosas como son”, señaló, aludiendo a la posibilidad de recibir severas críticas si hubiera participado.

Esta percepción se enlaza con la reciente polémica alrededor de Johanna Fadul, a quien se acusó de racismo contra Campanita, y Juanda Caribe, criticado tras opinar sobre la apariencia física de Karola Alcendra dentro de la competencia.

En medio de su reflexión sobre estos escándalos, la Barbie colombiana también recordó su propia educación y los valores inculcados en su hogar: “Miren, a mí mi mamá, primero, me reprendió con chancla. Segundo, mi papá no tenía consideración a la hora de castigarme. Y tercero, tenía que decir la verdad por sobre todas las cosas, doliera al que le doliera”.

Tatiana Murillo, conocida como La Barbie Colombiana, fue reconocida en el Congreso de la República por su trabajo social a través de redes sociales - crédito @labarbiecolombianaoficial/ Instagram

Además, justificó su escasa interacción virtual con una explicación directa: “Yo no tengo mucho tiempo para estar en redes sociales, niñas, porque trabajo demasiado, evidentemente”.

Las declaraciones de Murillo reforzaron la percepción de que la dinámica del programa y el comportamiento de los internautas han cambiado el panorama del entretenimiento televisivo nacional. “Ay, él sabe por qué hace sus cosas. Gracias, gracias”, concluyó.

Las reacciones no tardaron en aparecer y algunos internautas respaldaron sus declaraciones, al igual que otros simplemente dijeron que todo se trata de simples reglas básicas de convivencia: “Y lo peor de todo es que amenazan siempre con irse”; “si, el pueblito está muy cansón este año y muy cristal, por todo hacen show”, entre otros.

Denuncia de irregularidades en su proceso para ingresar a la competencia

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia comenzó envuelta en polémica antes de su estreno. Tatiana Murillo, reconocida como ‘la Barbie Colombiana’, denunció públicamente presuntas irregularidades en el sistema de votaciones previas que definía el ingreso de los aspirantes al reality.

La influenciadora, que competía por el último cupo junto a otras cinco mujeres, alegó que los porcentajes de votación presentaron cambios bruscos e inusuales.

Murillo afirmó que al inicio lideraba las encuestas y que, de forma repentina, fue superada, lo que la llevó a sospechar de posibles estrategias desleales por parte de algunas participantes. “La trampa es más que clara”, aseguró la creadora de contenido, sugiriendo la existencia de “mano negra” y “artimañas” para alterar los resultados.

Tatiana Murillo, reconocida como ‘La Barbie Colombiana’, denunció públicamente supuestas irregularidades en las votaciones previas al estreno de la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, aclaró que no responsabiliza al canal organizador, sino a otras concursantes: “Es responsabilidad 100 % de estas participantes que quieren ganar como sea”.

En sus declaraciones, Murillo subrayó la importancia de mantener la integridad personal, expresando: “Mi dignidad no está en juego por un programa”. Compartió además un video donde su padre le aconseja aceptar el resultado con honestidad y fe.

El caso generó un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios apoyan la denuncia de Murillo y cuestionan la transparencia del proceso, otros la consideran una reacción por su eliminación. A pesar de la controversia, la influenciadora concluyó: “Para mí, ganar es tener el apoyo de mi comunidad”, reafirmando su compromiso de participar solo con votaciones limpias y legales.